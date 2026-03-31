Tháng 4 rực rỡ với chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”

Chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam” kiến tạo không gian để các nghệ nhân, đồng bào trực tiếp trình diễn, thực hành và giao lưu văn hóa, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc giúp đồng bào và du khách đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn về sự thống nhất trong đa dạng văn hóa, từ đó nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo tồn di sản và thu hút khách du lịch trong dịp nghỉ lễ tại Làng VH.

Hoạt động tháng 4 với sự tham gia của hơn 100 người thuộc 16 dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng VH: Tày, Nùng (Thái Nguyên); Dao (Tp. Hà Nội); Mông (Tuyên Quang); Mường (Phú Thọ); Lào, Khơ Mú, Thái (Sơn La); Tà Ôi, Cơ Tu (Tp. Huế); Ba Na, Gia Rai (Gia Lai); Raglai (Khánh Hòa); Ê Đê (Đắk Lắk); Khmer (Tp. Cần Thơ).

Ảnh minh họa: Hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4)

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện “Sắc màu Lai Châu” là hoạt động tái hiện Chợ phiên vùng cao, nơi du khách cảm nhận không khí chợ phiên vùng cao, thưởng thức ẩm thực, đặc sản truyền thống, văn hóa dân tộc, trò chơi dân gian do chính những chủ thể vùng cao thực hiện. Không gian chợ là sự kết hợp giữa không khí xuống chợ, vui chơi gắn với các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực, sản vật với sắc màu của các dân tộc Mông, Lự, Thái, Giáy tỉnh Lai Châu. Đồng thời thưởng thức vẻ đẹp của đất và người vùng cao qua triển lãm “Rộn ràng sắc màu phiên chợ” giới thiệu 50 bức ảnh về đất và người Lai Châu cùng các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian của đồng bào vùng cao tỉnh Lai Châu.

Lễ cúng thần rừng “háu đoong” của người Giáy là lễ hội cầu mong cho mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa, vật nuôi sinh sôi nảy nở, không bị bệnh dịch, người dân khỏe mạnh, mọi nhà kinh tế ngày càng phát triển, gia đình ấm no hạnh phúc.

Tái hiện Lễ cúng hồn trâu của dân tộc Lự tỉnh Lai Châu: Đây là một nghi lễ nhằm tỏ lòng biết ơn những “ông trâu” đã gắn bó, đồng hành cùng người dân trong lao động sản xuất, mang lại mùa vụ bội thu cho bản làng.

Trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm tranh dân gian Đông Hồ, di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh tháng 12/2025. Hiện nay địa phương đang nỗ lực tạo dựng môi trường thuận lợi để nghề tranh Đông Hồ tiếp tục được trao truyền, phát triển trong đời sống đương đại. Hoạt động giới thiệu, trải nghiệm tranh dân gian Đông Hồ tại “Ngôi nhà chung” cùng với sự tham gia của đồng bào, du khách là minh chứng cho nỗ lực bảo tồn và phát triển dòng tranh dân gian quý.

Các hoạt động dịp Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4-1/5

“Tự hào con cháu Rồng Tiên”: Đồng bào các dân tộc anh em đang hoạt động hàng ngày tại “Ngôi nhà chung” thể hiện lòng tự hào dân tộc, hướng về nguồn cội qua lời ca, tiếng hát, hoạt động diễn xướng dân gian của cộng đồng dân tộc mình, tăng cường niềm tin, đoàn kết cùng nhau bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trong vườn hoa đa sắc màu văn hóa.

Tái hiện Lễ cúng dâng tấm Dèng của đồng bào Tà Ôi: Dèng (tấm thổ cẩm) đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần, phong tục tập quán, là nét đẹp văn hóa của đồng bào Tà Ôi. Dèng là một vật phẩm không thể thiếu trong các hoạt động tín ngưỡng, thờ cúng, là vật đính ước của các cô gái với ý trung nhân hoặc để thể hiện lòng hiếu thuận với ông bà, cha mẹ, với những người có công với buôn làng. Dâng tấm Dèng được thực hiện trong những dịp đặc biệt như lễ mừng lúa mới và lễ cưới truyền thống. Ngoài vật phẩm không thể thiếu là tấm Dèng, lễ vật cúng còn có gà, cá, xôi, chuột, hoa quả…và một số bánh truyền thống của đồng bào Tà Ôi.

“Đồng bào Tây Nguyên biết ơn nguồn cội” là hoạt động dân ca dân vũ của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đang hoạt động hàng ngày tại Làng. Qua lời ca, tiếng hát, trình diễn giới thiệu các loại hình diễn xướng như cồng chiêng, hát dân ca… Đồng bào thể hiện lòng biết ơn về nguồn cội, tình yêu gắn bó với rừng xanh, buôn làng hướng về ngày giỗ Tổ.

Tổ chức đón tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Khmer của Phật giáo Nam tông Khmer. Tết Chôl Chnăm Thmây không chỉ thể hiện quan niệm của người Khmer về chu kỳ vận chuyển của năm, mà còn nhằm giáo dục con người về tấm lòng hiếu thảo, đoàn kết gắn bó thắt chặt tình đoàn kết thương yêu nhau trong phum sóc, cũng là dịp để mọi người gặp gỡ nhau chia phúc, chúc mừng, thăm hỏi, bàn bạc, trao đổi kinh nghiệm chuyện tương lai. Bên cạnh đó, tết Chôl Chnăm Thmây còn là dịp để đồng bào dân tộc Khmer gửi gắm ước mơ hạnh phúc, ý thức hướng thiện và lòng báo ân với tổ tiên, ông bà, cha mẹ của mình trong năm.

Ngoài ra, các hoạt động cuối tuần và nghỉ lễ tại Làng VH còn có Chương trình giao lưu “Tình ca Tây Nguyên”; Chương trình dân ca dân vũ “Chung một niềm tin” của đồng bào các dân tộc phía Bắc; Hoạt động cuối tuần của các nhóm đồng bào hoạt động hàng ngày giới thiệu văn hóa truyền thống tại mỗi không gian văn hoá của chủ thể văn hóa tới du khách.