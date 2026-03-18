Phim "Tài" của Mỹ Tâm cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng

Thứ Tư, 16:21, 18/03/2026
VOV.VN - Phim "Tài" của đạo diễn Mai Tài Phến chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 12 ngày công chiếu chính thức.

Theo số liệu của CJ CGV Vietnam, tính đến ngày 18/3, phim "Tài" của đạo diễn Mai Tài Phến chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 12 ngày công chiếu chính thức, trở thành phim Việt thứ 5 đạt mốc 100 tỷ đồng trong năm 2026, sau phim "Thiên đường máu" của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành, "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang và "Báu vật trời cho" của Lê Thanh Sơn. 

Thành tích này đưa bộ phim trở thành một trong những tác phẩm Việt nổi bật trong giai đoạn đầu năm, đồng thời ghi nhận nỗ lực của ê-kíp trong việc chinh phục khán giả đại chúng. Sau hành trình khởi chiếu và liên tục tổ chức các hoạt động giao lưu, "Tài" cho thấy sức bền đáng chú ý tại phòng vé, đặc biệt trong bối cảnh thị trường có sự cạnh tranh mạnh mẽ từ nhiều thể loại khác nhau.

phim tai cua my tam can moc doanh thu 100 ty dong hinh anh 1
Dàn diễn viên phim "Tài". Ảnh: ĐPCC

Mốc doanh thu 100 tỷ đồng cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của đạo diễn và diễn viên chính Mai Tài Phến. Với dự án điện ảnh đầu tay, anh đã lựa chọn một hướng đi nhiều thử thách khi đảm nhận cùng lúc ba vai trò biên kịch, đạo diễn và diễn viên. Thành công về mặt doanh thu phần nào cho thấy sự lựa chọn này đã nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Mai Tài Phến tâm sự: “Đối với tôi, con số 100 tỷ là một điều rất đặc biệt. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc hơn là khi thấy khán giả ra rạp, ngồi lại đến cuối phim và dành tình cảm cho câu chuyện của mình. Tôi nghĩ đây là động lực để mình tiếp tục học hỏi và hoàn thiện hơn trong những dự án sau. Tài là một hành trình dài và tôi may mắn khi không phải đi một mình”.

Ở vai trò nhà sản xuất, Mỹ Tâm chính thức gia nhập nhóm những nhà sản xuất sở hữu phim trăm tỷ. Sau thành công trước đó của "Chị trợ lý của anh", dự án lần này tiếp tục khẳng định sự nghiêm túc của cô khi bước vào lĩnh vực điện ảnh. Việc lựa chọn kịch bản, đầu tư sản xuất và đồng hành cùng ê-kíp trong suốt quá trình thực hiện cho thấy định hướng rõ ràng của Mỹ Tâm trong việc xây dựng những sản phẩm có chất lượng.

phim tai cua my tam can moc doanh thu 100 ty dong hinh anh 2
Mai Tài Phến đảm nhận vai trò đạo diễn và diễn viên trong phim "Tài". Ảnh: ĐPCC

Mỹ Tâm chia sẻ: “Tôi rất vui và cũng rất biết ơn tình cảm của khán giả dành cho Tài. Tôi vốn không nhắm đến mục tiêu đạt doanh thu trăm tỷ. Khi bắt đầu dự án, tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm sao để kể một câu chuyện chân thành và gần gũi. Đến khi phim ra rạp và nhận được sự ủng hộ lớn như vậy, tôi thấy đây là một động lực rất lớn để mình tiếp tục cố gắng. Tôi hy vọng trong tương lai, mình vẫn có thể cùng anh em thực hiện thêm nhiều bộ phim chỉn chu hơn nữa”.

Phim "Tài" xoay quanh nhân vật tên Tài. Anh bất ngờ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm vì một khoản nợ tiền khổng lồ. Bị dồn vào đường cùng, Tài buộc phải dấn thân vào những lựa chọn sai lầm khiến gia đình trở thành mục tiêu bị đe dọa. Đằng sau những hành động liều lĩnh ấy là nỗi ám ảnh về người mẹ mà Tài luôn muốn bảo vệ và bù đắp bằng mọi giá. Khi ranh giới giữa đúng và sai ngày càng mong manh, Tài phải đối mặt với câu hỏi lớn nhất của đời mình: liệu lòng hiếu thảo có đủ để biện minh cho con đường anh đang đi.

nta07668.jpg

Mỹ Tâm nói về nỗi lo khi ra mắt phim điện ảnh “Tài”

VOV.VN - Mỹ Tâm thừa nhận từng có lúc lo lắng khi hoàn thành phim điện ảnh “Tài” và chuẩn bị đưa tác phẩm ra mắt khán giả. Nữ ca sĩ cho biết dù hào hứng với dự án ngay từ kịch bản, cô vẫn có những băn khoăn về mức độ mạo hiểm của quyết định sản xuất bộ phim.

Mai Trang/VOV.VN
Tag: tài mỹ tâm mai tài phến doanh thu đạo diễn nhà sản xuất diễn viên ca sĩ 100 tỷ đồng
Bộ phim hoạt hình vượt phim của Mỹ Tâm về doanh thu trong ngày
VOV.VN - Phim hoạt hình "Cú nhảy kỳ diệu" có doanh thu trong ngày vượt qua phim "Tài" của nhà sản xuất kiêm diễn viên Mỹ Tâm.

"Tài" của Mỹ Tâm cán mốc doanh thu 50 tỷ đồng, giữ vị trí top 1 phòng vé
VOV.VN - Phim "Tài" của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến sau 4 ngày công chiếu chính thức đã vươn lên vị trí số 1 phòng vé Việt, vượt qua "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành về doanh thu trong ngày.

"Báu vật trời cho" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng
VOV.VN - Phim "Báu vật trời cho" của đạo diễn Lê Thanh Sơn, có Tuấn Trần và Phương Anh Đào đóng chính, đạt doanh thu 100 tỷ đồng sau hơn nửa tháng ra rạp.

