Trại hè di sản trên non cao

Đây là năm thứ hai em Lý A Tồng, ở thôn Đề Sủa, xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai tham gia trại hè di sản. Năm 2025, Lý A Tồng đã có hơn một tháng cùng các bạn học thổi khèn và tìm hiểu những làn điệu khèn truyền thống của đồng bào Mông. Trở lại với trại hè năm nay, không chỉ được ôn luyện những làn điệu khèn đã học, các em còn được tham gia học các động tác múa, nhảy gắn với từng bài khèn truyền thống.

"Em thấy các cụ thổi thì rất là dễ nhưng mà khi học thì cảm thấy rất là khó. Tuy nhiên, khi tham gia vào trại hè này thì em đã học được", Lý A Tồng chia sẻ.

Thanh, thiếu niên hăng say học khèn

Gặp nhiều khó khăn hơn so với các bạn khác khi tham gia trại hè vì nhà cách địa điểm tổ chức gần 10 km, em Giàng A Trường, ở thôn Xéo Dì Hồ B và một số bạn phải tự sắp xếp nơi sinh hoạt tại khu vực trại hè trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Dù vất vả, các em vẫn cố gắng tham gia đầy đủ các buổi học và luyện tập để không bị chậm hơn các bạn.

Không chỉ nhận được sự hào hứng từ các em nhỏ, trại hè còn nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh trong vùng. Ngay từ khi biết đến mô hình trại hè truyền dạy các làn điệu khèn truyền thống, anh Lý A Câu đã chủ động đăng ký cho con là Lý A Tồng tham gia với mong muốn con được tiếp cận, cảm nhận và hiểu nhiều hơn về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

"Bản thân tôi không hiểu biết sâu về các làn điệu khèn để dạy cho con, vì vậy, tôi đăng ký cho cháu tham gia trại hè với mong muốn sau này khi trưởng thành, cháu sẽ hiểu và trân trọng hơn những giá trị văn hóa của dân tộc mình, đặc biệt là nghệ thuật khèn truyền thống của người Mông", anh Lý A Câu nói.

Nghệ nhân chỉ bảo cho từng em

Trại hè di sản tại thôn Đề Sủa, xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai được duy trì trong hai năm qua. Các nghệ nhân truyền dạy cho các em về những làn điệu khèn truyền thống của dân tộc Mông. Không chỉ học cách thổi khèn, các em còn được hướng dẫn bài bản từ kỹ thuật biểu diễn, động tác múa khèn đến cách hòa âm, cảm thụ và hiểu ý nghĩa của từng bài khèn. Lớp học thu hút đông đảo thanh thiếu nhi ở nhiều lứa tuổi tham gia, trong đó em nhỏ tuổi nhất chỉ mới 7 tuổi. Ông Giàng A Chơ, nghệ nhân ở thôn Đề Sủa, xã Lao Chải chia sẻ: "Mỗi dịp hè tôi đều dành thời gian để truyền dạy cho các cháu. Tôi chỉ mong các cháu tiếp thu được những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình".

Lao Chải là xã có 14 thôn, bản với trên 10.000 nhân khẩu, trong đó có hàng nghìn thanh thiếu nhi. Anh Giàng A Páo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Lao Chải cho biết, trong hai năm trở lại đây, các chi đoàn cơ sở chủ động phối hợp với các nghệ nhân địa phương tổ chức các trại hè nhằm tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong dịp nghỉ hè, đồng thời giảm thiểu các nguy cơ tai nạn, thương tích đối với trẻ em. Từ năm 2025 đến nay, toàn xã đã tổ chức được 4 trại hè ở các thôn, bản.

"Đối với tổ chức Đoàn thì đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống, bồi dưỡng kỹ năng, tạo môi trường sinh hoạt hè lành mạnh cho thanh thiếu nhi. Thời gian tới, Đoàn xã chỉ đạo các chi đoàn duy trì, nhân rộng các hoạt động này, truyền dạy văn hóa truyền thống, góp phần cho thế hệ trẻ vừa có tri thức vừa giàu bản sắc văn hóa dân tộc", anh Giàng A Páo nói.

Trại hè là nơi nuôi dưỡng những thế hệ nghệ nhân mới nơi non cao

Các trại hè di truyền dạy khèn Mông cho thiếu nhi vùng cao Lao Chải không chỉ tạo nên một sân chơi bổ ích, lành mạnh trong dịp hè mà còn góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào về văn hóa cội nguồn trong thế hệ trẻ, nâng cao ý thức, trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản trong cộng đồng.