Công an Hà Nội truy nã 2 đối tượng thuê ô tô mang đi cầm cố

Công an TP Hà Nội ngày 2/11 thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định truy nã bị can với 2 đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1986, trú tại 126 Tổ 40 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tạ Nguyên Dũng (SN 1984, trú tại Ba Đình, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an Hà Nội đã ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Thanh Thủy và Tạ Nguyên Dũng

Do cần tiền tiêu sài, Nguyễn Thị Thanh Thủy cùng một số đối tượng bàn nhau thuê xe ô tô tự lái rồi đem đi cầm cố, lấy tiền.

Trong tháng 7/2018, các đối tượng này đã thuê 2 xe tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Hoàng Tôn (Xuân La, Tây Hồ). Sau đó, các đối tượng liên lạc với Tạ Nguyên Dũng để nhờ cầm cố xe ô tô. Dũng đã cầm cố một xe tại khu vực Viên An, Ứng Hòa và một xe tại Tế Tiêu, Mỹ Đức. Đến thời hạn trả xe, các đối tượng đã bỏ trốn và cắt liên lạc với cửa hàng.



Căn cứ vào hồ sơ tài liệu, ngày 28/8, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Thủy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tạ Quốc Dũng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tuy nhiên, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.



Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Thủy và Dũng./.