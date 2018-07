2 nữ sinh chết ở Hưng Yên: Nồng độ cồn trong máu vượt ngưỡng cho phép

Vào 8h sáng 20/7, Công an huyện Yên Mỹ tổ chức thông báo kết quả vụ 2 nữ sinh chết ở cầu Yên Phú (Yên Mỹ, Hưng Yên).

Công an thực nghiệm hiện trường vụ 2 nữ sinh chết ở cầu Yên Phú.

Tham gia buổi công bố gồm phó thủ trưởng thường trực cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Trưởng phòng kỹ thuật Công an tỉnh, Đại diện Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cùng đơn vị nghiệp vụ và hai gia đình nạn nhân.

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra ngày 19/6/2018 tại cầu Yên Phú (xã Hoàn Mục, Yên Mỹ, Hưng Yên), được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mỹ tổ chức buổi làm việc thông báo kết quả điều tra vụ tai nạn giao thông trên cho hai gia đình.

Tại buổi thông báo kết quả điều tra sáng 20/7, cơ quan chức năng khẳng định: "Các chứng cứ thu thập, kết quả khám nghiệm pháp y và trích xuất camera giám sát cho thấy đây là vụ tai nạn giao thông khiến 2 nữ sinh tử vong tại chỗ".

Cũng theo bản kết luận điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là tối 19/6 em N. (SN 2003, trú xã Hoàn Long) tổ chức sinh nhật tại nhà và mời khoảng 20 người bạn đến tham dự, trong đó có 2 nạn nhân N. và T.

Trong quá trình liên hoan cả nhóm đã uống hết 4 két bia hơi Hà Nội loại 2 lít và 1 chai lavi rượu trắng có dung tích khoảng 500ml.

Liên hoan xong, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke tại Từ Hồ, xã Yên Phú. Tại đây, nhóm tiếp tục sử dụng bia rượu.

Đến 21h30 đêm, cả nhóm dừng hát và thanh toán tiền ra về. N. điều khiển mô tô BKS: 36M1-019.xx chở theo T. ngồi sau đi về hướng ngã ba Từ Hồ để lấy chìa khóa xe đạp điện. Trong quá trình tham gia giao thông, N. và T. gặp tai nạn trên khu vực cầu vượt Yên Phú.

Sự việc khiến N. và T. văng ra, va đập vào dải tôn hộ lan rồi ngã xuống đường. Sau đó xe môtô tiếp tục di chuyển tự do và va chạm vào thành cầu bên phải làm rơi đèn pha phía trước rồi đổ nghiêng dựa vào thành cầu

Kết quả điều tra được căn cứ vào tài liệu điều tra đã thu thập, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm các dấu vết phương tiện, khám nghiệm tử thi, kết quả giám định dấu vết tại hiện trường, dấu vết phương tiện và dấu vết, mẫu vật thu giữ khi khám nghiệm tử thi.

Tại bản kết luận giám định số 3376 và 3386 ngày 24/6/2018 của Viện Khoa học Hình sự Bộ - Công an nêu rõ, Nguyễn Thị T. và Lê Thị N. chết là do chấn thương ngực, chấn thương sọ, hàm mặt, vỡ rách cuống tim, trên người đa chấn thương, mất máu cấp.

Trong mẫu máu của 2 nạn nhân tìm thấy chất ma túy MDMA, Methamphetamin và ethanol có nồng độ vượt ngưỡng cho phép. Tuy nhiên, trong mẫu máu, phủ tạng và chất chứa trong dạ dầy của N. và T. không có chất độc.

Cũng theo Cơ quan CSĐT, việc vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả làm chết 2 người do N. điều khiển xe mô tô gây nên, cơ quan CSĐT đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự./.

Công an thông tin chính thức vụ 2 nữ sinh chết bất thường ở Hưng Yên VOV.VN - Chiều 21/6, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin chính thức vụ việc 2 nữ sinh chết tại huyện Yên Mỹ.

Thông tin mới nhất vụ 2 nữ sinh chết bất thường trong đêm ở Hưng Yên VOV.VN -Sáng nay (21/6), gia đình đã đồng ý đưa thi thể nạn nhân về trung tâm y tế Yên Mỹ để cơ quan chức năng pháp y Bộ Công an khám nghiệm tử thi lần 2

2 nữ sinh chết bất thường ở Hưng Yên: Mổ tử thi xác định nguyên nhân VOV.VN - Hiện lực lượng chức năng đã trưng cầu giám định pháp y, mổ tử thi để xác định nguyên nhân 2 nữ sinh tử vong bất thường ở Hưng Yên