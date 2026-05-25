Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026: Vũ điệu đa sắc màu văn hóa bên dòng sông Hương

Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13-18/6, là điểm nhấn của Lễ hội mùa Hạ trong khuôn khổ Festival Huế 2026. Chương trình hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật sôi động, đa sắc màu văn hóa bên dòng sông Hương thơ mộng.

Điểm nhấn của sự kiện là sân khấu nổi trên sông Hương, trước Trường Quốc học Huế. Với không gian mở hướng về cộng đồng, toàn bộ các đêm diễn được phục vụ miễn phí dành cho người dân và du khách.

Tuần lễ âm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật nổi tiếng đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Khán giả sẽ được thưởng thức các màn trình diễn của Vũ đoàn Hervé Koubi, nhóm Flamenco LAS MIGAS, nghệ sĩ Kawanishi Natsuki cùng nhiều đại diện nghệ thuật quốc tế khác.

Đêm khai mạc ngày 13/6 sẽ mở màn bằng các tiết mục kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và nghệ thuật truyền thống, với sự góp mặt của Kawanishi Natsuki (Nhật Bản), vũ đoàn Park Sang-Yong Yung, nhóm K-Culture Friends in Chungnam (Hàn Quốc) và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế. Đêm nhạc Trịnh Công Sơn diễn ra ngày 14/6 sẽ quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như Võ Hạ Trâm, Quốc Thiên, Bùi Lan Hương cùng các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế.

Các đêm diễn sẽ bắt đầu lúc 20h hằng ngày. Đêm bế mạc 18/6 được kỳ vọng sẽ bùng nổ với nguồn năng lượng trẻ trung từ Mono. Theo Ban Tổ chức, nam ca sĩ Mono nhận lời tham gia chương trình vì tình cảm dành cho Huế, không nhận cát-sê để phục vụ khán giả yêu âm nhạc tại cố đô.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2026 cho biết: Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 là một trong những điểm nhấn, góp phần xây dựng Huế trở thành thành phố festival đặc trưng của Việt Nam; đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế trên nền tảng di sản.

“Sự kiện âm nhạc trong Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế trong kỳ Festival này có tính xã hội hóa rất cao. Ở đây, chúng ta có sự tham gia của các đội đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Tây Ban Nha, Pháp... Ngoài các ca sĩ ở trong nước thì chúng tôi cũng được sự đồng hành và tài trợ của các đơn vị. Vì thế, chúng ta hy vọng rằng sẽ có một tuần lễ âm nhạc rất chất lượng từ ngày 13 đến ngày 18/6”, ông Trần Hữu Thùy Giang cho biết.