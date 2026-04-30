Vở kịch do AI và con người tạo ra sắp được công diễn tại Pháp

Các học giả nghiên cứu về nhà viết kịch Molière từ Đại học Sorbonne và nhóm nghệ sĩ AI người Pháp đã hợp tác để sản xuất vở kịch mang tên "L'Astrologue ou les Faux Presages" (tạm dịch: Nhà chiêm tinh hay những điềm báo giả). Cốt truyện xoay quanh Geronte - nạn nhân của một nhà chiêm tinh lừa đảo. Kẻ này âm mưu gả con gái của Geronte cho một thợ làm tóc giả gian xảo, bất chấp tình yêu của cô gái dành cho người khác.

Dự án này mang tên "Molière Ex Machina", bắt đầu vào năm 2023 và sử dụng trí tuệ nhân tạo Mistral do Pháp phát triển, được đào tạo bằng các tác phẩm của Molière, các văn bản trong thư viện cá nhân và các tài liệu lịch sử để tái hiện ngôn ngữ và sự hài hước của nhà viết kịch nổi tiếng thế kỷ 17. Các bản phác thảo gốc của Henri Gissey - một nghệ sĩ thế kỷ 17 và cộng tác viên của Molière, cũng được sử dụng để huấn luyện AI về thiết kế trang phục.

"Chúng tôi tìm đến Molière, tìm các nguồn tư liệu, nguồn cảm hứng, các tác phẩm của ông ấy, những kiến ​​thức tốt nhất hiện có về quá trình sáng tạo của ông ấy, bằng cách sử dụng một công cụ rất hiện đại và đang phát triển là trí tuệ nhân tạo - AI. Giống như xã hội ngày nay, chúng tôi coi đó là một công cụ có tính cách mạng hóa trên nhiều lĩnh vực", ông Pierre-Marie Chauvin - Phó Hiệu trưởng Đại học Sorbonne cho biết,

Trí tuệ nhân tạo (AI) và đội ngũ cộng tác viên đã cùng nhau xây dựng vở kịch, với AI tạo ra khoảng 20 phiên bản cho mỗi cảnh, sau đó được sửa đổi qua 20 lần chỉnh sửa lặp đi lặp lại, trước khi đạt được kịch bản chính xác về mặt bối cảnh lịch sử. Kịch bản sau đó được xem xét bởi các chuyên gia văn học và ngôn ngữ học thế kỷ 17.

Sau buổi tổng duyệt thành công tại nhà hát Les 3 Pierrots (Saint-Cloud, Pháp) hôm 27/4, vở kịch "L'Astrologue ou les Faux Presages" sẽ được trình diễn tại Nhà hát Opera Hoàng gia của Lâu đài Versailles vào đầu tháng 5 tới.