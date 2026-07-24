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Tô Dũng - Minh Thu lần đầu đóng cặp trên màn ảnh khi đang yêu ngoài đời

Thứ Sáu, 16:48, 24/07/2026
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VOV.VN - Sau thành công của Đi giữa trời rực rỡ, Long Vũ trở lại phim giờ vàng VTV với vai Khánh thời trẻ trong Mùa hè năm ấy. Trong khi đó, giai đoạn trưởng thành của nhân vật được Tô Dũng đảm nhận, đánh dấu lần đầu anh và bạn gái Minh Thu đóng cặp trên màn ảnh.

Sau khi gây chú ý với vai Chải trong Đi giữa trời rực rỡ, Long Vũ trở lại phim giờ vàng VTV với vai Khánh thời trẻ trong Mùa hè năm ấy. Trong khi đó, điểm nhấn của giai đoạn trưởng thành là sự kết hợp của Tô Dũng và Minh Thu - cặp đôi đang yêu ngoài đời lần đầu vào vai người yêu trên màn ảnh.

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Long Vũ và Tô Dũng đảm nhận vai Khánh trong Mùa hè năm ấy

Mùa hè năm ấy xoay quanh Khánh, Phương, Hoàng, Ly và Tùng - nhóm bạn thân trong những năm cuối cấp THPT. Giữa những rung động đầu đời, một biến cố bất ngờ xảy đến khiến cuộc sống của họ rẽ sang những hướng khác nhau.

Sau 10 năm, Phương trở về nước, trở thành nữ quản lý thành đạt, trong khi Khánh không còn là chàng trai vô tư của tuổi học trò. Sau những tháng ngày trong tù, anh sống khép mình, tự ti và mang nhiều mặc cảm. Cuộc gặp lại với Phương khơi dậy những tình cảm chưa từng nguôi ngoai, đồng thời buộc cả hai đối diện với những hiểu lầm và lựa chọn trong quá khứ.

Ở giai đoạn tuổi học trò, Khánh do Long Vũ đảm nhận, còn phiên bản trưởng thành được giao cho Tô Dũng. Phương do Lưu Ly và Minh Thu lần lượt thể hiện ở hai giai đoạn. Phim còn có sự tham gia của Trọng Lân, Châu Dương, Phan Thắng, Vân Dung, Anh Tuấn, Hồng Hạnh, Thùy Dương...

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Tô Dũng và Minh Thu lần đầu đóng cặp trong một bộ phim truyền hình dù đang yêu nhau ngoài đời.

Long Vũ từng tạo dấu ấn với vai Chải trong Đi giữa trời rực rỡ. Nhân vật thiếu gia vùng cao giàu có, bồng bột nhưng si tình cùng lối diễn xuất tự nhiên giúp nam diễn viên nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Đây cũng là vai diễn đầu tiên Long Vũ đảm nhận vị trí nam chính và ghi điểm nhờ khả năng thể hiện sự chân thành, ngây ngô cùng những phân đoạn giàu cảm xúc.

Trong Mùa hè năm ấy, Long Vũ tiếp tục vào vai một chàng trai nhiều biến cố, có hành trình trưởng thành với nhiều tổn thương trước khi phiên bản trưởng thành của nhân vật được Tô Dũng đảm nhận.

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Tô Dung - Minh Thu - Trọng Lân

Đáng chú ý, ở giai đoạn trưởng thành, Tô Dũng và Minh Thu - hai diễn viên đang yêu nhau ngoài đời - lần đầu đóng cặp trong một bộ phim truyền hình. Chia sẻ về việc cùng xuất hiện trong vai một đôi yêu nhau, Tô Dũng cho biết cả hai luôn thống nhất giữ chuyện tình cảm ở phạm vi cá nhân.

"Tôi và Minh Thu yêu nhau ngoài đời, nhưng quan điểm của cả hai là chuyện tình cảm thuộc về cá nhân nên bình thường cũng không chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Bản thân tôi không muốn nói quá nhiều về chuyện này", nam diễn viên nói.

Theo Tô Dũng, việc một cặp đôi ngoài đời cùng tham gia một bộ phim là "con dao hai lưỡi". Anh cho rằng nếu khán giả biết rõ mối quan hệ của hai diễn viên, cảm xúc khi theo dõi những cảnh tình cảm trên màn ảnh có thể bị ảnh hưởng.

"Có những cảnh khán giả muốn hai nhân vật nắm tay, ở gần nhau hay trao nhau nụ hôn, nhưng nếu họ biết hai diễn viên đang yêu nhau ngoài đời thì đôi khi sẽ làm mất đi cảm giác khi xem phim. Việc được lựa chọn tham gia bộ phim này có thể là do may mắn, cũng có thể vì phù hợp với vai diễn. Tôi mong khán giả sẽ quan tâm đến nhân vật hơn là chuyện Tô Dũng và Minh Thu ngoài đời", anh chia sẻ.

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Dàn diễn viên phim Mùa hè năm ấy

Nam diễn viên cũng cho biết anh luôn quan niệm áp lực là điều mỗi người tự tạo ra. "Nếu coi mỗi ngày đến trường quay là một ngày đi làm thì sẽ thấy áp lực, còn nếu đến với tâm thế tận hưởng công việc thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn", Tô Dũng bày tỏ.

Đồng tình với bạn trai, Minh Thu cho biết cô luôn có áp lực mỗi khi tham gia một dự án mới, đặc biệt khi đóng cặp với Tô Dũng - người cô nhận xét là rất kỹ tính.

"Đi phim lúc nào cũng có áp lực và bạn diễn là một yếu tố rất quan trọng. Với tôi, áp lực còn gấp đôi vì anh Dũng là người kỹ tính, khó tính. Bản thân tôi không phải là người có tâm lý quá vững, nhưng tôi cũng thấy may mắn vì khi ra ngoài quay phim mình có một người bạn diễn như vậy. Là người đồng hành cùng mình, tôi rất biết ơn và trân trọng. Khi làm việc ở đoàn phim, chúng tôi cũng như những đồng nghiệp khác, cùng hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt vai diễn", nữ diễn viên chia sẻ.

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Mùa hè năm ấy sẽ phát sóng lúc 20h các tối thứ hai, ba, tư trên VTV3 từ ngày 3/8.

Hà Phương/VOV.VN
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