VTV2 làm gì để giữ chân khán giả giữa “biển” nội dung số?

Theo định hướng mới, các chương trình sử dụng lăng kính khoa học để giải mã vấn đề, đưa ra chỉ dẫn thiết thực và lan tỏa năng lượng tích cực. Mỗi khung giờ được định vị như một “điểm hẹn”, góp phần hiện thực hóa thông điệp “VTV2 - Tri thức kiến tạo tương lai”.

Từ năm 2025, VTV2 đã triển khai một loạt chương trình như “AI thực chiến”, “Cảnh giác 24/7”, “VTV Sống khỏe”, “Hiểu sâu sống chất”… bước đầu tạo dấu ấn với khán giả. Bước sang năm 2026, quá trình đổi mới được đẩy mạnh, đặc biệt ở khung giờ vàng buổi tối, với nội dung được thiết kế theo hướng chuyên biệt, gần gũi và giàu tính thực tiễn.

Ở mảng nông nghiệp, “Bạn của nhà nông” (16h45 hàng ngày) ra mắt phiên bản mới với hai chuyên mục “Tôi là nông dân” và “Hỏi đáp cùng chuyên gia”, tăng tính kết nối giữa người dân và chuyên gia. Khung giờ gia đình có “Những bông hoa nhỏ” (18h15) và “Chuyện nhà thời nay” (18h30), trong đó chương trình talk-reality “Chuyện nhà thời nay” nhấn mạnh góc nhìn đa chiều, không phán xét.

Khung giờ tối tri thức với “Hiểu sâu sống chất” (20h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu) khai thác các vấn đề thiết thực như tài chính, sức khỏe, an toàn đời sống bằng số liệu và phân tích khoa học. Mảng công nghệ với “S-Tech - Sóng Công nghệ” và “Cảnh giác 24/7” kết hợp trải nghiệm thực tế và phân tích chuyên sâu, giúp khán giả chủ động tiếp nhận thông tin.

Lĩnh vực sức khỏe gồm “VTV Sống khỏe”, “Dinh dưỡng cho người Việt”, “Chat với bác sĩ” được phát triển theo mô hình “Sóng - Số - Sự kiện”, kết hợp truyền hình với nền tảng số và tăng tương tác trực tiếp với chuyên gia.

Nhà báo Nguyễn Thu Hà, Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Thu Hà, Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, VTV2 hướng tới việc mang đến cho khán giả các giá trị cốt lõi như tri thức, tinh thần nhân văn và năng lượng tích cực, đồng thời trở thành người bạn đồng hành tin cậy với những định hướng có trách nhiệm. Theo bà, những giá trị này sẽ được triển khai thông qua các hình thức mới như tăng tương tác, phát sóng trực tiếp, tổ chức các hoạt động kết nối cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của khán giả và đối tác. Bà cũng bày tỏ kỳ vọng, với sự đồng hành và ủng hộ, các nội dung của VTV2 sẽ lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Chia sẻ tại sự kiện, MC Khánh Vy cho biết: “Tuổi thơ của tôi gắn liền với kênh VTV2, từ khi còn rất nhỏ đã được theo dõi các chương trình về công nghệ, rồi những chương trình ôn thi đại học phát sóng vào buổi tối với sự giảng dạy tận tâm của các thầy cô. Đó là những ấn tượng sâu sắc của tôi về những ngày đầu của kênh. Sau này, khi có cơ hội được tìm hiểu và đồng hành cùng các hoạt động của VTV2, tôi càng cảm nhận rõ hơn sự trân trọng, tâm huyết của tập thể những người làm chương trình. Điều quan trọng không chỉ là những đổi mới qua từng năm, mà còn là sự bền bỉ trong một hành trình phát triển lâu dài, dựa trên nền tảng giáo dục và tri thức, cùng với một lượng khán giả trung thành đông đảo. Tôi tin rằng với định hướng và nội dung phong phú, VTV2 sẽ tiếp tục mang đến nhiều giá trị ý nghĩa, giải đáp những băn khoăn của thế hệ trẻ. Tri thức có thể khiến chúng ta trăn trở, nhưng cũng chính là điều nuôi dưỡng cuộc sống và mở ra nhiều cảm xúc tích cực”.

MC Khánh Vy

Theo bà Lã Cẩm Vân, đối tác đo lường rating của VTV, VTV2 có đặc điểm về số liệu khán giả mà không phải kênh nào của VTV cũng có được. Dù không thể so sánh với VTV1 và VTV3, kênh vẫn giữ vị trí ngay sau hai kênh này.

"Đối với VTV2, rating được duy trì ổn định theo thời gian, từ ngày này qua tháng khác; so với năm 2024, năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng, tuy không đột biến nhưng bền bỉ. Kênh hướng tới nhóm khán giả có nhu cầu tìm hiểu, tiếp nhận nội dung tri thức. Đáng chú ý, VTV2 ít bị ảnh hưởng bởi các kênh khác; ngay cả khi có các sự kiện như bóng đá, khung giờ 20h–21h vẫn là thời điểm đạt rating cao nhất", bà Vân cho biết.

Trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ của nội dung số, VTV2 lựa chọn cách đi riêng: lấy tri thức làm nền tảng, tăng tính ứng dụng, đẩy mạnh tương tác và mở rộng đa nền tảng. Những “điểm hẹn” mới không chỉ nhằm thu hút khán giả mà còn hướng tới xây dựng một môi trường truyền thông lành mạnh, nơi tri thức và giá trị tích cực được lan tỏa bền vững.