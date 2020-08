3 cựu cán bộ huyện Ba Vì lĩnh án tù vì cấp sai sổ đỏ

Sáng 25/8, qua 2 ngày xét xử phúc thẩm, TAND TP Hà Nội đã tuyên án với 3 bị cáo trong vụ làm giả hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.



Theo đó, bị cáo Bùi Thúy Nga (sinh năm 1956, nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, kiêm Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ba Vì) 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Bá Kiên (sinh năm 1979, cán bộ địa chính xã Vân Hòa, huyện Ba Vì) 36 tháng tù; Nguyễn Xuân Giúp (sinh năm 1960, nguyên Chủ tịch UBND xã Yên Bài, huyện Ba Vì) 30 tháng tù, về cùng tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ba bị cáo tại phiên xử phúc thẩm. (Ảnh: Hùng Anh)

Theo bản án sơ thẩm, cuối năm 2007 đầu năm 2008, bị cáo Nga nhờ một số cá nhân mua gom đất của các hộ dân tự khai hoang tại xã Yên Bài với mục đích đầu tư kinh doanh bất động sản. Sau khi mua được đất (là loại đất nông nghiệp khai hoang, đất nông trường), bị cáo Nga đã nhờ người đo vẽ trích lục các thửa đất và làm hồ sơ giả để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ). Tổng cộng, UBND huyện Ba Vì đã cấp 25 “sổ đỏ” đất ở đối với số đất nông nghiệp khai hoang, đất nông trường.

Bản án sơ thẩm xác định, việc cấp “sổ đỏ”cho loại đất trên là không đúng trình tự quy định, không đúng nguồn gốc, mục đích sử dụng đất (đất có nguồn gốc do Nông trường Việt Mông quản lý và đất công do Nhà nước quản lý mà các hộ dân tự khai hoang sử dụng canh tác nông lâm nghiệp, bị chuyển đổi trái phép thành đất ở, do tư nhân quản lý, mua bán, chuyển nhượng qua nhiều người). Hành vi này của các bị cáo Nga, Kiên và Giúp đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 640 triệu đồng khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Bá Kiên và Nguyễn Xuân Giúp thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã tuyên, đồng thời xin xem xét để cho bản thân được hưởng án treo. Riêng bị cáo Nga cho rằng, mình luôn làm đúng chức trách nhiệm vụ được giao, không lợi dụng quyền hạn hoặc lạm dụng quyền hạn của mình.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định lời khai của các bị cáo phù hợp với bằng chứng, cho thấy bị cáo Nga đã có tác động để chuyển đổi sai phép từ đất nông nghiệp, nông trường sang đất ở. Do đó, HĐXX phiên phúc thẩm đã tuyên y án 5 năm 6 tháng tù với bị cáo Bùi Thúy Nga./.