Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026: Vũ điệu đa sắc màu văn hóa bên dòng sông Hương

Thứ Hai, 19:52, 25/05/2026
VOV.VN - Chiều 25/5, Ban Tổ chức Festival Huế 2026 tổ chức họp báo công bố Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026. Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 là một trong những điểm nhấn, góp phần xây dựng Huế trở thành thành phố festival đặc trưng của Việt Nam.

Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13-18/6, là điểm nhấn của Lễ hội mùa Hạ trong khuôn khổ Festival Huế 2026. Chương trình hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật sôi động, đa sắc màu văn hóa bên dòng sông Hương thơ mộng.

Điểm nhấn của sự kiện là sân khấu nổi trên sông Hương, trước Trường Quốc học Huế. Với không gian mở hướng về cộng đồng, toàn bộ các đêm diễn được phục vụ miễn phí dành cho người dân và du khách.

Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 hứa hện nhiều hấp dẫn.

Tuần lễ âm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật nổi tiếng đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Khán giả sẽ được thưởng thức các màn trình diễn của Vũ đoàn Hervé Koubi, nhóm Flamenco LAS MIGAS, nghệ sĩ Kawanishi Natsuki cùng nhiều đại diện nghệ thuật quốc tế khác.

Đêm khai mạc ngày 13/6 sẽ mở màn bằng các tiết mục kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và nghệ thuật truyền thống, với sự góp mặt của Kawanishi Natsuki (Nhật Bản), vũ đoàn Park Sang-Yong Yung, nhóm K-Culture Friends in Chungnam (Hàn Quốc) và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế. Đêm nhạc Trịnh Công Sơn diễn ra ngày 14/6 sẽ quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như Võ Hạ Trâm, Quốc Thiên, Bùi Lan Hương cùng các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế.

Các đêm diễn sẽ bắt đầu lúc 20h hằng ngày. Đêm bế mạc 18/6 được kỳ vọng sẽ bùng nổ với nguồn năng lượng trẻ trung từ Mono. Theo Ban Tổ chức, nam ca sĩ Mono nhận lời tham gia chương trình vì tình cảm dành cho Huế, không nhận cát-sê để phục vụ khán giả yêu âm nhạc tại cố đô.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2026 phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2026 cho biết: Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 là một trong những điểm nhấn, góp phần xây dựng Huế trở thành thành phố festival đặc trưng của Việt Nam; đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế trên nền tảng di sản.

“Sự kiện âm nhạc trong Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế trong  kỳ Festival này có tính xã hội hóa rất cao. Ở đây, chúng ta có sự tham gia của  các đội đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Tây Ban Nha, Pháp... Ngoài các ca sĩ ở trong nước thì chúng tôi cũng được sự đồng hành và tài trợ của các đơn vị. Vì thế, chúng ta hy vọng rằng sẽ có một tuần lễ âm nhạc rất chất lượng từ ngày 13 đến ngày 18/6”, ông Trần Hữu Thùy Giang cho biết.

Công bố Festival Huế 2026 gắn với Lễ Ban Sóc triều Nguyễn

VOV.VN - Sáng nay (1/1), tại Cổng Ngọ Môn- Đại Nội Huế, thành phố Huế tổ chức lễ công bố Festival Huế 2026 gắn với Lễ Ban Sóc triều Nguyễn - nghi thức phát lịch truyền thống mở đầu năm lễ hội. Đây là hoạt động chính thức khởi động chuỗi chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc trong khuôn khổ Festival Huế 2026.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Huế khai mạc Festival Nhiếp ảnh quốc tế 2025, trao giải 20 tác phẩm xuất sắc
VOV.VN - Chiều 10/9, tại thành phố Huế, Ban tổ chức "Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam lần thứ ba - Huế 2025" đã trao giải tặng tác giả 20 tác phẩm xuất sắc và khai mạc Triển lãm ảnh "Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế".

"Nhà vận chuyển chính thức" của Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế 2025
VOV.VN - Chiều 8/4, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia Huế 2025 và Festival Huế 2025 ký kết hợp đồng với Vietnam Airlines và Pacific Airlines với vai trò là nhà vận chuyển chính thức.

Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Festival Huế 2025: Lời tự tình dòng sông
VOV.VN - Năm Du lịch Quốc gia - Festival Huế 2025 với hàng trăm sự kiện hấp dẫn kéo dài suốt năm nay hứa hẹn sẽ đưa cố đô Huế trở thành tâm điểm du lịch, văn hóa của Việt Nam và khu vực.

Công bố Năm Du lịch Quốc gia và Festival Huế 2025
VOV.VN - Sáng nay (1/1), UBND thành phố Huế công bố Năm Du lịch Quốc gia và Festival Huế 2025 và tái hiện Lễ Thiết triều Nguyên Đán trong Hoàng cung triều Nguyễn.

Màn trình diễn đặc sắc của nghệ sĩ Hàn Quốc tại Festival Huế Mùa Đông 2024
VOV.VN - Chương trình nghệ thuật "Vũ điệu thời gian: Truyền thống và Hiện đại" biểu diễn tại không gian Duyệt Thị Đường bên trong Đại Nội Huế (Thừa Thiên Huế), là hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế Mùa Đông 2024 và chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam do Hiệp hội Múa Gyeonggi Hàn Quốc biểu diễn.

