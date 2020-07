Cựu Đại úy Công an ở Bình Thuận liên quan Huy nấm độc lãnh 5 năm tù giam

Ngày 15/7, TAND thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tuyên phạt bị cáo Lê Minh Sơn, 35 tuổi - cựu Đại úy công an từng công tác tại Trại tạm giam Công an Bình Thuận - 5 năm tù và Võ Ngọc Thiện (26 tuổi, phạm nhân) - 6 năm tù, về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.



Lê Minh Sơn (trái) và Võ Ngọc Thiện tại phiên tòa.

Trước Hội đồng xét xử, Thiện cho biết đang chấp hành 5 năm tù tội Cố ý gây thương tích tại Trại tạm giam Công an Bình Thuận. Thiện được phân công dọn vệ sinh ngoài các dãy phòng giam và đưa cơm cho các can phạm. Tháng 4/2019, một số can phạm đề nghị Thiện mang điện thoại vào cho thuê, hứa sẽ trả 5-7 triệu đồng/lượt. Nghe Thiện nói lại, Đại úy Sơn bảo "sẽ xem xét sau".



10 ngày sau, Sơn mua chiếc điện thoại Nokia màu đen đưa cho Thiện cùng số tài khoản ngân hàng của vợ mình đứng tên. Thiện cũng nhờ một người bạn bên ngoài chuyển số tài khoản để người nhà các bị can chuyển tiền vào tài khoản cho Sơn và Thiện. Buổi chiều hàng ngày, Sơn đưa cho Thiện chiếc điện thoại trên cùng số tài khoản. Thiện đi đến các buồng giam gõ 3 cái vào tường, các bị can bên trong thả dây qua lỗ thông gió để Thiện chuyển điện thoại và giấy ghi tài khoản vào.



Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Sơn đã cấu kết với Thiện để nhiều lần chiếm đoạt tiền từ thân nhân của các phạm nhân đang giam giữ tại đây thông qua việc đưa điện thoại vào bên trong buồng giam sử dụng. Đây là vật cấm sử dụng trong khu vực giam giữ theo luật định. Vụ án có đồng phạm, trong đó bị cáo Sơn giữ vai trò chính, trực tiếp thực hiện, thu lợi bất chính. Trong số những phạm nhân được "tiếp tế" điện thoại nói trên có Nguyễn Viết Huy, còn gọi Huy "nấm độc".



Lợi dụng kẽ hở trên, ngày 28/6/2019, Huy "nấm độc" điện ra bên ngoài trao đổi với Nguyễn Minh Hoàng để mua lưỡi cưa sắt và điện thoại ném vào trong trại giam, cùng đồng phạm chuẩn bị kịch bản vượt ngục gây xôn xao dư luận.



Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên hai bị cáo Lê Minh Sơn và Võ Ngọc Thiện phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng các quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt Lê Minh Sơn 5 năm tù; Võ Ngọc Thiện 6 năm tù, tổng hợp với bản án đang thi hành, bị cáo Thiện phải chấp hành hình phạt tù chung là 8 năm 7 tháng 15 ngày./.