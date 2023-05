Phần tiếp theo của “Dune” hé lộ những hình ảnh đầu tiên

"Dune" được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết đình đám cùng tên của tác giả Frank Herbert, ra mắt năm 1968. Cho đến hiện tại, "Dune" vẫn được coi là một trong những tượng đài của thể loại viễn tưởng. Thế giới mà Frank Herbert tạo ra đồ sộ và choáng ngợp, đến mức trở thành một thách thức với bất cứ đạo diễn nào muốn biến những hình ảnh sau câu chữ ấy trở nên hữu hình. Dù khiến nhiều người hoài nghi là thế khi công bố dự án, "Dune" của Denis Villeneuve đã thành công chinh phục cả giới phê bình và khán giả đại chúng. Thành công tại phòng vé, bộ phim cũng mang về đến 6 tượng vàng Oscar danh giá - nhiều nhất trong số tất cả các bộ phim tham gia tranh giải vào năm 2022.

"Dune: Part Two" (tựa Việt: Dune: Hành tinh cát - Phần 2) sẽ tiếp tục khám phá hành trình đậm chất thần thoại của Paul Atreides (Timothée Chalamet) khi anh đồng hành cùng Chani (Zendaya) và những người Fremen trên chặng đường trả thù những kẻ đã hủy hoại gia đình mình. Đối mặt với những lựa chọn giữa tình yêu của cuộc đời mình và số phận của vũ trụ, Paul phải ngăn chặn viễn cảnh tương lai tồi tệ chỉ mình anh nhìn thấy.

Trong đoạn giới thiệu vừa được hé lộ, Paul Atreides dường như đã trở nên dạn dày, cứng cỏi hơn trước đây, đặc biệt sau khi trải qua biến cố lớn của gia tộc - cướp đi người cha và người cận vệ anh yêu mến nhất. Từ một chàng thiếu niên, Paul trở thành người gánh vác vận mệnh của cả gia tộc Atreides trên hành tinh Arrakis, với cơn thịnh nộ chỉ chực chờ bùng nổ.

Dù chỉ trong khoảng hơn 2 phút ngắn ngủi, diễn xuất của Timothée Chalamet trong đoạn trailer vẫn là điểm nhấn thu hút sự chú ý của khán giả. Anh mang đến hình tượng rắn rỏi, can trường hơn của Paul Atreides, đồng thời thực hiện những phân cảnh hành động trong phim một cách đầy ấn tượng. Đặc biệt, phân cảnh Paul Atreides đứng trên vạn thần dân trong tiếng hò reo ngập trời là một trong những phân cảnh đặc sắc nhất đoạn giới thiệu. Với bước ngoặt tâm lý của Paul Atreides, Timothée Chalamet hứa hẹn sẽ tiếp tục có một màn thể hiện xuất sắc trên màn ảnh.

Tuy không có nhiều đất diễn trong phần phim đầu tiên, nhân vật Chani của Zendaya sẽ trở thành một phần quan trọng trong phần tới đây. Chani không còn là cô gái chỉ xuất hiện trong giấc mơ của Paul mà đã bước ra đời thật, trở nên gần gũi với anh hơn rất nhiều so với cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong phần phim đầu tiên.

Được ghi hình tại Budapest, Abu Dhabi, Jordan và Italy, "Dune: Part Two" tiếp tục mang đến những khung hình khắc họa trọn vẹn sự kỳ vĩ đến choáng ngợp của thiên nhiên. Được quay 100% bằng máy quay IMAX (so với phần đầu là 40%), "Dune: Part Two" chắc chắn sẽ mang đến một trải nghiệm điện ảnh đẳng cấp trên màn ảnh rộng, hơn cả những gì đã chinh phục những người yêu điện ảnh trong phần phim đầu tiên. Ê-kíp của phần đầu sẽ quay trở lại với những cái tên đã giành giải Oscar như đạo diễn hình ảnh Greig Fraser, thiết kế sản xuất Patrice Vermette, dựng phim Joe Walker, giám sát hiệu ứng hình ảnh Paul Lambert và phù thủy âm nhạc Hans Zimmer.

"Dune: Part Two" dự kiến khởi chiếu vào tháng 11/2023./.