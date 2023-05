Những điều cần biết về live-action "Nàng tiên cá" của Disney

Dựa trên bộ phim hoạt hình "Nàng tiên cá" (The Little Mermaid) cùng tên được sản xuất vào năm 1989, Disney đang làm lại câu chuyện được yêu thích với dàn diễn viên và đội ngũ toàn sao. Đây là bộ phim chuyển thể phiên bản người đóng (live-action) nằm trong chuỗi tái khởi động các thương hiệu hoạt hình nổi tiếng trên toàn thế giới của hãng.

Bộ phim dựa trên câu chuyện cổ tích cùng tên của Đan Mạch năm 1837 của Hans Christian Andersen. Trong bộ phim gốc, câu chuyện xoay quanh một nàng tiên cá trẻ tuổi tên là Ariel. Ariel say mê thế giới loài người và đem lòng yêu Hoàng tử Eric điển trai sau khi cứu chàng khỏi vụ đắm tàu. Ariel tìm đến phù thủy Ursula để ước được ở bên người mình yêu nhưng lại rơi vào cái bẫy của mụ phù thủy độc ác. Cô đã phải đánh đổi giọng hát của mình lấy một đôi chân, để có thể ở trên đất liền với Hoàng tử Eric.

"Nàng tiên cá" là một trong những dự án điện ảnh được mong chờ nhất của Disney trong năm 2023. (Ảnh: Disney)

Vai Ariel được giao cho nữ diễn viên Halle Bailey đảm nhận. Thông tin này trước đó đã được nhiều fan hâm mộ biết từ sớm và phản đối. Bởi Halle Bailey trông quá khác so với Ariel phiên bản hoạt hình. Trong khi các nàng công chúa khác của Disney như Lọ Lem, Belle, Mulan khi lên live-action đều bám khá sát bản phim hoạt hình.

Cùng với Bailey trong vai Ariel, nam diễn viên người Anh Jonah Hauer-King sẽ đóng vai Hoàng tử Eric. Dàn diễn viên còn có Melissa McCarthy trong vai Ursula, Awkwafina trong vai Scuttle, Jacob Tremblay trong vai Flounder, Javier Bardem trong vai King Triton, Daveed Diggs trong vai Sebastian và Noma Dumezweni trong một vai hoàn toàn mới.

Bộ phim sẽ do Rob Marshall làm đạo diễn, người trước đây đã làm việc với Disney trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết "Into the Woods" của Stephen Sondheim. Kịch bản phim được viết bởi David Magee và Jane Goldman. Ngoài ra, bộ phim sẽ được sản xuất bởi Marshall, DeLuca, Marc Platt và Lin-Manuel Miranda.

Đã có nhiều ý kiến tranh cãi, nữ nghệ sĩ da màu Halle Bailey không hợp với vai tiên cá Ariel. (Ảnh: Disney)

Nàng tiên cá hứa hẹn là một trong những dự án được chờ đợi nhất của Disney trong năm 2023. Hãng phim cho thấy sự dũng cảm và tiên phong trong việc xóa bỏ định kiến chủng tộc ở Hollywood khi mang đến một nàng tiên cá da màu đầu tiên trên màn ảnh rộng. Cụ thể, Nàng tiên cá Halle Bailey mang làn da nâu và kiểu tóc tết đặc trưng của nhiều cô gái châu Phi. Sự lựa chọn của Disney đã tạo nên một cuộc tranh cãi suốt 2 năm qua.

Vừa qua, bộ phim đã có buổi chiếu sớm tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles, California dành cho giới phê bình cùng sự góp mặt của một số ngôi sao như vợ chồng Emily Blunt – John Krasinski, Heidi Klum, Matt Damon… Đáng chú ý, nữ diễn viên Halle Bailey – nàng tiên cá da màu đầu tiên trong lịch sử Disney lại nhận về nhiều lời khen ngợi về diễn xuất và cả giọng hát.

Nhà phê bình John Nguyễn của Nerd Reactor tỏ ra khá ngạc nhiên với sự chỉn chu mà Disney đầu tư cho "Nàng tiên cá" lần này. Thậm chí, anh còn khẳng định đây là bộ phim live-action hay nhất của Disney từ trước tới nay. Đồng thời anh cũng nhấn mạnh giọng hát "phi thường" của nữ chính Halle Bailey trong phim.

Bộ phim sẽ chính thức ra rạp tại Việt Nam vào ngày 26/5 tới./.