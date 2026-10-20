VOV Sonata - FM89: Bản giao hưởng mới trên làn sóng phát thanh

Khúc mở màn Overture: Đánh thức không gian âm nhạc mới

(Overture – Khúc khởi nhạc: Dạo đầu nâng màn sân khấu, hé mở những chủ đề giai điệu chính và đánh thức trọn vẹn cảm xúc của khán giả trước một đại nhạc hội).

Trong cấu trúc của một tác phẩm khí nhạc lớn, Overture luôn vang lên như lời chào đầy trang trọng, hé mở những mạch cảm xúc chủ đạo. Lịch sử hơn 80 năm của Đài Tiếng nói Việt Nam gắn liền với những âm vang hào hùng của lịch sử dân tộc. Từ những ngày đầu phát thanh gian khó, âm nhạc trên sóng VOV đã là vũ khí tinh thần sắc bén, là nhịp cầu nối liền triệu trái tim Việt Nam.

Sự ra đời của VOV Sonata – FM89 chính là khúc dạo đầu Overture tươi mới, mở ra một bước ngoặt mang tính chiến lược trong định hướng phát thanh âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thay vì để các tác phẩm cổ điển, thính phòng rải rác trong các khung giờ tổng hợp, VOV Sonata tạo ra một "thánh đường" phát thanh chuyên biệt. Nơi đây, âm nhạc hàn lâm được tôn vinh, giới thiệu một cách bài bản, hệ thống và có chiều sâu; vừa phục vụ giới thưởng thức tinh hoa, vừa là nhịp cầu rộng mở đưa vẻ đẹp đỉnh cao của nghệ thuật không lời đến gần hơn với đông đảo công chúng.

Chương I - Allegro: Tiếp nối dòng chảy, nâng tầm giá trị

(Chương I – Allegro: Chương mở đầu của bản giao hưởng hay sonata, mang nhịp điệu nhanh, sôi nổi, căng tràn sức sống và năng lượng sáng tạo)

Năng lượng Allegro phản ánh đúng tinh thần tiếp nối và bứt phá của VOV Sonata. Trải qua nhiều thập kỷ, kho băng tư liệu quý giá của VOV chính là "cội nguồn" lưu giữ vô số tác phẩm thanh xướng kịch, hợp xướng, ca khúc cách mạng kinh điển cùng những bản giao hưởng thính phòng đầu tiên của nền âm nhạc Việt Nam.

Biên tập viên Thu Cúc VOV3 tập huấn cùng giảng viên Mrs Kat McGuffie - hơn 11 năm dẫn dắt hai kênh âm nhạc hàn lâm quốc gia ABC Classic & ABC Jazz tại Úc, sở hữu giải thưởng âm nhạc ARIA danh giá.

Kế thừa di sản đồ sộ đó, VOV Sonata bước vào nhịp điệu Allegro với sự năng động và hiện đại. Kênh tập trung khai thác chiều sâu của âm nhạc thính phòng, giao hưởng và hòa tấu, đặt từng tác phẩm trong chỉnh thể nghệ thuật: từ hoàn cảnh sáng tác, dấu ấn tác giả đến phong cách thể hiện.

Trong kỷ nguyên số bùng nổ với vô vàn lựa chọn giải trí nhanh, sự xuất hiện của một kênh phát thanh chuyên sâu mang nhịp sống Allegro tự tin và chủ động — định hướng công chúng lắng lại để tìm kiếm những giá trị nghệ thuật đích thực, góp phần giữ gìn và nâng tầm đời sống tinh thần của nhân dân.

Chương II – Adagio: Chậm rãi lắng nghe, chạm tới trái tim

(Chương II – Adagio: Chương nhạc có nhịp điệu chậm, thong thả, mang chiều sâu lắng đọng và giàu chất trữ tình, sâu sắc nhất)

Nếu chất lượng nghệ thuật là phần xương sống, thì sự kết nối cảm xúc chính là tâm hồn của VOV Sonata. Như một chương Adagio sâu lắng, kênh phát thanh lựa chọn nhịp điệu từ tốn, tinh tế để đưa âm nhạc hàn lâm tiếp cận tâm tư người nghe một cách tự nhiên nhất.

Âm nhạc thính phòng, giao hưởng vốn gắn liền với các nhà hát sang trọng và những quy chuẩn thẩm âm khắt khe. Nhận thức được điều đó, VOV Sonata không đơn thuần là phát sóng bản nhạc, mà chú trọng giải mã ngôn ngữ nghệ thuật thông qua những lời dẫn biên soạn súc tích, gợi mở. Những câu chuyện đằng sau bản nhạc, bối cảnh đời sống của các thiên tài âm nhạc sẽ giúp công chúng dẹp bỏ rào cản khái niệm "khó nghe".

Các Biên tập viên trong buổi tập huấn cho công tác vận hành nội dung kênh Vov Sonata

Dù đang di chuyển trên xe ô tô vào giờ cao điểm, thư giãn sau giờ làm việc hay lắng lòng trước khi ngủ, làn sóng FM89 cùng các nền tảng số của VOV sẽ biến mọi không gian sống thành một góc Adagio yên bình. Âm nhạc thính phòng từ đó không bị gượng ép hay đơn giản hóa, mà giữ nguyên giá trị nguyên bản để đi thẳng vào lòng người.

Chương III – Scherzo: Nhịp điệu sống động trong một ngày

(Chương III – Scherzo: Chương nhạc có nhịp điệu nhanh, nhẹ nhàng, đùa giỡn, tươi vui và đầy màu sắc biến chuyển)

Sự biến chuyển linh hoạt của chương Scherzo phản ánh cấu trúc khung chương trình VOV Sonata sống động, nhịp nhàng - Ban Văn học – Nghệ thuật – Âm nhạc (VOV3) đã nhào nặn và thiết kế một khung chương trình phát sóng 24/7 tinh tế, hòa nhịp hoàn hảo với nhịp sinh hoạt của công chúng:

06h00 – 09h00: "Thanh âm mặt trời" — Những bản concerto, hòa tấu tươi sáng, tràn đầy năng lượng khởi động ngày mới tràn ngập cảm hứng.

09h00 – 12h00: "Giai điệu huyền thoại" — Tôn vinh các kiệt tác giao hưởng, tác giả kinh điển và những trang sử âm nhạc bất tử của Việt Nam và thế giới.

12h00 – 14h00: "Trạm cảm xúc" — Không gian hòa tấu nhẹ nhàng, êm dịu mang đến khoảng nghỉ trưa thanh thản giữa guồng quay bận rộn.

19h00 – 22h00: "Concert Hall" — Điểm nhấn sang trọng tái hiện không khí của những khán phòng hòa nhạc danh giá, đưa thính giả đến với các buổi biểu diễn live, nhạc kịch opera và giao hưởng hoành tráng.

22h00 – 00h00: "Jazz Club" — Sắc màu ngẫu hứng, lịch lãm của âm nhạc Jazz Việt Nam và thế giới, khép lại ngày dài bằng sự thư thái tinh tế.

Cùng với các khung phát lại được tính toán hợp lý, làn sóng VOV Sonata duy trì mạch chảy âm nhạc liên tục, tạo nên một bức tranh Scherzo đa sắc, nhịp nhàng và lôi cuốn.

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng (giữa) cùng các cán bộ, biên tập viên Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc (VOV3) - những người thực hiện VOV Sonata - FM89

Chương IV – Andante: Chất lượng, chuẩn mực làm nên bản sắc

(Chương IV – Andante: Nhịp điệu khoan thai, thong thả như bước chân đi bộ, thể hiện sự vững vàng, chỉn chu và kiên trì trên từng bước tiến)

Một khung chương trình hay mới chỉ là bản thiết kế. Để VOV Sonata thực sự trở thành thương hiệu uy tín, từng bước đi phải mang tinh thần Andante: vững vàng, tỉ mỉ và chuẩn mực.

Chuẩn mực về nguồn phát & Bản quyền: Khai thác kho bản ghi chất lượng cao, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bản quyền âm nhạc quốc tế và trong nước.

Chỉn chu trong biên tập: Cân bằng hoàn hảo giữa thời lượng âm nhạc và lời dẫn; đảm bảo thông tin chính xác nhưng không làm ngắt quãng dòng chảy cảm xúc của người nghe.

Vận hành chuyên nghiệp: Sự phối hợp nhịp nhàng giữa biên tập viên, kỹ thuật viên âm thanh và hệ thống phát thanh hiện đại để duy trì chất lượng âm thanh đạt chuẩn cao nhất.

Sự kiên trì, tỉ mỉ trong từng khâu sản xuất chính là bước chân Andante giúp kênh định hình bản sắc riêng biệt và bền vững trong lòng thính giả.

Khúc kết - Final: Nhưng lại khởi đầu một hành trình rực rỡ

(Finale – Khúc bùng nổ: Chương kết hội tụ toàn bộ sức mạnh nghệ thuật, tạo nên sự cao trào đầy cảm xúc và mở ra những vọng âm tương lai)

VOV Sonata – FM89 ra đời không chỉ là việc mở thêm một kênh sóng, mà là một khúc Finale rực rỡ đánh dấu bước trưởng thành mới của phát thanh âm nhạc Việt Nam. Nhạc trưởng đã vung đũa chỉ huy, những nốt nhạc đầu tiên đã cất lên trên không trung.

Mỗi bản nhạc vang lên, mỗi câu chuyện được sẻ chia trên sóng FM89 sẽ là một hạt nhân gieo mầm tình yêu nghệ thuật vào đời sống xã hội. Bằng sự nghiêm túc, tâm huyết của những người làm nghề và sự đồng điệu từ công chúng, VOV Sonata – FM89 hứa hẹn sẽ trở thành một "bản giao hưởng" có sức sống lâu bền, ghi dấu ấn đậm nét trong lòng thính giả yêu âm nhạc cả nước.