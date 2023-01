Sức mạnh sánh ngang Thanos của Kang trong "Ant-Man and the Wasp: Quantumania"

Sau lần xuất hiện trong trailer đầu tiên, Kang the Conqueror đã làm khán giả dậy sóng. Trong trailer thứ hai, gã đã chứng tỏ được sự đáng sợ và tàn bạo của mình khi có thể thao túng thực tại.

Trailer mở màn với câu nói đầy ẩn ý của Kang (Jonathan Majors) với Ant-Man/Scott Lang (Paul Rudd): “Ngươi là một Avengers. Ngươi có một cô con gái. Nhưng ngươi đã mất nhiều thời gian… giống ta.” Gã dường như đang có một âm mưu đáng sợ hoặc muốn sửa chữa thứ gì đó trong quá khứ và cần tới sự trợ giúp của Ant-Man. Lời đề nghị khiến Scott Lang lay động khi bản thân anh đã đánh mất quá nhiều thời gian bên cạnh con gái Cassie (Kathryn Newton) do cú búng tay của Thanos.

"Ant-man" có sự liên kết mật thiết với Lượng tử giới.

Trong nguyên tác truyện tranh, Kang là kẻ có khả năng du hành thời gian và tạo ra tác động rất lớn để toàn bộ dòng thời gian lẫn đa vũ trụ. Ở Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), Ant-Man có sự liên kết mật thiết với Lượng tử giới. Đây là vùng không gian bí ẩn không chỉ liên kết thời gian mà còn là cả đa vũ trụ. Do đó mà nơi đây trở thành trụ sở chính của Kang. Đồng thời, có vẻ như gã cũng đã theo dõi và nhắm vào Ant-Man từ rất lâu trước đó.

Lần này, gã ác nhân có sức mạnh sánh ngang Thanos cũng đã thể hiện sức mạnh bá đạo của mình. Như trong mini-series "Loki" (2021) từng giải thích, He Who Remains hay Kang có khả năng thao túng các dòng thời gian. Hắn có thể tạo ra vô số phiên bản Ant-Man khác nhau như cách khiến dòng thời gian rẽ nhánh và hủy diệt họ hay thậm chí thay đổi thực tại. Trong trailer, Kang dễ dàng khiến một Ant-Man khổng lồ biến mất.

Kang có sức mạnh sánh ngang Thanos.

Trailer còn cho thấy cái nhìn rõ nét hơn về Lượng tử giới và Thành phố Chronopolis của Kang. Nơi đây là cả một vũ trụ riêng với vô số loài động vật, môi trường lẫn quái thú kì dị. Trong khi đó, những kiến trúc hình tròn bí ẩn trong Chronopolis dường như có sự gắn kết với chiếc vòng tay của Shang-Chi (Simu Liu) khi đều có hoa văn giống hệt nhau. Trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021), những chiếc vòng đã giúp Wenwu (Lương Triều Vỹ) đánh bại “thời gian” và trở nên bất tử bất lão.

Ngoài ra, một ác nhân khác có cũng màn xuất hiện thoáng qua là Modok. Trong nguyên tác truyện tranh, gã là một tiến sĩ trải qua thí nghiệm bất thường để rồi đột biến thành hình dạng chiếc đầu khổng lồ. Modok là thủ lĩnh của A.I.M – kẻ thù hàng đầu của Captain America và S.H.I.E.L.D. Song, phiên bản điện ảnh dường như chính là Darren Cross – kẻ phản diện của Ant-Man (2014) khi đều do Corey Stoll thủ vai./.