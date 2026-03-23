12 cuốn sách trong nước và nước ngoài góp mặt trong Tủ sách Thanh niên

Thứ Hai, 15:58, 23/03/2026
VOV.VN - Nhân dịp kỉ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt Tủ sách Thanh niên.

Trong lần ra mắt này, Tủ sách Thanh niên giới thiệu 12 cuốn sách thuộc nhiều thể loại từ tiểu thuyết, nhật kí, hồi kí, đến sách danh nhân… gồm cả sách trong nước và sách nước ngoài.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết: “Trên mỗi trang sách, bạn đọc trẻ sẽ tìm gặp những giá trị về lý tưởng sống, lòng yêu nước, bản lĩnh vượt khó, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Tủ sách Thanh niên của Nhà xuất bản Kim Đồng không chỉ giới thiệu những tác phẩm có giá trị mà còn truyền cảm hứng sống tích cực, nuôi dưỡng tinh thần lập thân, lập nghiệp, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, đất nước. Với định hướng đó, Tủ sách Thanh niên mong muốn trở thành người đồng hành của tuổi trẻ Việt Nam, để từ mỗi cuốn sách một hành trình cống hiến bắt đầu”.

Tọa đàm chủ đề "Những trang sách chắp cánh khát vọng tuổi trẻ" tại Lễ ra mắt Tủ sách Thanh niên

Góp mặt trong tủ sách là những tiểu thuyết đồ sộ, nổi tiếng viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đó là: "Dấu chân người lính" của Nguyễn Minh Châu, "Mẫn và tôi" của Phan Tứ và "Dưới đám mây màu cánh vạc" của Thu Bồn. Đây là những tiểu thuyết tiêu biểu chủ đề chiến tranh và hình tượng người lính Việt Nam, được đánh giá là sách gối đầu giường của thanh niên Việt Nam thập niên 70 thế kỉ XX. 

Những cuốn tiểu thuyết được viết giữa chiến trường, giữa cuộc chiến đấu khốc liệt nơi nhà văn sát cánh cùng sống, cùng chiến đấu với bộ đội và nhân dân. Những trang văn thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước của những người con trai, con gái bình dị, trong hoàn cảnh ngặt nghèo của chiến tranh đã trở thành những người anh hùng, hình mẫu lí tưởng, tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo. 

Cuốn sách "Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ" góp mặt trong Tủ sách Thanh niên

Bên cạnh việc tái hiện một cách hùng tráng, sinh động cuộc chiến đấu của quân và dân ta, những cuốn tiểu thuyết này gây xúc động lớn khi ghi lại chân thực và tha thiết tình cảm của những người trẻ trong chiến tranh. Tình yêu đôi lứa hòa với tình yêu đất nước, họ sát cánh bên nhau trong chiến đấu, tình yêu nảy mầm từ tình đồng chí, tình cảm quân dân như Lữ - Hiền (Dấu chân người lính); Thiêm - Mẫn (Mẫn và tôi) hay Tâm - Thành (Dưới đám mây màu cánh vạc)...

Nhật kí "Mãi mãi tuổi hai mươi" của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, hồi kí "Tổ quốc - Quê hương và Gia đình tôi" của nhà cách mạng lão thành Lê Quang Vịnh cho bạn đọc cái nhìn của người trong cuộc. Họ là những trí thức trẻ dù ở thủ đô Hà Nội hòa bình hay trong vùng địch chiếm đóng đều chung một tình yêu Tổ quốc, sẵn sàng dâng hiến tuổi trẻ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. 

Sách "Suy nghĩ về những câu Marx trả lời con gái" góp mặt trong Tủ sách Thanh niên

Cùng với các sáng tác trong nước, Tủ sách Thanh niên giới thiệu những tác phẩm nổi tiếng viết về những vĩ nhân thế giới mà nhiều người trẻ ngưỡng mộ như "Tuổi trẻ Karl Marx", "Suy nghĩ về những câu Marx trả lời con gái", vừa kể cho chúng ta thời tuổi trẻ của nhà triết học Karl Marx, người sáng lập Chủ nghĩa Xã hội khoa học vừa hé mở cho chúng ta một Marx không chỉ vĩ đại trong tư tưởng mà còn là người chồng, người cha ấm áp, chan chứa yêu thương, sống trọn vẹn giữa tình yêu gia đình và lí tưởng cách mạng. 

12 cuốn sách khởi đầu cho Tủ sách Thanh niên của Nhà xuất bản Kim Đồng giúp độc giả trẻ sống giữa thời bình hôm nay, hiểu hơn về các thế hệ cha anh. Đồng thời, mỗi câu chuyện, mỗi nhân vật mang tới nguồn cảm hứng lớn trên bước đường học tập, trưởng thành. 

NXB Kim Đồng ra mắt bộ sách mới về Bác Hồ: “Rèn nhân cách – Luyện tài năng"

VOV.VN - Nhân dịp Kỉ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024) và 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024), nhằm giúp các em học sinh có thêm tư liệu tìm hiểu về Bác Hồ kính yêu, phấn đấu, học tập, rèn luyện theo gương sáng của Người, NXB Kim Đồng xuất bản bộ sách "Rèn nhân cách – Luyện tài năng".

Mai Trang/VOV.VN
Tag: Tủ sách Thanh niên nxb kim đồng cuốn sách trong nước nước ngoài 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII
NXB Kim Đồng ra mắt 3 tác phẩm văn học thiếu nhi độc đáo dịp hè
NXB Kim Đồng ra mắt 2 tác phẩm văn học thiếu nhi về miền Tây Nam Bộ
NXB Kim Đồng trao tặng sách thiếu nhi tại Ninh Kiều, Cần Thơ
