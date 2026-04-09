中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thanh Hóa tổ chức Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2026

Thứ Năm, 13:27, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 9/4 tại Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Khu di tích Bà Triệu ở xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2026 nhân kỷ niệm 1778 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (ngày 22/2/248, Mậu Thìn - 22/2/2026, Bính Ngọ)

Lễ hội Đền Bà Triệu được tổ chức hằng năm để tưởng nhớ vị anh hùng Triệu Thị Trinh - người lãnh đạo nhân dân ta đứng lên chống lại ách đô hộ của nhà Ngô năm 248. Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2026 được tổ chức với chủ đề “Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh - rạng ngời trang sử vàng dân tộc”.

thanh hoa to chuc le hoi Den ba trieu nam 2026 hinh anh 1
Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, từ nhiều năm nay, vào ngày mất của Bà, tỉnh Thanh Hoá long trọng tổ chức thường niên Lễ hội Đền Bà Triệu nhằm tri ân, tưởng nhớ người Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh. (Ảnh: Quốc Hương)

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Trung - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa khẳng định, cuộc khởi nghĩa Bà Triệu là một trong những trang sử vàng - chói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Bà Triệu là nữ anh hùng dân tộc kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Hai Bà Trưng; làm vẻ vang truyền thống yêu nước; khơi dậy và nuôi dưỡng ý chí bất khuất, kiên cường của các thế hệ phụ nữ Việt Nam sau này  “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Dân tộc ta đời đời ghi nhớ công ơn và mãi mãi tự hào về vị liệt nữ anh hùng Triệu Thị Trinh.

thanh hoa to chuc le hoi Den ba trieu nam 2026 hinh anh 2
Với chủ đề “Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh - rạng ngời trang sử vàng dân tộc”, buổi lễ diễn ra với các  phần lễ truyền thống và phần hội.  (Ảnh: Quốc Hương)

“Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, từ nhiều năm nay, vào ngày mất của Bà, tỉnh Thanh Hoá long trọng tổ chức thường niên Lễ hội Đền Bà Triệu nhằm tri ân, tưởng nhớ người Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh; giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu dân tộc cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; đồng thời, cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu nhằm phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Bà Triệu; để nơi đây luôn là một điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh Thanh Hóa; góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh phát triển giàu đẹp, văn minh và hiện đại; cùng cả nước vững bước tiến vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông Lê Văn Trung cho biết.

thanh hoa to chuc le hoi Den ba trieu nam 2026 hinh anh 3
Tại lễ hội, đông đảo du khách thập phương và nhân dân địa phương được thưởng thức chương trình nghệ thuật sân khấu hóa, tái hiện cuộc khởi nghĩa Bà Triệu, khẳng định vai trò và dấu ấn của nhân vật lịch sử Triệu Thị Trinh. (Ảnh: Quốc Hương)

Tại lễ hội, đông đảo du khách thập phương và nhân dân địa phương được thưởng thức chương trình nghệ thuật sân khấu hóa, tái hiện cuộc khởi nghĩa Bà Triệu, khẳng định vai trò và dấu ấn của nhân vật lịch sử Triệu Thị Trinh cũng như tác động mạnh mẽ của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu trên quê hương Thanh Hóa.

thanh hoa to chuc le hoi Den ba trieu nam 2026 hinh anh 4
thanh hoa to chuc le hoi Den ba trieu nam 2026 hinh anh 5
thanh hoa to chuc le hoi Den ba trieu nam 2026 hinh anh 6
Sỹ Đức/VOV1
Tag: Lễ hội Đền Bà Triệu Thanh Hóa tổ chức Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Thanh Hoá đón nhận danh hiệu di sản văn hoá phi vật thể quốc gia Lễ hội đền Bà Triệu

Sôi động cuộc thi bơi chải tại Lễ hội chiến thắng Như Nguyệt 2026

Đặc sắc nghi lễ rước nước cúng dâng Thánh tại Lễ hội truyền thống làng Bát Tràng

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc