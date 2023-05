Loạt phim Hàn Quốc hấp dẫn ra mắt trong mùa hè

Đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các nền tảng phát trực tuyến và phim nước ngoài có kinh phí lớn, một số bộ phim Hàn Quốc sắp ra mắt được coi là chất xúc tác để vực dậy ngành công nghiệp điện ảnh nước này.

Mở màn là phim hành động tội phạm mới "Smugglers" của đạo diễn nổi tiếng Ryoo Seung Wan, dự kiến ra rạp vào ngày 26/7. Lấy bối cảnh những năm 1970 tại một ngôi làng ven biển yên bình, phim xoay quanh hai nữ thợ lặn bất ngờ vướng vào một vụ buôn lậu quy mô lớn.

Đây là bộ phim thứ 3 sử dụng chất liệu lịch sử của đạo diễn Ryoo Seung Wan, sau "The Battleship Island" (2017) và "Escape from Mogadishu" (2021). Hai nữ diễn viên kỳ cựu Kim Hye-soo và Yum Jung-ah đảm nhận vai chính, tạo nên bộ phim đầu tiên của Ryoo chỉ xoay quanh các nhân vật nữ. Các diễn viên Zo In-sung, Park Jung-min và Go Min-si cũng góp mặt trong phim.

Nguồn: Yonhap

Bộ phim khoa học viễn tưởng "The Moon" sẽ ra mắt ngày 2/8, kể câu chuyện các phi hành gia Hàn Quốc bị cô lập ngoài vũ trụ, khi đang thực hiện sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng. Do Kyung-soo, thành viên của nhóm nhạc K-pop EXO, đóng vai phi hành gia bị mắc kẹt trên Mặt Trăng sau một tai nạn. Seol Kyung-gu vào vai cựu lãnh đạo một trung tâm vũ trụ, đang cố gắng giải cứu các phi hành gia. Nữ diễn viên Kim Hee-ae trong vai giám đốc một trạm vũ trụ nhưng đang che giấu nhiều bí mật.

Cũng dự kiến ra rạp trong tháng 8, "Concrete Utopia" là phim về đề tài ngày tận thế do Um Tae Hwa chỉ đạo. Dựa trên truyện tranh online (webtoon) "Joyful Outcast" của tác giả Kim Sung-nyung, bộ phim kể về những người sống sót tập trung tại một khu nhà, sau trận động đất lớn tàn phá thành phố. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám, bao gồm Lee Byung-hun, Park Seo-joon và Park Bo-young./.