Pokémon trở lại màn ảnh Việt sau hơn 10 năm với series hoàn toàn mới

Thứ Sáu, 15:59, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau hơn 10 năm vắng bóng trên sóng truyền hình Việt Nam, loạt phim hoạt hình Pokémon sẽ trở lại với series hoàn toàn mới mang tên “Pokémon chân trời mới”, phát sóng trên kênh VTV2 từ ngày 30/5.

Series mới đánh dấu bước chuyển mình của thương hiệu Pokémon khi lần đầu tiên giới thiệu hai nhân vật chính hoàn toàn mới là Liko và Roy, thay cho hành trình quen thuộc của Ash Ketchum (Satoshi).

“Pokémon chân trời mới” lấy bối cảnh trong thế giới Pokémon rộng lớn, xoay quanh cuộc phiêu lưu của Liko – cô bé đến từ vùng Paldea mang theo chiếc mặt dây chuyền bí ẩn và Roy – cậu bé đến từ vùng Kanto sở hữu một quả bóng chứa Pokémon kỳ bí.

Liko là cô bé có tính cách dịu dàng, luôn quan tâm tới Pokémon và mọi người xung quanh. Bạn đồng hành của cô là Sprigatito – Pokémon hệ Cỏ. Trong khi đó, Roy mang ước mơ trở thành nhà huấn luyện Pokémon và đồng hành cùng Fuecoco – Pokémon hệ Lửa.

Bên cạnh hai nhân vật chính, phim còn có sự xuất hiện của Frido – người được giới thiệu là “Giáo sư Pokémon thực chiến”. Đồng hành cùng Frido là Đội trưởng Pikachu, thuyền trưởng của con tàu bay mà nhân vật này sử dụng.

Ra mắt lần đầu tại Nhật Bản vào năm 2023, “Pokémon chân trời mới” nhanh chóng được phát hành bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và nhận được sự quan tâm của khán giả tại nhiều quốc gia.

Tại Việt Nam, đây cũng là lần đầu tiên series này được lồng tiếng Việt. Sau khi phát sóng trên VTV2, phim sẽ tiếp tục được phát hành trên nền tảng FPT Play và kênh YouTube Pokémon Việt Nam Official.

Trước thời điểm lên sóng, trailer chính thức của “Pokémon chân trời mới” dự kiến được công bố vào ngày 22/5 trên kênh YouTube chính thức của Pokémon.

Pokémon ra đời lần đầu vào năm 1996 dưới dạng trò chơi điện tử trên máy Game Boy do Nintendo phát triển tại Nhật Bản. Sau đó, thương hiệu này mở rộng sang nhiều lĩnh vực như phim hoạt hình, điện ảnh, game mobile, thẻ bài và các sản phẩm thương mại.

Tại Việt Nam, loạt phim hoạt hình Pokémon từng được nhiều khán giả biết đến khi phát sóng trên VTV2. Việc series mới trở lại sau hơn một thập kỷ tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ dòng phim hoạt hình này.

5 siêu phẩm hoạt hình hứa hẹn khuấy đảo phòng vé năm 2026

VOV.VN - Năm 2026 được kỳ vọng trở thành “mùa vàng” của điện ảnh hoạt hình toàn cầu khi hàng loạt bom tấn và dự án gốc chất lượng cao đồng loạt ra rạp. Từ phiêu lưu kỳ ảo đến những câu chuyện giàu cảm xúc, các bộ phim hứa hẹn chinh phục trọn vẹn khán giả gia đình.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Pokémon Chân Trời Mới Pokémon Việt Nam phim Pokémon mới Pokémon VTV2 Liko Roy Pokémon lồng tiếng Việt phim hoạt hình Pokémon Pokémon 2026 Pokémon Việt Nam Official
Đạo diễn, NSƯT Trần Khánh Duyên cùng “duyên” với hoạt hình cắt giấy
VOV.VN - Đạo diễn, NSƯT Trần Khánh Duyên tốt nghiệp chuyên ngành hoạt hình trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Năm 2006, bộ phim đầu tay “Chuyến đi của tắc kè” do anh đạo diễn đoạt Cánh diều vàng hạng mục phim Hoạt hình. Giải thưởng như một tiền đề để Trần Khánh Duyên tiếp tục gặt hái thành công.

Bộ phim hoạt hình vượt phim của Mỹ Tâm về doanh thu trong ngày

VOV.VN - Phim hoạt hình "Cú nhảy kỳ diệu" có doanh thu trong ngày vượt qua phim "Tài" của nhà sản xuất kiêm diễn viên Mỹ Tâm.

Phim hoạt hình về idol K-pop săn quỷ được dự đoán thắng Oscar

VOV.VN - Bộ phim hoạt hình “KPop Demon Hunters” đang thu hút nhiều chú ý khi nhận hai đề cử tại Oscar 2026, gồm Phim hoạt hình xuất sắc nhất và Ca khúc gốc hay nhất với bài hát “Golden”. Tác phẩm kết hợp yếu tố K-pop và giả tưởng, đồng thời đạt nhiều thành tích nổi bật về lượt xem lẫn giải thưởng quốc tế.

Làn gió mới với trí tưởng tượng độc đáo trong phim hoạt hình “Cú nhảy kỳ diệu”

VOV.VN - Hãng Pixar trở lại với tác phẩm gốc mới nhất của mình “Cú nhảy kỳ diệu” (tựa gốc “Hoppers”), như một làn gió mới trong thế giới hoạt hình. Phim do Daniel Chong đạo diễn khám phá sự giao thoa giữa những cuộc phiêu lưu của động vật và trí tưởng tượng của con người qua góc nhìn của một người dùng công nghệ robot.

Tết quây quần, bật ngay loạt phim hoạt hình xem là mê

VOV.VN - Với nội dung trong sáng, hình ảnh bắt mắt và thông điệp tích cực, những bộ phim hoạt hình này trở thành lựa chọn phù hợp để cả gia đình cùng thưởng thức trong những ngày đầu năm.

