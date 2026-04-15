Triển lãm “Sắc màu Đất Quảng” nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Chiều 15/4, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, diễn ra lễ khai mạc triển lãm mỹ thuật “Sắc màu Đất Quảng” nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Triển lãm quy tụ 36 họa sĩ, nhà điêu khắc của thành phố Đà Nẵng, giới thiệu 43 tác phẩm, trong đó có 38 tác phẩm hội họa và 5 tác phẩm điêu khắc.

Các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều chất liệu và ngôn ngữ tạo hình như sơn dầu, lụa, acrylic, đồ họa, tượng tròn, phù điêu…, phản ánh vẻ đẹp con người, di tích lịch sử – văn hóa, công trình kiến trúc, lễ hội và danh lam thắng cảnh của thành phố. Đây là lần đầu tiên Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức một triển lãm quy tụ đông đảo họa sĩ, nhà điêu khắc trong bối cảnh sau hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng cũ, tạo không gian giao lưu giữa các thế hệ nghệ sĩ, góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tạo.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm cho thấy mỹ thuật Đà Nẵng đang chuyển mạnh sang ngôn ngữ tạo hình khái quát, giàu ý niệm, giảm mô tả, tăng biểu tượng và cảm xúc nội tâm. Không chỉ là không gian trưng bày, triển lãm còn phản ánh bản sắc miền Trung – nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại với sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ Đà Nẵng – Quảng Nam, tạo nên một tổng thể hài hòa, đa thanh.

Tham gia triển lãm, họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng giới thiệu 4 tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở thời đại và cảm xúc nhân văn. Tác phẩm “Cùng bứt tốc” thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ; "Kỷ nguyên vươn mình” khắc họa khát vọng phát triển, hội nhập trong giai đoạn mới; “Mùa xuân hòa bình” tái hiện thời khắc đại thắng mùa xuân 1975, khắc họa hình ảnh người chiến sĩ trở về trong niềm vui đoàn tụ; “Cầu an” gửi gắm ước vọng bình an, cân bằng trong đời sống con người hôm nay.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tham quan triển lãm

Giới thiệu thêm về tác phẩm “Hợp nhất trong kỷ nguyên mới”, họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng cho biết, tác phẩm gợi mở hình ảnh Đà Nẵng sau hợp nhất với Quảng Nam, hướng tới trở thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics và công nghệ số, thể hiện mong ước và kỳ vọng của người dân thành phố.

Tác phẩm điểu khắc "Cầu an" nhận được sự quan tâm của nhiều người

“Thành phố Đà Nẵng được chắp thêm những cánh buồm để vươn ra biển lớn. Qua những tác phẩm với những chủ đề đó, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp thời đại. Điều quan trọng là người nghệ sĩ phải bắt mạch được với nhịp sống hiện đại, hiểu con người, xã hội, đất nước đang hướng tới điều gì. Bắt nhịp, nhưng phải bằng trái tim, khối óc và sự sáng tạo của mình để truyền tải thông điệp của thời đại mới”, ông Đinh Gia Thắng chia sẻ.