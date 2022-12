Những bộ phim hài tình cảm đáng xem của ngôi sao Hollywood Jennifer Lopez

Nhan sắc không tuổi Jennifer Lopez được đông đảo người hâm mộ biết tới qua nhiều vai trò khác nhau. Bên cạnh là một vũ công chuyên nghiệp, một giọng ca tài năng, một giám khảo quyền lực của American Idol, J.Lo còn là một diễn viên với hàng loạt các tác phẩm đình đám, đặc biệt ở thể loại rom-com (hài - lãng mạn).

The Wedding Planner

The Wedding Planner (Người tổ chức tiệc cưới, 2001) là một trong những phim rom-com ấn tượng nhất giai đoạn đầu sự nghiệp của người đẹp Mỹ Latin. Bộ phim xoay quanh Mary Fiore (Jennifer Lopez đóng) – người tổ chức lễ cưới chuyên nghiệp trẻ trung, năng động và nhiệt huyết.

Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, Mary vô tình gặp tai nạn và được anh bác sĩ điển trai Steve Edison (Matthew McConaughey thủ vai) giúp đỡ. Vốn dành toàn tâm toàn ý cho công việc mà bỏ quên tình yêu, Steve đã thắp sáng cho Mary ý tưởng về một đám cưới, một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cho riêng mình.

Maid in Manhattan

Maid in Manhattan (Cô hầu phòng Ở Manhattan) ra mắt năm 2002 là câu chuyện tình yêu giữa chàng chính trị gia giàu có Christopher Marshall (do “Chúa Tể Voldemort” Ralph Fiennes thủ vai) và cô hầu phòng Marisa Ventura (J.Lo thủ vai). Marisa tò mò khoác lên người chiếc áo đắt tiền mang thương hiệu Dolce & Gabbana bị bỏ quên tại căn phòng khách sạn mà cô đang quét dọn. Chris thấy Marisa trong chiếc áo ấy, lại nhầm cô là một người khác. Bắt đầu từ hiểu lầm ấy, những cuộc gặp gỡ hài hước và thú vị đã kết nối hai con người khác biệt về đẳng cấp bằng một tình yêu đầy say mê.

Một Lọ Lem - Hoàng tử quen thuộc trong "Maid in Manhattan" không hề khiến khán giả nhàm chán mà đem lại cảm giác vô cùng cuốn hút, lãng mạn.

Shall We Dance

Shall We Dance (Nào ta cùng khiêu vũ hay Vũ điệu tình yêu) là bộ phim khán giả được thưởng thức cả tài năng diễn xuất lẫn vũ đạo của Jennifer Lopez.

Phim kể về người đàn ông trung niên John Clark (Richard Gere thủ vai) - một người chồng, người cha mẫu mực - tình cờ đi ngang qua câu lạc bộ khiêu vũ, bất chợt trông thấy một phụ nữ đứng bên khung cửa sổ với ánh mắt buồn xa xăm.

Người phụ nữ u sầu ấy là Paulina (Jennifer Lopez thủ vai) – một vũ công chuyên nghiệp, sau thất bại tại một cuộc thi khiêu vũ đỉnh cao và vấp ngã trong tình trường, cô rời bỏ ánh đèn sân khấu, trở thành một vũ sư, tập trung vào giảng dạy và đào tạo. Tò mò, John quyết định ghi danh học khiêu vũ chỉ với mục đích tìm hiểu về người phụ nữ ấn tượng này.

Ở "Shall We Dance", khán giả thấy được niềm đam mê, sự cuồng nhiệt, những tình cảm sâu lắng… hòa quyện theo bước chân uyển chuyển với những điệu nhảy đầy mê hoặc.

Second Act

Second Act (Bỗng dưng làm sếp) xoay quanh Maya Vargas (Jennifer Lopez đóng), quản lý nhỏ ở một siêu thị tên tuổi. Do không có bằng cấp, Maya luôn tự ti khi tự so sánh với các đồng nghiệp trẻ hơn cô cả chục tuổi.

Sự xuất hiện của Arthur “cộp mác” thạc sĩ quản trị kinh doanh đã cướp mất vị trí mà cô phấn đấu trong suốt nhiều năm liền. Biết tin, anh bạn thân Joan và cậu con trai đã tạo cho Maya một sơ yếu lý lịch cùng trang Facebook cá nhân cực kỳ hào nhoáng, mang tới cho cô cơ hội làm việc trong một tập đoàn lớn. Cô vừa phải chứng tỏ năng lực, vừa tránh đấu, đồng thời che giấu bí mật về thân phận.

Marry Me

Marry Me (Cưới em đi) ra mắt đầu năm 2022, đánh dấu màn tái ngộ của Jennifer Lopez và bạn diễn Owen Wilson trên màn ảnh sau 25 năm kể từ Anaconda (1997).

Trong "Marry Me", Jennifer Lopez thủ vai siêu sao ca nhạc Katalina Valdez (Kat). Trong một đêm biểu diễn, ngay trước khi bước lên sân khấu, cô hay tin vị hôn phu Bastian đang ngoại tình với trợ lý của mình. Đau khổ và tức giận, Kat bước lên sân khấu, nhắm mắt chọn đại một anh chàng đang cầm trên tay tấm biển viết chữ “Marry me?” (Cưới anh nhé?) để nhận lời lấy làm chồng. Đó là Charlie Gilbert (Owen Wilson), một thầy giáo bình thường, ở một thế giới hoàn toàn khác với ngành giải trí. Từ đây, mối nhân duyên kỳ lạ giữa họ đã chính thức bắt đầu.

Vốn là một ca sĩ, vai diễn này không hề làm khó J.Lo. Diễn xuất của cả Owen Wilson lẫn Jennifer Lopez dành được nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Shotgun Wedding

Bộ phim hài - tình cảm Shotgun Wedding (Ăn cưới gặp ăn cướp" đánh dấu lần thứ 3 Jennifer Lopez khoác váy cưới trong năm nay, sau vai diễn trong "Marry Me" hồi đầu năm cũng như đám cưới của cô với “Batman” Ben Affleck vào tháng 7 vừa qua.

Bộ phim xoay quanh Darcy (Jennifer Lopez thủ vai) và Tom (Josh Duhamel thủ vai) chuẩn bị cử hành hôn lễ tại một hòn đảo ở Philippines. Những lo lắng, tranh cãi vụn vặt của cặp đôi khiến mối quan hệ của hai người rơi vào tình trạng “báo động” ngay trước hôn lễ. Không ngờ, một băng cướp ập vào lễ cưới, bắt cóc tất cả khách mời làm con tin. Vậy là cô dâu chú rể xé váy, bỏ vest, cùng nhau đối đầu với băng cướp.

Shotgun Wedding được cầm trịch bởi đạo diễn Jason Moore của Pitch Perfect nổi tiếng, với “Deadpool” Ryan Reynolds “hài lầy lội” ngồi ghế sản xuất. Chắc chắn "Shotgun Wedding" - một bộ phim hội tụ đủ yếu tố hành động giật gân, lãng mạn ngọt ngào và hài hước sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho khán giả trong dịp cuối năm này./.