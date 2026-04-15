Khai mạc Hội Sách thành phố Cần Thơ lần thứ V

Thứ Tư, 17:35, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay 15/4, tại công viên Tao Đàn (phường Ninh Kiều), Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ khai mạc Hội Sách thành phố Cần Thơ lần thứ V, năm 2026. Đây là sự kiện văn hóa trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội sách thành phố Cần Thơ lần thứ V năm 2026, diễn ra từ nay đến ngày 21/4 quy tụ hơn 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán sách từ các đơn vị xuất bản uy tín.  

Không chỉ là nơi mua bán ấn phẩm, đây còn là không gian văn hóa đa chiều với các hoạt động trưng bày các bộ sưu tập sách quý, sách địa chí đặc sắc; trải nghiệm thiết bị công nghệ thư viện số, mô hình giáo dục STEM giúp bạn đọc tiếp cận với phương thức đọc sách trong kỷ nguyên số.

khai mac hoi sach thanh pho can tho lan thu v hinh anh 1
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội sách thành phố Cần Thơ lần thứ V năm 2026
khai mac hoi sach thanh pho can tho lan thu v hinh anh 2
Các đại biểu tham gia lễ khai mạc.

Điểm nhấn tại Hội sách là chuỗi giao lưu "Tác giả - Tác phẩm"; Nói chuyện chuyên đề Văn hoá đọc và phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc thành phố Cần Thơ năm 2026; hoạt động trao đổi sách cũ với mô hình sách 0 đồng. Ngoài ra, hội sách còn tạo sân chơi sôi nổi cho thế hệ trẻ qua cuộc thi "Rung chuông vàng", viết thư pháp, trải nghiệm hoạt động làm gốm...

Theo Ban tổ chức, Hội sách thành phố Cần Thơ lần thứ V năm 2026 không chỉ là ngày hội của những người yêu sách mà còn là hành động cụ thể nhằm thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Ông Lê Thanh Bình- Giám đốc Thư viện thành phố Cần Thơ cho biết:

Băng: "Với chủ đề ‘Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước’, Hội sách năm nay hướng tới mục tiêu lan tỏa nhận thức về vai trò của sách đối với sự phát triển của đất nước. Thông qua sự kiện, Ban Tổ chức mong muốn gửi tới quý đại biểu, bạn đọc và nhân dân trên địa bàn thông điệp về tầm quan trọng của tri thức, đồng thời góp phần thúc đẩy và phát triển văn hóa đọc trong thời gian tới".

khai mac hoi sach thanh pho can tho lan thu v hinh anh 3
Hội sách quy tụ hơn 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán sách từ các đơn vị xuất bản uy tín.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp Tạp chí Xưa và Nay khai mạc triển lãm “Xứ Nam Kỳ”. Triển lãm gồm 120 hình ảnh tư liệu quý, tái hiện sinh động bức tranh Nam Kỳ xưa- vùng đất năng động, cởi mở, nơi giao thoa giữa truyền thống bản địa và những luồng ảnh hưởng mới trong bối cảnh lịch sử. Qua đó giúp người xem hiểu sâu hơn về đời sống xã hội, phong trào văn hóa- giáo dục, tinh thần yêu nước và khát vọng canh tân của người dân Nam Kỳ đầu thế kỷ XX.

cdao_50_nam_6_.jpg

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo”

VOV.VN - Nằm trong các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), tại đặc khu Côn Đảo diễn ra Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo”. Hội sách có nhiều hoạt động sô động, hấp dẫn, hứa hẹn thu hút đông đảo nguời dân và du khách tham gia.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Cuốn sách đặt ra câu hỏi khiến nhiều người suy ngẫm: Hòa bình bắt đầu từ đâu?
