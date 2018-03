Ảnh: Đoàn xe chở ông Đinh La Thăng và đồng phạm vụ OceanBank đến Tòa

Dự kiến, từ ngày 19-31/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh La Thăng cùng 6 đồng phạm trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” liên quan đến việc góp vốn 800 tỷ đồng của PVN vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank). Từ 6h sáng 19/3, không khí phía bên ngoài Tòa án nhân dân TP Hà Nội, nơi diễn ra phiên xét xử sơ thẩm ông Đinh La Thăng và các đồng phạm đã bắt đầu 'nóng lên'. Phóng viên báo chí và lực lượng chức năng đều có mặt để chuẩn bị cho phiên tòa được dư luận trong và ngoài nước hết sức quan tâm. Tiếp sau đó, khoảng 6h40, liên tiếp 2 đoàn xe nữa áp tải phạm nhân cũng xuất hiện bên ngoài TAND TP Hà Nội. Đến đưa tin có các cơ quan thông tấn báo chí. Phóng viên săn ảnh, dõi theo đoàn xe chở ông Đinh La Thăng và đồng phạm. Lực lượng an ninh, bảo vệ được bố trí ở khu vực trước cổng và xung quanh Tòa án nhân dân TP Hà Nội. Phóng viên tác nghiệp phía ngoài tòa Hà Nội. Đoàn xe chở ông Đinh La Thăng và đồng phạm chuẩn bị vào tòa án nhân dân TP Hà Nội. Đoàn xe từ từ vào cổng và được kiểm tra an ninh trước khi vào tòa. Theo quan sát của phóng viên, có khoảng 4 xe chở ông Thăng cùng đồng phạm... Lực lượng an ninh được thắt chặt ở trong và khu vực xung quanh TAND TP Hà Nội. Sau khi đoàn xe chở ông Thăng đến, khoảng 30 phút sau, một chiếc xe biển xanh tiếp tục chở người vào khu vực TANDTP Hà Nội. Lực lượng an ninh thắt chặt Lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí đi trước để đảm bảo an ninh cho xe chở ông Thăng và đồng phạm./.

