Những diễn viên châu Á thế hệ mới đang chinh phục Hollywood

Thứ Bảy, 10:29, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hollywood đang chứng kiến sự trỗi dậy rõ rệt của một thế hệ diễn viên châu Á mới, khi họ không còn bị giới hạn trong các vai phụ mà từng bước đảm nhận vị trí trung tâm ở cả phim truyền hình lẫn điện ảnh.

Hollywood đang bước vào một giai đoạn chuyển mình rõ rệt khi một thế hệ diễn viên châu Á mới nổi không còn chỉ xuất hiện trong các vai phụ, mà đang từng bước đảm nhận vị trí trung tâm trong các dự án lớn. Từ phim truyền hình đình đám đến các bom tấn điện ảnh, họ không chỉ mở rộng không gian thể hiện mà còn góp phần định hình lại hình ảnh nhân vật trên màn ảnh toàn cầu. Sự hiện diện của những gương mặt này cho thấy một chuyển dịch đáng chú ý: đa dạng hơn, hiện đại hơn và mang tính đại diện rõ ràng hơn cho bối cảnh văn hóa đương đại.

nhung dien vien chau A the he moi dang chinh phuc hollywood hinh anh 1
Katie Leung

Một trong những cái tên tiêu biểu là Katie Leung. Với nhiều khán giả, cô từng gắn liền với vai Cho Chang trong loạt phim “Harry Potter”. Tuy nhiên, hành trình của Leung không dừng lại ở đó. Sau dấu mốc đầu tiên, cô chuyển hướng sang nhiều dự án đa dạng như “One Child”, “White Dragon”, “Annika” hay “The Peripheral”, đồng thời tham gia cả điện ảnh với “The Foreigner”. Việc góp mặt trong mùa mới của “Bridgerton” đánh dấu một bước tiến đáng chú ý, khi cô xuất hiện trong một trong những series có sức ảnh hưởng văn hóa lớn. Từ hình ảnh một ngôi sao tuổi teen, Leung đang dần khẳng định vị trí của một diễn viên trưởng thành với khả năng biến hóa. 

nhung dien vien chau A the he moi dang chinh phuc hollywood hinh anh 2
Hudson Williams

Bên cạnh đó, Hudson Williams là gương mặt gây chú ý mạnh mẽ với vai diễn trong “Heated Rivalry”. Bộ phim nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt nội dung phân tích và chia sẻ từ người hâm mộ. Diễn xuất của Williams được xây dựng từ những chi tiết tiết chế, từ ánh nhìn đến nhịp điệu cảm xúc, tạo nên một hình tượng nam chính giàu nội tâm. Trước đó, anh đã tích lũy kinh nghiệm qua các dự án độc lập và vai phụ trên nền tảng trực tuyến. Sự bứt phá lần này giúp anh trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của lớp diễn viên trẻ đang nổi lên. 

nhung dien vien chau A the he moi dang chinh phuc hollywood hinh anh 3
Greta Lee

Greta Lee lại đại diện cho một hướng đi khác. Trước khi tạo dấu ấn mạnh mẽ với “Past Lives”, cô đã quen thuộc với khán giả qua “Russian Doll” và “Girls”. Tuy nhiên, chính “Past Lives” đã đưa Lee từ một diễn viên được yêu thích trở thành gương mặt được công nhận rộng rãi. Bộ phim đặt trọng tâm vào những cảm xúc tinh tế, đòi hỏi khả năng diễn xuất tiết chế, và Lee đã thể hiện điều đó một cách thuyết phục. Sau thành công này, cô tiếp tục tham gia các dự án mang dấu ấn cá nhân, đồng thời mở rộng sang các sản phẩm quy mô lớn, cho thấy khả năng cân bằng giữa yếu tố nghệ thuật và sức hút đại chúng. 

nhung dien vien chau A the he moi dang chinh phuc hollywood hinh anh 4
Ashley Park

Ở lĩnh vực giải trí đa nền tảng, Ashley Park nổi bật với nền tảng sân khấu vững chắc trước khi bước vào màn ảnh. Cô từng được đề cử giải Tony với vai diễn trong “Mean Girls”, trước khi được biết đến rộng rãi qua vai Mindy Chen trong “Emily in Paris”. Từ một nhân vật phụ, vai diễn của Park dần được phát triển với nhiều chiều sâu hơn qua các mùa phim. Song song đó, cô tham gia các dự án như “Joy Ride”, lồng tiếng cho phim hoạt hình và thử sức với nhiều thể loại khác nhau. Hành trình của Park cho thấy sự linh hoạt trong lựa chọn vai diễn và định hướng phát triển rõ ràng. 

nhung dien vien chau A the he moi dang chinh phuc hollywood hinh anh 5
Leah Lewis

Leah Lewis lại gây ấn tượng bằng phong cách diễn xuất nhẹ nhàng nhưng giàu cảm xúc. Cô được biết đến qua “The Half of It”, một bộ phim khai thác câu chuyện tuổi mới lớn với góc nhìn cá nhân. Vai diễn Ellie Chu giúp Lewis tạo dấu ấn nhờ lối thể hiện tiết chế, dựa nhiều vào nội tâm. Sau đó, cô tiếp tục mở rộng sang truyền hình với “Nancy Drew” và tham gia lồng tiếng cho nhân vật Ember trong “Elemental”. Những lựa chọn này cho thấy sự đa dạng trong hướng đi, đồng thời giữ được nét riêng trong cách thể hiện nhân vật. 

nhung dien vien chau A the he moi dang chinh phuc hollywood hinh anh 6
Stephanie Hsu

Trong khi đó, Stephanie Hsu nổi bật với khả năng biến hóa và lựa chọn vai diễn táo bạo. Sau thành công với “Everything Everywhere All at Once”, cô tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động sang nhiều thể loại. Trước đó, cô đã thể hiện khả năng hài trong “The Marvelous Mrs. Maisel” và sân khấu “Be More Chill”. Gần đây, Hsu tham gia lồng tiếng cho “Kung Fu Panda 4”, đồng thời tiếp tục xuất hiện trong các dự án phim người đóng. Điểm đáng chú ý ở cô là cách tiếp cận vai diễn không theo khuôn mẫu, sẵn sàng thử nghiệm và khai thác những khía cạnh phức tạp của nhân vật. 

nhung dien vien chau A the he moi dang chinh phuc hollywood hinh anh 7
Ariana Greenblatt

Ariana Greenblatt là đại diện cho lớp diễn viên trẻ đang dần khẳng định vị trí trong các dự án lớn. Từng xuất hiện trong “Avengers: Infinity War”, cô tiếp tục tham gia “65” và tạo dấu ấn với vai diễn trong “Barbie”. Dù còn trẻ, Greenblatt đã xây dựng một danh sách vai diễn đa dạng, từ hành động, khoa học viễn tưởng đến phim hài. Sự linh hoạt trong biểu đạt cảm xúc giúp cô phù hợp với nhiều dạng vai khác nhau, đồng thời cho thấy tiềm năng phát triển lâu dài trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Sự xuất hiện đồng loạt của những gương mặt này không đơn thuần là một xu hướng nhất thời. Họ đang mở rộng giới hạn của các vai diễn, tham gia vào nhiều thể loại và định hình lại cách kể chuyện trên màn ảnh. Từ các series truyền hình đến những bộ phim điện ảnh quy mô lớn, các diễn viên châu Á thế hệ mới đang góp phần tạo nên một diện mạo khác cho Hollywood – nơi sự đa dạng không còn là lựa chọn, mà trở thành một phần tất yếu của dòng chảy điện ảnh đương đại.

e7d7240b-limitless-bradley-cooper-photo4-jpg-1363596472.jpg

20 ngôi sao Hollywood nổi tiếng nhưng chưa từng giành tượng vàng Oscar

VOV.VN - Dù sở hữu sự nghiệp rực rỡ và nhiều lần được đề cử, không ít ngôi sao hàng đầu Hollywood vẫn chưa từng chạm tay vào tượng vàng Oscar. Điều này khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi tên tuổi và những vai diễn ấn tượng của họ từ lâu đã được xem là biểu tượng của điện ảnh thế giới.

Hà Phương/VOV.VN
