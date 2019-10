Bi kịch cha già 80 tuổi đoạt mạng con trai bằng nhiều nhát dao

Ngày 22/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự đối với Lô Văn Viên (SN 1939, trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người. Nạn nhân không ai khác chính là Lô Văn V. (SN 1971), con trai ruột của Viên.

Bị cáo Lô Văn Viên tại phiên tòa ngày 22/10.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 9/6, ông Lô Văn Viên đi “làm vía” cho một gia đình ở xã Hữu Kiệm. Làm vía xong ông Viên ở lại ăn cơm, uống rượu và xem phim. Đến khoảng 21h cùng ngày, cụ ông đi về nhà mình, thời điểm này, anh Lô Văn V (con trai ông Viên) đang ở nhà một mình.



Thấy ông Viên về, anh V có nói lời xúc phạm bố, giữa hai bên lời qua tiếng lại với nhau. Ông Viên còn khuyên con trai nên lấy vợ nên mâu thuẫn càng thêm gay gắt.

Bực tức thái độ của con trai, ông Viên đi vào gian buồng ngủ lấy 1 con dao nhọn đi ra chém một nhát vào người anh V. Người con dùng tay bóp cổ, xô bố ngã xuống nền nhà. Người đàn ông này tiếp tục đạp mạnh vào người anh V. làm anh này ngã ra phía sau. Chưa dừng lại ở đó, Lô Văn Viên chém thêm 4 nhát vào người con trai mình.

Nghe tiếng động, nhiều người chạy đến can ngăn, rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, ông Viên đã bỏ trốn vào rừng. Đến 22h ngày 10/6, Lô Văn Viên đến cơ quan công an đầu thú.

Được biết, người con trai này của Viên đã gần 50 tuổi nhưng không chịu lấy vợ. Viên đã nhiều lần khuyên can con trai nhưng không được. Nhiều năm nay, anh V. và ông Viên không ăn cơm chung mặc dù họ ở cùng một mái nhà. Hai cha con cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và cãi vã.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lô Văn Viên 5 năm tù về tội Giết người./.