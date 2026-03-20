Phan Gia Nhật Linh: “Ai nói phim tôi là phim rác, tôi cũng chấp nhận”

Phiên bản Việt xoay quanh nhân vật Tâm OK (Vân Sơn) - một đạo diễn chuyên làm “phim rác”. Anh quyết tâm thực hiện một tác phẩm tử tế để con gái mình (Lâm Thanh Mỹ) cảm thấy tự hào. Tuy nhiên, dự án anh nhận lại là thử thách lớn: một bộ phim về đoàn làm phim kinh dị cổ trang bị quỷ nhập tràng tấn công, được quay bằng một cú máy dài 35 phút và phát trực tiếp, trong bối cảnh dàn diễn viên có nhiều vấn đề. Nếu thất bại, cơ hội hàn gắn mối quan hệ với con gái của Tâm OK có thể tan vỡ.

"Đại tiệc trăng máu 8" quy tụ dàn diễn viên hùng hậu

Khi Việt hóa, phim được bổ sung các yếu tố quen thuộc với khán giả trong nước như quỷ nhập tràng và bối cảnh cổ trang, nhằm tăng tính gần gũi. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết anh sẵn sàng đón nhận mọi phản hồi về tác phẩm, kể cả những ý kiến tiêu cực. Anh chia sẻ: “Những năm gần đây, tôi đón nhận hết lời khen chê của mọi người, dù thế nào tôi cũng cảm kích. Nếu ai nói đây là phim rác, tôi cũng đón nhận. Tôi thấy chuyện đó rất bình thường. Tôi tự hào về "Đại tiệc trăng máu 8", nó mang tinh thần giống như tựa đề Quay trối chết của phim gốc - nghĩa là không dừng máy, đã bắt đầu thì không thể dừng lại”.

Theo đạo diễn, bộ phim mang tinh thần “phê và tự phê”, trong đó chính anh là người tự giễu nhại bản thân trước tiên. Anh nói thêm: “Tôi không thể cấm người khác nghĩ gì, chỉ muốn đưa vào phim các vấn đề thực tế điện ảnh Việt Nam đang trải qua. Có rất nhiều tâm tư được bày tỏ qua phim”.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết anh sẵn sàng đón nhận mọi phản hồi về tác phẩm, kể cả những ý kiến tiêu cực

Đạo diễn cũng nhấn mạnh cấu trúc đặc biệt của tác phẩm, đồng thời đưa ra lời khuyên cho khán giả khi theo dõi: “Họ sẽ cực kỳ hài lòng và cười không ngớt nếu vượt qua được 35 phút đầu phim”. Sau phần mở đầu, nội dung phim sẽ chuyển hướng, mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác khi người xem đã hiểu được cách kể chuyện.

Ở góc nhìn diễn viên, nghệ sĩ Quang Minh cho rằng bộ phim sẽ tạo ra những phản ứng nhất định trong giới làm nghề. Anh chia sẻ: “Giới điện ảnh sẽ hiểu nhiều và thấy nhột khi xem phim. Khán giả cũng sẽ hiểu hơn về ngành điện ảnh”. Trong khi đó, Hứa Vĩ Văn nhận định tác phẩm không nhằm công kích cá nhân nào mà phản ánh thực tế nghề nghiệp: “phim không cà khịa ai mà chỉ là những lát cắt về thế giới làm phim với thực tế: người làm phim hôm nay trái ngược nhau nhưng ngày mai có thể chung một đoàn”.

Bên cạnh câu chuyện nội dung, bộ phim còn gây chú ý khi giữ nguyên tinh thần của bản gốc với cú one-shot kéo dài 35 phút. Đây là thử thách lớn, đòi hỏi sự phối hợp chính xác từ toàn bộ ê-kíp. Diễn viên Lê Khánh chia sẻ về áp lực trong quá trình thực hiện: “Ngày quay đầu tiên, Liên Bỉnh Phát đã bị sai, làm mình rất áp lực. Ai cũng tập trung hơn, não bộ căng thẳng hơn. Mình còn có tiền sử rối loạn lo âu. Nhưng giờ, khó khăn đã qua hết”.

Với Vân Sơn, vai diễn lần này đánh dấu sự trở lại điện ảnh sau 20 năm. Ông thừa nhận những áp lực khi tham gia dự án: sợ không thể hiện trọn vẹn vai diễn, lịch quay dày đặc và phải làm việc cùng dàn diễn viên trẻ. Tuy vậy, nam nghệ sĩ vẫn quyết định nhận lời vì ấn tượng với bản gốc và mong muốn tái hiện câu chuyện này theo cách riêng.

"Đại tiệc trăng máu 8" được định hướng là một tác phẩm vừa mang tính giải trí, vừa phản ánh những góc nhìn bên trong ngành điện ảnh, thông qua lối kể chuyện đặc biệt và nhiều lớp nghĩa. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Vân Sơn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Lê Khánh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, NSƯT Đức Khuê, Quốc Khánh, Quỳnh Lý, Quang Minh, Lâm Thanh Mỹ, Tuấn Khải...

Phim ấn định ngày khởi chiếu 24/4, nhằm dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4.