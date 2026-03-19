"Spider Man: Brand New Day" hé lộ hành trình cô độc của Peter Parker

Ở phần trước, Peter Parker đã cứu thế giới nhưng phải trả giá bằng việc xóa toàn bộ danh tính khỏi ký ức của mọi người. Điều đó đồng nghĩa với việc anh không còn gia đình, bạn bè hay những mối quan hệ từng gắn bó. Trailer của “Spider Man: Brand New Day” cho thấy một thực tại mới: Peter sống trong căn phòng trọ chật hẹp giữa New York, tự may trang phục và trở thành một siêu anh hùng đường phố đúng nghĩa.

Không còn sự hậu thuẫn từ Tony Stark hay các Avengers, cũng không còn MJ hay Ned bên cạnh, Peter buộc phải tự mình đối mặt với thế giới. Từ điểm xuất phát gần như thấp nhất, bộ phim mở ra hành trình trưởng thành mới, nơi Spider Man không chỉ chiến đấu với tội phạm mà còn phải đối diện với những hệ quả từ quá khứ.

Theo ê-kíp sản xuất, “Spider Man: Brand New Day” được định hướng như một sự tái khởi động về mặt tinh thần cho nhân vật. Đạo diễn Destin Daniel Cretton cho biết đội ngũ đang xây dựng một tông phim hoàn toàn mới, với mục tiêu tái định hình hình tượng Spider Man trên màn ảnh. Điều này thể hiện rõ qua thiết kế bộ suit mới, cũng như cách nhân vật di chuyển, đu tơ và chiến đấu trở nên linh hoạt, chân thực hơn.

Tom Holland cũng chia sẻ rằng bộ phim mang lại cảm giác như một khởi đầu mới hoàn toàn. Dù là phần phim thứ tư trong loạt Spider Man, nhưng “Brand New Day” được xem như bước chuyển quan trọng, đánh dấu giai đoạn trưởng thành hơn của nhân vật.

Trailer cũng hé lộ sự xuất hiện của nhiều nhân vật đáng chú ý. Ngoài Zendaya và Jacob Batalon, sự góp mặt của Mark Ruffalo trong vai Hulk tạo nên nhiều đồn đoán. Nhân vật này có thể trở thành cầu nối đưa Spider Man trở lại với Avengers, hoặc cũng có thể là một thử thách mới dành cho Peter Parker.

Bên cạnh đó, tuyến phản diện trong phim được xây dựng phức tạp hơn. Trailer chỉ hé lộ một phần các nhân vật, tạo nên không khí bí ẩn. Scorpion – Mac Gargan chính thức trở lại sau thời gian dài vắng bóng, hứa hẹn là đối thủ nguy hiểm với mối thù chưa được giải quyết. Ngoài ra, Boomerang xuất hiện như một kẻ gây rối mang màu sắc đời thường, trong khi Punisher có thể trở thành đồng minh hoặc mối đe dọa tiềm tàng.

Đáng chú ý, Spider Man không chỉ đối đầu với từng cá nhân mà còn bị cuốn vào một mạng lưới tội phạm lớn hơn, có sự thao túng từ những thế lực bí ẩn. Sự xuất hiện của tổ chức The Hand cho thấy quy mô câu chuyện đã được mở rộng, đưa nhân vật vào những cuộc đối đầu mang tính hệ thống thay vì các trận chiến riêng lẻ.

Một điểm khác biệt rõ rệt của “Spider Man: Brand New Day” là bối cảnh đường phố được khai thác mạnh hơn, thay thế cho không gian studio quen thuộc. Các cảnh hành động, cháy nổ và chiến đấu được đầu tư lớn, hứa hẹn mang lại trải nghiệm chân thực và mãn nhãn.

Dù trailer đã tiết lộ nhiều chi tiết quan trọng, ê-kíp vẫn giữ lại không ít “quân bài bí mật”. Bộ phim được kỳ vọng sẽ đưa khán giả bước vào một hành trình u tối hơn, nơi Peter Parker phải tự mình chiến đấu và trưởng thành trong một thế giới không còn chỗ dựa.

“Spider Man: Brand New Day” dự kiến khởi chiếu từ ngày 31/7/2026, đánh dấu sự trở lại của Người Nhện trong một diện mạo mới – cô độc hơn nhưng cũng trưởng thành hơn.