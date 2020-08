Cuộc đuổi bắt đối tượng ngáo đá trộm xe ô tô bỏ chạy

Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) ngày 22/8 đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lưu Tấn Phát (SN 1993, HKTT: 307F Lê Hồng Phong, Phường 1, quận 10, TP. Hồ Chí Minh; nơi ở hiện nay: Cư xá Đường Sắt, phường 1, quận 3, TP.Hồ Chí Minh về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Phát và chiếc xe

Tại cơ quan công an, Phát đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Khoảng chiều tối ngày 21/8, tại đường Lê Hồng Phong, quận 10, TP. HCM, Phát thấy xe ôtô nhãn hiệu TOYOTA INNOVA (taxi Vinasun) biển số 51H-71348 không có ai trông coi, nên mở cửa, lên xe và điều khiển xe theo đường Xa lộ Hà Nội. Khi đến QL51 hướng về Vũng Tàu, đoạn đường thuộc khu Bàu Cá, xã An Phước, huyện Long Thành, Phát thấy chiếc xe ôtô hiệu Mazda CX5, màu trắng, biển số 60A-565.29 đang đậu trên vỉa hè, không có người trông coi, Phát bỏ lại chiếc xe ôtô nhãn hiệu TOYOTA INNOVA tại hiện trường, rồi mở cửa, lên xe ôtô hiệu Mazda CX5 và điều khiển xe bỏ chạy.

Do thấy có Công an đuổi theo, Phát hoảng sợ, tăng ga bỏ chạy và đã va chạm với một số phương tiện trên đường.

Được biết, chủ chiếc ôtô hiệu Mazda CX5, màu trắng, biển số 60A-565.29 là chị Trần Thị Đầy (trú tại Khu 2, ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Chiều 21/8, chị này điều khiển xe ô tô đến Phòng khám thú y Sunny Pet thuộc khu Bàu Cá, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để chăm sóc thú cưng (chó).

Chị Đầy đậu xe trên vỉa hè trước phòng khám, tắt máy xe và để chìa khóa trên hộc xe cạnh ghế ngồi phía trước, sau đó dắt thú cưng vào phòng khám để chăm sóc mà không khóa cửa xe. Khoảng 5 phút sau, chị Đầy quay ra thì thấy xe ôtô đang bị người khác điều khiển, bỏ chạy về hướng Vũng Tàu, đối tượng bỏ lại 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA INNOVA (taxi Vinasun) biển số 51H-71348. Chị Đầy cùng người dân đuổi theo, đồng thời điện Công an xã An Phước trình báo sự việc.



Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã nhanh chóng huy động lực lượng tổ chức truy đuổi, điện báo cho Công an các xã dọc tuyến quốc lộ 51 theo hướng tẩu thoát của đối tượng, Công an huyện Nhơn Trạch và Đồn Công an KCN Nhơn Trạch để chặn bắt đối tượng; đồng thời tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu để điều tra, làm rõ vụ án.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch đã khống chế, bắt giữ được đối tượng cùng xe ô tô nhãn hiệu MAZDA CX5 màu trắng biển số 60A-565.29 và bàn giao cho Công an huyện Long Thành thụ lý. Khi bị bắt, kết quả test nhanh cho thấy đối tượng đã sử dụng ma túy tổng hợp. Quá trình truy đuổi, xe ô tô và 2 xe mô tô đặc chủng của Đồn Công an KCN bị hư hỏng nặng, do đối tượng liên tục ép xe và cản đường./.