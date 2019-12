Bị cáo Nguyễn Hữu Tín đề nghị xem xét lại cáo buộc vai trò chủ mưu

Chiều nay (26/12), phiên tòa xét xử nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín và 4 đồng phạm về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” tiếp tục phần xét hỏi.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín.



Tại phần xét hỏi, bị cáo Trương Văn Út - nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM - người đã ký nháy và trình bị cáo Đào Anh Kiệt duyệt, ký Công văn số 18 và nội dung dự thảo quyết định để báo cáo UBND TP xem xét cho Công ty CPXD Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ thuê đất đã thừa nhận sai phạm như cáo trạng truy tố.

Việc đề xuất đồng ý cho Công ty Bắc Nam 79 được khấu trừ chi phí bồi thường tài sản và kiến trúc hơn 6,7 tỷ đồng và tiền thuê đất, theo bị cáo Trương Văn Út là không đúng. Bởi đây là nhà đất sở hữu Nhà nước và phải định giá tài sản, phải nộp vào ngân sách chứ không được khấu trừ.

Trả lời HĐXX, bị cáo Đào Anh Kiệt - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM cho rằng, có những hành vi bản thân không làm và cũng không hay biết.

Bị cáo Đào Anh Kiệt tại phiên tòa chiều ngày 26/12.



Cụ thể, cáo trạng nêu bị cáo Kiệt tham mưu cho Nguyễn Hữu Tín ký ban hành chủ trương, quyết định cho thuê đất, bán chỉ định nhà và khấu trừ tiền thuê đất đối với nhà đất số 15 Thi Sách, thì đây không phải thẩm quyền của Sở.

Bị cáo Kiệt cho hay, bản thân đã nghỉ hưu sớm, ngay sau khi tham mưu cho thuê đất nên không còn liên quan gì. Mãi 3 năm sau, khi bị điều tra mới biết sự việc. Do đó, cáo trạng truy tố là oan sai vì Sở Tài nguyên-Môi trường không phải đơn vị quản lý tài sản công, không thể xử lý giá trị tài sản. Do nhận thức lúc đó là công trình phục vụ mục đích nghiệp vụ an ninh nên bị cáo Đào Anh Kiệt không áp dụng Quyết định 09 của Thủ tướng Chính phủ, mà chỉ đề xuất theo Công văn 787 của UBND TPHCM.

Trước đó, vào cuối giờ trưa, bị cáo Nguyễn Hữu Tín thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố. Nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, khu nhà đất số 15 Thi Sách là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước nên trình tự thủ tục cho thuê phải được thực hiện theo sắp xếp của thành phố và kế hoạch của Ban chỉ đạo 09 do Chủ tịch Lê Hoàng Quân đứng đầu.

Theo ông Tín, do công văn của Bộ Công an đề nghị UBND TPHCM cho Công ty Bắc Nam 79 (công ty bình phong của Bộ Công an do Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch HĐQT) thuê khu nhà đất trên không kèm tài liệu gì, nên ông không xác định được tính pháp lý của khu đất và đã bút phê giao cho Lê Văn Thanh - nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM nghiên cứu làm công văn gửi Sở Tài nguyên - Môi trường tham mưu.

Cựu Phó chủ tịch thừa nhận, việc giao đất là tài sản của Nhà nước phải qua đấu giá, hoặc do Thủ tướng quyết định, nhưng đã không thực hiện theo quy định đối với khu đất 15 Thi Sách, quận 1, TPHCM. Tuy nhiên, ông Tín đề nghị HĐXX xem xét lại cáo buộc ông có vai trò chủ mưu, bởi ông không chỉ đạo các bị cáo khác và cũng không vì động cơ vụ lợi cá nhân.

Trước tòa, bị cáo Lê Văn Thanh - nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM cho rằng, lời khai của ông Tín là đúng sự thật, thừa nhận hành vi sai phạm trong việc tham mưu cho cấp trên ký duyệt chủ trương trái quy định.

Hai bị cáo: Nguyễn Thanh Chương và Lê Văn Thanh được tại ngoại.

Cũng thừa nhận việc làm chưa đúng quy định, song bị cáo Nguyễn Thanh Chương - nguyên Trưởng Phòng đô thị UBND TPHCM, người soạn công văn cho Thanh ký gửi Sở Tài nguyên - Môi trường tham mưu thủ tục cho thuê đất, cho rằng mình chỉ truyền đạt những nội dung Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín đưa ra. Tương tự, việc soạn công văn trình cấp trên ký duyệt chủ trương cho Công ty Bắc Nam 79 thuê đất cũng căn cứ văn bản tham mưu của Sở Tài nguyên - Môi trường do bị cáo Đào Anh Kiệt ký./.