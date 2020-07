Doanh nghiệp kiến nghị sửa đổi điều kiện tiếp cận vốn vay 62.000 tỷ

“Chỉ trong Quý 1/2020 đã có 35.000 doanh nghiệp đã rút lui khỏi thị trường, hơn 75% số doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô lao động và có tới gần 10% phải giảm tới một nửa quy mô lao động, hàng triệu lao động nguy cơ mất việc làm trong những tháng tới”. Đây là con số được đưa ra trong Hội nghị bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn về lao động cho các doanh nghiệp do tác động của đại dịch Covid 19 do Bộ LĐ-TB-XH tổ chức chiều nay (29/6).



Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết, tính đến tháng 6 năm nay, cả nước có gần 31 triệu người từ 15 tuồi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, bao gồm những người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập...Trong đó, số người bị ảnh hưởng do giảm thu nhập chiếm tỷ trọng lớn nhất với 57,3% tổng số người bị ảnh hưởng. Lao động khu vực dịch vụ bị ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất với 72%, tiếp đến là khu vực công nghiệp, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Số lao động bị mất việc làm trong 6 tháng qua khoảng 1,4 triệu người. Một số doanh nghiệp dự kiến sẽ cắt giảm hàng nghìn lao động trong thời gian tới như Công ty TNHH Pou Yuen, công ty dệt may Huê Phong, Công ty gỗ Woodworth Wooden (TP. Hồ Chí Minh)…

Trong khi số lao động mất việc làm liên tục gia tăng thì kết quả giải quyết việc làm và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm rất thấp. Cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh giảm 28%, Hà Nội giảm 23%,.... Đồng thời, một loạt các thị trường lao động lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc,...bị ảnh hưởng bởi dịch Covid nên phải ngừng tiếp nhận lao động Việt Nam, nhiều đơn hàng tuyển dụng, đợt xuất cảnh lao động đều bị tạm dừng. Số người xin hưởng trợ cấp thất nghiệp và BHXH một lần tăng mạnh trên cả nước.

Các hoạt động sản xuất, chế biến, chế tạo, du lịch, hàng không trong nước tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn trong việc nhập khẩu nguyên vật liệu, vừa không thể xuất khẩu khi các thị trường đối tác bị ngưng trệ.



Đáng chú là những thành phố du lịch lớn của Việt Nam, bị tác động nghiêm trọng khi không có khách quốc tế.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê trong 6 tháng đầu năm, cả nước có 62.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 29 nghìn doanh nghiệp, tăng 38,2% so với cùng kỳ năm trước. Qua khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) riêng trong Quý I/2020 đã có 35.000 doanh nghiệp đã rút lui khỏi thị trường, đây là một con số kỷ lục từ trước tới nay (lần đầu tiên sau hàng thập kỷ, số lượng doanh nghiệp rời thị trường lớn hơn số thành lập mới); hơn 75% số doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô lao động và có tới gần 10% phải giảm tới một nửa quy mô lao động so với hiện nay, hàng triệu lao động nguy cơ mất việc làm trong những tháng tới đây.