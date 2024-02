Tưng bừng các hoạt động nghệ thuật đón Giao thừa Xuân Giáp Thìn 2024

Hà Nội

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2024, Hà Nội dự kiến có 31 điểm bắn pháo hoa, trong đó có 4 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật, 3 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp 24 trận địa pháo hoa tầm thấp.

Đặc biệt, nét mới hấp dẫn thu hút sự quan tâm đông đảo của nhân dân và du lịch tết tại Thủ đô năm nay là vào đúng đêm 30 Tết, tại khu vực hồ Tây (phố Nguyễn Đình Thi - Trích Sài), UBND quận Tây Hồ chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức Chương trình Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội “Rực rỡ Thăng Long” với màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng 2024 máy bay không người lái (drone) với chủ đề “Một ngày kinh đô - Ngàn năm lịch sử”.

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2024, Hà Nội dự kiến có 31 điểm bắn pháo hoa.

Chào mừng Tết Giáp Thìn, các đơn vị nghệ thuật của thành phố gồm Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội... mỗi đơn vị sẽ thực hiện từ 2 - 4 chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân. Trong đó khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ có 3 buổi biểu diễn. Cụ thể, Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn tại khu vực đền Ngọc Sơn vào đêm Giao thừa (ngày 9/2). Nhà hát Múa rối Thăng Long biểu diễn tại sân khấu phía trước Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh vào đêm Giao thừa (ngày 9/2) và tối mùng 2 Tết Nguyên đán (ngày 11/2).

Cũng trong dịp này, các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân tại các địa điểm công cộng, khu trung tâm, khu dân cư, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô chào đón năm mới Giáp Thìn 2024.

TP Hồ Chí Minh

Theo thông tin từ Sở Văn hoá và Thể thao TP Hồ Chí Minh, năm nay thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm, trong đó có 2 điểm tầm cao, 6 điểm tầm thấp. Cụ thể, 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao là tại khu vực Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức) và tại Bến Dược (huyện Củ Chi). Còn 6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại: Đền tưởng niệm Bến Nọc (TP. Thủ Đức); Đầm Sen (quận 11); Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ); Khu di tích Láng Le Bàu Cò (huyện Bình Chánh); Công viên Văn hoá Gò Vấp (quận Gò Vấp); Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn).

Vào đêm 9/2 (đêm 30 Tết), thành phố tổ chức các chương trình nghệ thuật “Mừng Xuân Giáp Thìn - Mừng Đảng quang vinh” tại TP. Thủ Đức và các quận, huyện: Hóc Môn, Cần Giờ, Củ Chi, Quận 12, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh, Nhà Bè,…

Với chủ đề “Xuân yêu thương - Tết sum vầy”, Hội Hoa Xuân 2024 tại công viên Tao Đàn (từ ngày 6 - 15/2, tức ngày 27 tháng Chạp năm Quý Mão đến Mùng 6 Tết Giáp Thìn) có các thiết kế, cảnh quan mang đậm chất nghệ thuật, giàu ý nghĩa dân gian và các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mới lạ, đặc sắc. Hội Hoa Xuân còn có các chương trình văn hóa - nghệ thuật, ca múa nhạc tạp kỹ, hài kịch, biểu diễn lân sư rồng vào Mùng 1, 2, 3 Tết.

Hội Hoa Xuân 2024

Lễ hội Đường Sách Tết Giáp Thìn 2024 (khai mạc vào 7/2 tức 28 tháng Chạp và kéo dài đến hết 14/2 tức Mùng 5 Tết tại tuyến đường Lê Lợi, Quận 1) lần đầu tiên tổ chức chương trình Lì xì sách vào Mùng 1 Tết. Theo đó, hàng trăm tựa sách sẽ được trao tặng miễn phí đến mọi lứa tuổi bạn đọc trong ngày khai xuân đầu năm.

Ngoài ra còn có chương trình Sách và Tình yêu diễn ra vào ngày hoạt động cuối cùng của Lễ hội (trùng với Lễ Tình nhân 14/2). Tại đây, người dân và du khách được thưởng thức không gian âm nhạc sôi động, lãng mạn, vui tươi với các tiết mục văn nghệ acoustic. Đặc biệt, tại các gian hàng sẽ đồng loạt phát động “Phá cỗ sách Tết” tặng sách cho người tham dự.

Hải Phòng

Tại Hải Phòng, điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đêm giao thừa “Chào Xuân Giáp Thìn 2024” diễn ra tại Nhà hát Thành phố từ 20h ngày 9/2 (tức đêm Giao thừa) đến 0h05’ ngày 10/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), được truyền hình trực tiếp trên trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; đồng thời, tại sân trước Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp, từ 20h30’ đến 22h ngày 9/2.

Ngay sau chương trình nghệ thuật diễn ra chương trình bắn pháo hoa tầm cao (6.000 quả) xen pháo hoa tầm thấp (1.440 giàn), thời gian bắt là 15 phút, từ 0h – 0h15’ tại 12 điểm cấp thành phố và 4 điểm cấp quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Tiếp đó, từ ngày 11/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán) đến ngày 15/2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán), tại Dải công viên trung tâm Thành phố diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi động, gồm: Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố tại sân Cột cờ Quảng trường Nhà hát thành phố và Bờ hồ Tam Bạc; thi đấu cờ vua, cờ tướng, biểu diễn võ thuật, Lân - Sư - Rồng tại Quảng trường Nhà hát Thành phố; biểu diễn nghệ thuật Kịch nói, Múa rối, Chèo tại Nhà Kèn (vườn hoa Nguyễn Du)...

Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ngoài ra, từ ngày 11/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán ) đến ngày 29/2, các Đoàn nghệ thuật của Thành phố thực hiện 22 chương trình biểu diễn tại Nhà hát của đoàn và lưu diễn tại các địa phương trên địa bàn Thành phố, gồm: Đoàn nghệ thuật Múa rối với vở “Dế Mèn phiêu lưu ký”, Đoàn Kịch nói Hải Phòng với vở “Nguồn sáng trong đời” và chương trình hài kịch, Đoàn Cải lương Hải Phòng với vở “Bà Chúa Mõ”, Đoàn Chèo Hải Phòng với vở “Xuân Hương nữ sĩ”, hoạt cảnh chèo “Keo vật thiên mệnh”, Đoàn Ca múa Hải Phòng với các chương trình ca múa nhạc đặc sắc về mùa xuân... cùng các chương trình nghệ thuật tổng hợp mang âm hưởng dân ca khác.

Đà Nẵng

Theo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, thành phố chào đón du khách đến du xuân bắt đầu từ ngày 26/1 đến khoảng giữa tháng 2/2024 với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc cùng các lễ hội truyền thống với quy mô khác nhau.

Trong đó, từ ngày 2 - 17/2 (23 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng), tại bờ Đông chân cầu sông Hàn (phía quận Sơn Trà, Đà Nẵng) diễn ra Lễ hội văn hóa ẩm thực Tết Quảng Đà với nhiều hoạt động hấp dẫn. Liên tục 10 ngày (từ ngày 8 đến hết 18/2), TP Đà Nẵng sẽ tổ chức Lễ hội hoa Xuân 2024 tại Công viên 29/3 với khoảng 20 chương trình nghệ thuật biểu diễn liên tục và các hội thi nhảy dân vũ, vẽ tranh thiếu nhi, biểu diễn cờ người, trò chơi dân gian…

Ngoài ra, từ ngày 9 - 11/2 (29 tháng Chạp đến Mùng 2 tháng Giêng), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố sẽ biểu diễn âm nhạc dân tộc, hô hát bài chòi phục vụ người dân xuyên Tết tại khu vực phía Nam bờ Đông cầu Rồng bờ sông Hàn. Bên cạnh đó, vào ngày 11 và 25/2 (mùng 2 Tết và 16 tháng Giêng), Trung tâm sẽ tổ chức chương trình “Vũ điệu sông Hàn” năm 2024.

Đà Nẵng chào đón du khách đến du xuân với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc cùng các lễ hội truyền thống với quy mô khác nhau.

Đặc biệt, thu hút sự quan tâm nhất của người dân và du khách dịp Tết Giáp Thìn 2024, vào lúc 0 giờ ngày 10/2 (Giao thừa Tết Giáp Thìn), TP Đà Nẵng sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong vòng 15 phút tại 3 điểm, gồm: Ngã ba Bạch Đằng - Bình Minh 6 (Quận Hải Châu), trước Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu và tại khu Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang.

Dịp này, đến với TP Đà Nẵng, du khách còn có cơ hội xem cầu Rồng phun lửa, phun nước, xem cầu quay sông Hàn. Theo đó, cầu Rồng sẽ phun lửa, phun nước vào lúc 21h các đêm từ 9/2 - 13/2. Cầu sông Hàn cũng sẽ quay vào lúc 23h các đêm 10 - 11/2 (tức Mùng 1 và 2 tháng Giêng).

Quảng Nam

Chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, thành phố Hội An tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc trên khắp địa bàn thành phố nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và đề cao tính sáng tạo, đổi mới của người Hội An. Cụ thể, từ 19h đêm 30 Tết, "Đoàn rước Sắc bùa" sẽ diễu hành chúc xuân dọc theo các tuyến đường trong Khu phố cổ và tặng "Xuân liên" - biểu tượng của may mắn, tài lộc cho người dân và du khách như một lời chúc may mắn đầu năm mới đến mọi người, mọi nhà.

"Biểu diễn Anisong" lúc 21h đêm 30 Tết tại Công viên Hội An gồm các ca khúc nổi tiếng trong phim hoạt hình Nhật Bản thể hiện sự giao lưu, hợp tác văn hóa giữa Hội An, Việt Nam và Nhật Bản. Vào lúc 23h, Chương trình nghệ thuật đón giao thừa hứa hẹn sẽ đưa khán giả trở về với những hồi ức tốt đẹp về không khí đón năm mới của người Hội An trước đây.

Ngoài ra còn có nhiều hoạt động hấp dẫn khác diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn như: Hội Hoa xuân, Giao lưu âm nhạc đường phố, Trò chơi dân gian Bài chòi, Hội Báo xuân, Hội Tết trồng cây, các giải đấu thể thao và trò chơi diễn ra sôi nổi trên khắp địa bàn thành phố hứa hẹn sẽ mang đến sắc xuân rực rỡ, không khí vui tươi trong năm mới.