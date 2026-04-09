Thanh Hóa tổ chức Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2026

Lễ hội Đền Bà Triệu được tổ chức hằng năm để tưởng nhớ vị anh hùng Triệu Thị Trinh - người lãnh đạo nhân dân ta đứng lên chống lại ách đô hộ của nhà Ngô năm 248. Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2026 được tổ chức với chủ đề “Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh - rạng ngời trang sử vàng dân tộc”.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, từ nhiều năm nay, vào ngày mất của Bà, tỉnh Thanh Hoá long trọng tổ chức thường niên Lễ hội Đền Bà Triệu nhằm tri ân, tưởng nhớ người Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh. (Ảnh: Quốc Hương)

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Trung - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa khẳng định, cuộc khởi nghĩa Bà Triệu là một trong những trang sử vàng - chói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Bà Triệu là nữ anh hùng dân tộc kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Hai Bà Trưng; làm vẻ vang truyền thống yêu nước; khơi dậy và nuôi dưỡng ý chí bất khuất, kiên cường của các thế hệ phụ nữ Việt Nam sau này “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Dân tộc ta đời đời ghi nhớ công ơn và mãi mãi tự hào về vị liệt nữ anh hùng Triệu Thị Trinh.

Với chủ đề "Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh - rạng ngời trang sử vàng dân tộc", buổi lễ diễn ra với các phần lễ truyền thống và phần hội.

“Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, từ nhiều năm nay, vào ngày mất của Bà, tỉnh Thanh Hoá long trọng tổ chức thường niên Lễ hội Đền Bà Triệu nhằm tri ân, tưởng nhớ người Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh; giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu dân tộc cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; đồng thời, cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu nhằm phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Bà Triệu; để nơi đây luôn là một điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh Thanh Hóa; góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh phát triển giàu đẹp, văn minh và hiện đại; cùng cả nước vững bước tiến vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông Lê Văn Trung cho biết.

Tại lễ hội, đông đảo du khách thập phương và nhân dân địa phương được thưởng thức chương trình nghệ thuật sân khấu hóa, tái hiện cuộc khởi nghĩa Bà Triệu, khẳng định vai trò và dấu ấn của nhân vật lịch sử Triệu Thị Trinh. (Ảnh: Quốc Hương)

Tại lễ hội, đông đảo du khách thập phương và nhân dân địa phương được thưởng thức chương trình nghệ thuật sân khấu hóa, tái hiện cuộc khởi nghĩa Bà Triệu, khẳng định vai trò và dấu ấn của nhân vật lịch sử Triệu Thị Trinh cũng như tác động mạnh mẽ của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu trên quê hương Thanh Hóa.