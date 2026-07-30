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Tháng 8 khám phá văn hóa Khmer miền Tây Nam Bộ tại Làng Văn hóa

Thứ Năm, 11:33, 30/07/2026
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VOV.VN - Tháng 8 này, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hóa), xã Đoài Phương, Hà Nội, diễn ra chuỗi hoạt động đặc sắc với chủ đề “Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer”.

Chuỗi sự kiện tại Làng Văn hóa với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer" góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ cùng cộng đồng các dân tộc đang sinh hoạt hằng ngày tại "Ngôi nhà chung", đồng thời hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống ngành Văn hóa.

Tâm điểm của chuỗi sự kiện là các hoạt động tôn vinh bản sắc văn hóa đồng bào Khmer với sự tham gia của khoảng 30 nghệ nhân, diễn viên dân tộc Khmer và Kinh đến từ thành phố Cần Thơ trong hai ngày 22 và 23/8.

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Chuỗi hoạt động tháng 8 tạo Làng Văn hóa có chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer". (Ảnh: Thu Lê/LVH)

Trong hai ngày này, du khách đến Làng Văn hóa sẽ được hòa mình vào không gian giao lưu “Về miền Tây” tại sân trước chùa Khmer, thưởng thức nghệ thuật đờn ca tài tử, lắng nghe dàn nhạc ngũ âm, nhịp trống Sa dăm, tham gia múa Rom vông, trải nghiệm giã cốm dẹt và thưởng thức ẩm thực đặc trưng của miền Tây như bánh xèo, bánh cống.

Đặc biệt, vào sáng Chủ nhật ngày 23/8 sẽ có chương trình tái hiện lễ hội Thắk côn - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của đồng bào Khmer Cần Thơ – từ khu làng Khmer đến chùa Khmer, mang đến cho du khách cái nhìn sâu sắc về tín ngưỡng cầu an, ước nguyện mùa màng bội thu của người dân Nam Bộ. 

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Hoạt động chủ đề “Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer” sẽ diễn ra tại không gian trước chùa Khmer và Khu làng Khmer. (Ảnh: Thu Lê/LVH)

Bên cạnh đó, xuyên suốt tháng 8, không gian làng Khmer và quần thể chùa Khmer Nam tông tiếp tục mở cửa để du khách khám phá kiến trúc độc đáo, tìm hiểu nghệ thuật Rô băm, giao lưu với các vị sư Nam tông và trải nghiệm trang phục, nghề thủ công truyền thống.

Cùng với điểm nhấn chủ đề “Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer”, các hoạt động trong tháng 8 tại Làng Văn hóa còn thêm phần sinh động nhờ sự góp mặt của hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc từ 11 địa phương đang sinh sống thường xuyên tại Làng Văn hóa với việc tái hiện đời sống sinh hoạt hằng ngày, giới thiệu nghề thủ công, các trò chơi dân gian và ẩm thực vùng miền, đồng bào mang lại không gian giao lưu gần gũi cho du khách. 

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Các hoạt động trong tháng 8 tại Làng Văn hóa còn có sự góp mặt của hơn 100 đồng bào đang sinh sống thường xuyên tại Làng. (Ảnh: Thu Lê/LVH)

Du khách có thể tham gia các tour trải nghiệm chủ đề như “Dấu chân bản làng”, “Về với đại ngàn Tây Nguyên”, tham gia các hoạt động giáo dục văn hóa dành cho gia đình và học sinh, các chương trình dân ca dân vũ… diễn ra vào các dịp cuối tuần là điểm nhấn thu hút du khách yêu thích nghệ thuật diễn xướng dân gian.

Mở đầu chuỗi hoạt động tháng 8 là chương tình dân ca dân vũ “Điệu xòe thương nhau” của các dân tộc phía Bắc tại làng Thái vào ngày 1 và 2/8. Tiếp đó, vào 2 ngày 8 và 9/8, không gian Tây Nguyên trở nên sống động với chương trình “Buôn làng kể chuyện” cùng thực cảnh “Vườn tượng biết kể chuyện” tại làng Tà Ôi và Vườn tượng Tây Nguyên. Trước khi khép lại chuỗi hoạt động tháng 8 với chương trình “Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer” vào ngày 22 và 23/8, vào ngày 15 và 16/8 có chương trình “Giấc mơ đại ngàn” tại làng Raglai, mang đến những tiết mục dân ca, dân vũ và tấu nhạc cụ đậm chất đại ngàn Tây Nguyên...

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Các hoạt động diễn ra trong suốt tháng 8 tại Làng Văn hóa. (Ảnh: Thu Lê/LVH)
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“Xuân gọi từ buôn làng” - thanh âm văn hóa S’tiêng

VOV.VN - Trong khuôn khổ chương trình “Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, chương trình “Xuân gọi từ buôn làng” của đồng bào S’tiêng (Đồng Nai) tái hiện sinh động không gian văn hóa núi rừng, lan tỏa âm thanh cồng chiêng, điệu múa và bản sắc buôn làng tới du khách.

Thư Vũ/VOV.VN
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