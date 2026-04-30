Vở kịch do AI và con người tạo ra sắp được công diễn tại Pháp

Thứ Năm, 15:45, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vở kịch được xây dựng bởi trí tuệ nhân tạo (AI) theo phong cách của nhà viết kịch nổi tiếng người Pháp Molière dự kiến ​​sẽ ra mắt tại lâu đài Versailles ở Pháp vào tháng 5/2026.

Các học giả nghiên cứu về nhà viết kịch Molière từ Đại học Sorbonne và nhóm nghệ sĩ AI người Pháp đã hợp tác để sản xuất vở kịch mang tên "L'Astrologue ou les Faux Presages" (tạm dịch: Nhà chiêm tinh hay những điềm báo giả). Cốt truyện xoay quanh Geronte - nạn nhân của một nhà chiêm tinh lừa đảo. Kẻ này âm mưu gả con gái của Geronte cho một thợ làm tóc giả gian xảo, bất chấp tình yêu của cô gái dành cho người khác.

Dự án này mang tên "Molière Ex Machina", bắt đầu vào năm 2023 và sử dụng trí tuệ nhân tạo Mistral do Pháp phát triển, được đào tạo bằng các tác phẩm của Molière, các văn bản trong thư viện cá nhân và các tài liệu lịch sử để tái hiện ngôn ngữ và sự hài hước của nhà viết kịch nổi tiếng thế kỷ 17. Các bản phác thảo gốc của Henri Gissey - một nghệ sĩ thế kỷ 17 và cộng tác viên của Molière, cũng được sử dụng để huấn luyện AI về thiết kế trang phục.

"Chúng tôi tìm đến Molière, tìm các nguồn tư liệu, nguồn cảm hứng, các tác phẩm của ông ấy, những kiến ​​thức tốt nhất hiện có về quá trình sáng tạo của ông ấy, bằng cách sử dụng một công cụ rất hiện đại và đang phát triển là trí tuệ nhân tạo - AI. Giống như xã hội ngày nay, chúng tôi coi đó là một công cụ có tính cách mạng hóa trên nhiều lĩnh vực", ông Pierre-Marie Chauvin - Phó Hiệu trưởng Đại học Sorbonne cho biết,

Trí tuệ nhân tạo (AI) và đội ngũ cộng tác viên đã cùng nhau xây dựng vở kịch, với AI tạo ra khoảng 20 phiên bản cho mỗi cảnh, sau đó được sửa đổi qua 20 lần chỉnh sửa lặp đi lặp lại, trước khi đạt được kịch bản chính xác về mặt bối cảnh lịch sử. Kịch bản sau đó được xem xét bởi các chuyên gia văn học và ngôn ngữ học thế kỷ 17. 

Sau buổi tổng duyệt thành công tại nhà hát Les 3 Pierrots (Saint-Cloud, Pháp) hôm 27/4, vở kịch "L'Astrologue ou les Faux Presages" sẽ được trình diễn tại Nhà hát Opera Hoàng gia của Lâu đài Versailles vào đầu tháng 5 tới.

Vở opera “Công nữ Anio” được chuyển thể thành nhạc kịch

VOV.VN - Sau thành công vang dội với hàng loạt các buổi công diễn tại Việt Nam và Nhật Bản, vở opera “Công nữ Anio” – một tác phẩm lớn kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Nhật (21/9/1973-21/9/2023), đã được chuyển thể thành nhạc kịch và sẽ được công diễn tại Nhật Bản vào tháng 9/2026.

Nam Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo Reuters
NSND Trần Lực “liều” làm mới vở kịch từng gây chấn động thập niên 1960
NSND Trần Lực “liều” làm mới vở kịch từng gây chấn động thập niên 1960

VOV.VN - Tác phẩm “Ngày mai trời lại sáng” – một kịch bản của cố tác giả Đinh Xuân Hòa, ra đời từ năm 1957 và từng gây tiếng vang lớn trên sân khấu miền Nam trước năm 1975 – vừa được NSND Trần Lực cùng sân khấu LucTeam tái dựng. Vở diễn sẽ ra mắt công chúng trong khuôn khổ Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm 2025.

NSND Trần Lực “liều” làm mới vở kịch từng gây chấn động thập niên 1960

NSND Trần Lực “liều” làm mới vở kịch từng gây chấn động thập niên 1960

VOV.VN - Tác phẩm “Ngày mai trời lại sáng” – một kịch bản của cố tác giả Đinh Xuân Hòa, ra đời từ năm 1957 và từng gây tiếng vang lớn trên sân khấu miền Nam trước năm 1975 – vừa được NSND Trần Lực cùng sân khấu LucTeam tái dựng. Vở diễn sẽ ra mắt công chúng trong khuôn khổ Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm 2025.

Nhà viết kịch nổi tiếng Đức sáng tác vở "Ngọc Thủ" cho sân khấu Việt Nam
Nhà viết kịch nổi tiếng Đức sáng tác vở "Ngọc Thủ" cho sân khấu Việt Nam

VOV.VN - Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam và Goethe-Institut Hà Nội ra mắt vở kịch "Ngọc Thủ" (The Gem) – dự án hợp tác sân khấu tiên phong giữa Việt Nam và Đức, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Vở diễn sẽ công diễn từ ngày 26-28/9/2025.

Nhà viết kịch nổi tiếng Đức sáng tác vở "Ngọc Thủ" cho sân khấu Việt Nam

Nhà viết kịch nổi tiếng Đức sáng tác vở "Ngọc Thủ" cho sân khấu Việt Nam

VOV.VN - Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam và Goethe-Institut Hà Nội ra mắt vở kịch "Ngọc Thủ" (The Gem) – dự án hợp tác sân khấu tiên phong giữa Việt Nam và Đức, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Vở diễn sẽ công diễn từ ngày 26-28/9/2025.

Vở kịch “Bệnh sĩ” của Lưu Quang Vũ gây sốt mạng xã hội, Gen Z đổ xô đi xem
Vở kịch “Bệnh sĩ” của Lưu Quang Vũ gây sốt mạng xã hội, Gen Z đổ xô đi xem

VOV.VN - Tối 2 và 3/8, Nhà hát Kịch Việt Nam tái công diễn vở "Bệnh sĩ" tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô. Cả hai đêm đều “cháy vé” hoàn toàn với hơn 1.000 chỗ ngồi mỗi suất, trong đó phần lớn khán giả là người trẻ, học sinh – sinh viên.

Vở kịch “Bệnh sĩ” của Lưu Quang Vũ gây sốt mạng xã hội, Gen Z đổ xô đi xem

Vở kịch “Bệnh sĩ” của Lưu Quang Vũ gây sốt mạng xã hội, Gen Z đổ xô đi xem

VOV.VN - Tối 2 và 3/8, Nhà hát Kịch Việt Nam tái công diễn vở "Bệnh sĩ" tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô. Cả hai đêm đều “cháy vé” hoàn toàn với hơn 1.000 chỗ ngồi mỗi suất, trong đó phần lớn khán giả là người trẻ, học sinh – sinh viên.

