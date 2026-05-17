Trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng” trên quê hương Bác Hồ

Chương trình được mở cửa miễn phí trong 3 ngày từ 17 - 19/5/2026, tái hiện giây phút Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 bằng công nghệ thực tế ảo (VR).

Ông Đỗ Tiến Sỹ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc VOV tặng quà lưu niệm cho các em nhỏ trải nghiệm chương trình.

“Trở về thời khắc thiêng liêng” đưa người tham gia trở lại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945 thông qua không gian thực tế ảo 3D. Người tham gia sử dụng kính VR để tương tác, di chuyển và theo dõi thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực sân khấu Nhà Lá bên trong Khu di tích Kim Liên đã đông kín người. Nhiều người chờ đợi để được trực tiếp trải nghiệm chương trình đúng dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn bộ bối cảnh Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 được phục dựng bằng công nghệ thực tế ảo, cho phép người tham gia quan sát và tương tác trong không gian 3D. Việc ứng dụng công nghệ VR góp phần đưa các tư liệu, dấu mốc lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm thành lập Khu di tích Kim Liên; đồng thời gắn với lễ công bố Quyết định công nhận Khu du lịch Quốc gia và thí điểm chương trình du lịch đêm “Thắp sáng Làng Sen”.

Chương trình trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng” là điểm nhấn văn hóa - công nghệ của Lễ hội Làng Sen năm 2026, góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng thông qua công nghệ thực tế ảo.

Chương trình trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng” không chỉ là sản phẩm sáng tạo nội dung gắn kết chặt chẽ giữa lịch sử và công nghệ hiện đại mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược và sự đổi mới mạnh mẽ của VOV trong kỷ nguyên số, khẳng định vị thế của một cơ quan báo chí chủ lực quốc gia.

Trước đó, chương trình từng được tổ chức dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và tiếp tục triển khai tại Quảng Ninh vào tháng 9/2025, thu hút đông đảo người dân tham gia trải nghiệm.