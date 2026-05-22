Pokémon trở lại màn ảnh Việt sau hơn 10 năm với series hoàn toàn mới

Series mới đánh dấu bước chuyển mình của thương hiệu Pokémon khi lần đầu tiên giới thiệu hai nhân vật chính hoàn toàn mới là Liko và Roy, thay cho hành trình quen thuộc của Ash Ketchum (Satoshi).

“Pokémon chân trời mới” lấy bối cảnh trong thế giới Pokémon rộng lớn, xoay quanh cuộc phiêu lưu của Liko – cô bé đến từ vùng Paldea mang theo chiếc mặt dây chuyền bí ẩn và Roy – cậu bé đến từ vùng Kanto sở hữu một quả bóng chứa Pokémon kỳ bí.

Liko là cô bé có tính cách dịu dàng, luôn quan tâm tới Pokémon và mọi người xung quanh. Bạn đồng hành của cô là Sprigatito – Pokémon hệ Cỏ. Trong khi đó, Roy mang ước mơ trở thành nhà huấn luyện Pokémon và đồng hành cùng Fuecoco – Pokémon hệ Lửa.

Bên cạnh hai nhân vật chính, phim còn có sự xuất hiện của Frido – người được giới thiệu là “Giáo sư Pokémon thực chiến”. Đồng hành cùng Frido là Đội trưởng Pikachu, thuyền trưởng của con tàu bay mà nhân vật này sử dụng.

Ra mắt lần đầu tại Nhật Bản vào năm 2023, “Pokémon chân trời mới” nhanh chóng được phát hành bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và nhận được sự quan tâm của khán giả tại nhiều quốc gia.

Tại Việt Nam, đây cũng là lần đầu tiên series này được lồng tiếng Việt. Sau khi phát sóng trên VTV2, phim sẽ tiếp tục được phát hành trên nền tảng FPT Play và kênh YouTube Pokémon Việt Nam Official.

Trước thời điểm lên sóng, trailer chính thức của “Pokémon chân trời mới” dự kiến được công bố vào ngày 22/5 trên kênh YouTube chính thức của Pokémon.

Pokémon ra đời lần đầu vào năm 1996 dưới dạng trò chơi điện tử trên máy Game Boy do Nintendo phát triển tại Nhật Bản. Sau đó, thương hiệu này mở rộng sang nhiều lĩnh vực như phim hoạt hình, điện ảnh, game mobile, thẻ bài và các sản phẩm thương mại.

Tại Việt Nam, loạt phim hoạt hình Pokémon từng được nhiều khán giả biết đến khi phát sóng trên VTV2. Việc series mới trở lại sau hơn một thập kỷ tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ dòng phim hoạt hình này.