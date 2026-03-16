Không giới hạn tập 26: Người yêu cũ đến nhà tìm Kiên

Trong "Không giới hạn" tập 26, Lam Anh (Minh Trang) đang ở nhà Kiên (Steven Nguyễn) thì Hà Lê (Thùy Anh) bỗng dưng xuất hiện. Người yêu mới đang ở nhà mà người yêu cũ lại đến tìm khiến Kiên vừa bất ngờ, vừa khó xử.

Ở một diễn biến khác của "Không giới hạn" tập 26, từ ngày Kiên rút về đơn vị, anh em trong lực lượng dân quân tự vệ rất quan tâm tình hình của Kiên. Phúc (Đức Anh) hỏi Lợi (Tô Dũng) về tình hình của Kiên nhưng Lợi gạt đi vì biết tính Kiên không thích an ủi. Trong khi đó, Linh (Anh Đào) cùng bà con xã quyết tâm lấy lại danh dự cho Kiên, một kế hoạch hoàn hảo đã được đưa ra để tất cả mọi người có thể cùng tham gia.

Cũng trong "Không giới hạn" tập 26, biến cố sắp tới của Kiên có lẽ mới là biến cố thật sự lớn khi Trang (Maya) và Phong (Trọng Trí) quyết định lợi dụng chính mối tình vừa mới chớm nở của Kiên và Lam Anh để làm đòn tấn công.

"Không giới hạn" tập 26 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (16/3).