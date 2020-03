Con trai ông Trần Bắc Hà phải chịu trách nhiệm về 149 tỷ đồng chiếm đoạt

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra vụ án liên quan ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng BIDV) và con trai Trần Duy Tùng.

Ông Trần Bắc Hà (phải) và con trai Trần Duy Tùng (trái). (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, ông Trần Bắc Hà trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT BIDV từ năm 2008 đến khi nghỉ hưu tháng 9/2016 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, có biểu hiện áp đặt, lấy danh nghĩa BIDV trực tiếp thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư tại tỉnh Hà Tĩnh cho các công ty "sân sau": Công ty CP Tập đoàn An Phú (Cty do Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà làm chủ), Cty CP Chăn nuôi Bình Hà (do ông Trần Bắc Hà chỉ đạo thành lập, nhờ 3 cá nhân có năng lực tài chính đứng tên thành lập) trái quy định, lợi dụng chính sách và chương trình cho vay thí điểm nông nghiệp.

Bị can Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà, hiện đã bỏ trốn) tuy không tham gia vào công ty Bình Hà hoặc đứng tên sở hữu cổ phần, nhưng lại là chủ đứng thứ 2 sau ông Trần Bắc Hà.

Theo kết luận điều tra, Trần Duy Tùng trực tiếp chỉ đạo 3 cổ đông là Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh lợi dụng sự tin tưởng của BIDV, thông qua hoạt động bán bò, thu tiền không nộp về tài khoản của công ty Bình Hà để BIDV kiểm soát và thu hồi vốn theo quy định, mà chiếm đoạt hơn 149 tỷ đồng của BIDV, chi nhánh Hà Tĩnh.

Trách nhiệm chính về cá nhân Trần Duy Tùng. Theo kết luận điều tra, con trai ông Trần Bắc Hà phải chịu trách nhiệm toàn diện về tổng số tiền hơn 149 tỷ đồng chiếm đoạt.

Do công ty CP Tập đoàn An Phú đã nhận nợ để hợp thức hóa và che giấu hành vi chiếm đoạt và đã hoàn trả hơn 128 tỷ đồng nên thiệt hại chỉ còn hơn 26 tỷ đồng.

Ngày 26/3/2019, Cơ quan Điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại BIDV, chi nhánh Hà Tĩnh và công ty Bình Hà. Hành vi của Tùng đã phạm vào tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đồng phạm với Tùng là Vinh, nhưng cả hai đã bỏ trốn, đang bị truy nã./.