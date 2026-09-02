Trong ngày Quốc khánh, tiếng trống lệnh vang lên trên sông Hương cùng tiếng reo hò, cổ vũ của người dân và du khách hai bên bờ tạo nên không khí sôi động cho ngày hội đua ghe.

Tham gia giải năm nay có 10 đội ghe đến từ các phường, xã trên địa bàn thành phố Huế, gồm Triều Sơn Đông, Triều Sơn Trung, Giáp Trung, Thủ Lễ, Mai Dương, Đan Điền, An Cựu, Hương An, Thuận An và A Lưới 4.

Sôi nổi Giải đua ghe truyền thống thành phố Huế lần thứ 37

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào tranh tài ở 10 độ đua dành cho nam, nữ và nam - nữ phối hợp. Các nội dung thi đấu có cự ly từ 700 đến 900 m, qua ba vè Thượng, Trung và Hạ trên sông Hương.

Anh Đào Ngọc Cường, Đội trưởng đội ghe phường An Cựu, cho biết: “Đây là giải đua truyền thống của thành phố Huế, một giải đấu lớn, thể hiện tinh thần thượng võ. Đội An Cựu chúng tôi tham gia với tinh thần đó và năm nào cũng cố gắng đạt thành tích tốt”.

Các đội đua xuất phát

Giải đua ghe truyền thống thành phố Huế được duy trì nhiều năm, trở thành một hoạt động văn hóa - thể thao quen thuộc mỗi dịp lễ, Tết. Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, giải còn là dịp để các địa phương giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết, góp phần bảo tồn và phát huy nét văn hóa truyền thống của vùng đất Cố đô.

Khán giả ngồi chật kín bên bờ sông Hương

Ông Trần Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thể thao thành phố Huế, Trưởng Ban Tổ chức giải, cho biết: “Giải đua ghe năm nay là lần thứ 37, được tổ chức trong dịp Tết Độc lập, với sự tham gia của người dân các xã, phường. Mục đích của giải là rèn luyện ý chí, sức khỏe cho bà con làm nghề sông nước, đồng thời phát huy tinh thần thể thao và gìn giữ hoạt động truyền thống của địa phương cũng như thành phố. Qua đó, người dân có thêm sức khỏe để phục vụ công việc và đời sống hằng ngày”.