Tài tử "Hậu duệ mặt trời" hé lộ lý do muốn đóng phim tình cảm với nghệ sĩ Việt

Tài tử Hàn Quốc Ji Seung Hyun vừa có mặt tại Việt Nam để tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ ba (DANAFF III), diễn ra từ ngày 29/6 đến 5/7. Cùng với sự xuất hiện của nam diễn viên 44 tuổi, bộ phim "Bạn tôi là sát nhân" (My Friend is Murderer) do anh đóng chính cũng được lựa chọn trình chiếu lần đầu tại sự kiện năm nay, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu điện ảnh trong nước.

Ji Seung Hyun sinh năm 1981, bắt đầu gia nhập làng giải trí Hàn Quốc từ năm 2009. Anh từng bước khẳng định vị thế của mình qua nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình như "Ordinary Person" (Người thường), "Ngón tay thứ 6", "Kiếm khách", "Máu nóng", "Hậu duệ mặt trời", "Tiệm may quý ông", "Quý ngài ánh dương", "Cuộc chiến sinh tồn", "Goryeo-Khitan War"...

Ji Seung Hyun (trái) trên thảm đỏ bế mạc LHP châu Á Đà Nẵng. Ảnh: NVCC

Năm 2024, Ji Seung Hyun gây ấn tượng mạnh trong phim "Good Partner" (Cộng sự hoàn hảo) đóng cùng Jang Na Ra, với vai người chồng phản bội. Vai diễn khiến khán giả “ghét cay ghét đắng” và anh cũng giành được giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại SBS Drama Awards 2024. Vì nhân vật quá đáng ghét, nam diễn viên còn từng phải đăng video hài hước công khai xin lỗi bạn diễn và khán giả.

Tại DANAFF III, Ji Seung Hyun cho biết đây là lần đầu tiên anh đến Việt Nam. “Cảm giác rất mới mẻ và dễ chịu. Tôi vô cùng háo hức khi được giới thiệu với các bạn qua bộ phim 'My Friend is Murderer'. Tôi đã có khoảng thời gian rất vui vẻ tại đây”, anh nói.

Đồng hành cùng khán giả trong buổi công chiếu bộ phim mới, Ji Seung Hyun chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi xem phim và xem cùng khán giả luôn. Lúc đầu tôi khá hồi hộp, nhưng vì bộ phim có yếu tố hành động, lãng mạn, và hài nên may mắn là khán giả phản ứng rất tốt, tôi đã có thể thư giãn và cùng tận hưởng bầu không khí”.

Nam diễn viên bày tỏ mong muốn có cơ hội hợp tác với nghệ sĩ Việt Nam: “Tôi đã gặp gỡ rất nhiều người, kể cả một vài diễn viên Việt Nam. Họ rất cuốn hút và tài năng, khiến tôi nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu được diễn cùng. Cá nhân tôi nghĩ nếu có lời mời hợp tác, tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc”. Anh còn hào hứng nói thêm: “Hãy mời tôi nhé”.

Ấn tượng về DANAFF III với Ji Seung Hyun là sự khác biệt và thú vị: “Cách tổ chức ở đây khác biệt về mặt văn hóa, và tôi thấy rất thú vị. Có nhiều sự kiện phát sinh bất ngờ tại hiện trường, ban đầu tôi hơi bất ngờ nhưng sau đó lại rất thích thú. Giống như mở một chiếc hộp quà bất ngờ, không biết sẽ có gì bên trong”.

Nói về sự lan tỏa mạnh mẽ của làn sóng văn hóa Hàn Quốc, Ji Seung Hyun cho rằng: “Khi tôi còn ở độ tuổi 20, chúng tôi thường quay 6 phim truyền hình trong vòng 3 tháng mà không ngủ đủ giấc. Hơn 10 năm như thế, và sau đó là một hệ thống chuyên nghiệp dần hình thành. Những kinh nghiệm tích lũy trước đó đã bùng nổ và tạo nên đỉnh cao như hiện tại. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã yêu mến văn hóa Hàn Quốc”.

Anh cũng đánh giá cao vai trò giao lưu của các liên hoan phim: “Tôi vốn là người khá rụt rè. Dạo gần đây tôi cố gắng chủ động hơn trong việc gặp gỡ mọi người. Trước đây tôi nghĩ chỉ cần phim ảnh là đã giao lưu văn hóa rồi, nhưng giờ khi đến đây, tôi được chia sẻ và học hỏi rất nhiều từ những người làm trong ngành. Tôi cảm thấy biết ơn khi K-Culture được yêu mến như vậy”.

Ảnh: NVCC

Nhìn lại sự phát triển của điện ảnh Đông Nam Á và Việt Nam, Ji Seung Hyun bày tỏ: “Trước đây, chúng tôi từng bắt chước rất nhiều từ Hollywood. Nhưng như người ta nói, bắt chước là mẹ thành công. Giờ đây khi K-Culture đã trưởng thành sau những gian khó, tôi nghĩ nếu Việt Nam – với tình yêu dành cho phim Hàn – có thể học hỏi, tiếp thu kỹ thuật sản xuất, thì chắc chắn hai bên sẽ cùng nhau phát triển”.

Khi được hỏi về vai diễn đáng nhớ nhất, nam diễn viên nhắc đến những tác phẩm từng góp phần định hình sự nghiệp của anh: “Tôi từng đóng phim 'The Man From Nowhere' và được rất nhiều khán giả nam yêu thích. Sau đó tôi tham gia Hậu duệ mặt trời. Bộ phim rất thành công và giúp tôi được biết đến nhiều hơn. Rồi tôi đóng 'Search: WWW', lần đầu thử sức với vai lãng mạn sau khi toàn đóng vai nam mạnh mẽ. Vai diễn này giúp tôi mở rộng khả năng diễn xuất. Mỗi tác phẩm đều quan trọng, nhưng 'WWW' có lẽ là bước ngoặt thay đổi định hướng diễn xuất của tôi”.

Tranh thủ những giờ nghỉ ngắn ngủi, Ji Seung Hyun cũng không quên thưởng thức ẩm thực địa phương: “Thật ra tôi chưa có nhiều thời gian để ăn thử, nhưng tôi đã uống cà phê dừa ở Starbucks, chụp hình rồi mà! Tôi sẽ đăng lên story Instagram. Bún chả cũng rất ngon. Giờ nói đến lại thấy đói (cười). Sau khi xong chúng ta cùng đi ăn nhé. Tôi luôn thích thử đồ ăn địa phương vì đó cũng là trải nghiệm văn hóa”. Anh hóm hỉnh tiết lộ: “Tôi ăn được rau mùi và cũng là ‘cao thủ rau mùi’ đó!”.

Cuối buổi trò chuyện, Ji Seung Hyun thể hiện sự quan tâm với điện ảnh Việt và mở lòng trước cơ hội hợp tác: “Tôi nghe nói phim kinh dị Việt rất thành công”. Anh nói thêm: “Tôi nghĩ phim ảnh là cầu nối văn hóa, nếu kết hợp cảm xúc Hàn – Việt thì con người cuối cùng vẫn sẽ nói về tình yêu. Nếu có cơ hội, tôi muốn đóng phim tình cảm – một câu chuyện tình yêu”.