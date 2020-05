Cựu thượng tá công an Sơn La thừa nhận xem điểm là do quen biết

Chiều 23/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ gian lận thi THPT Quốc gia 2018 tại Sơn La tiếp tục phần hỏi của người bào chữa dành cho các bị cáo, người làm chứng và người có nghĩa vụ liên quan.

Phiên tòa xét xử vụ gian lận thi ở Sơn La

Theo cáo trạng, ngày 13/6/2018, Khoa đi xe máy đến nhà đặt vấn đề nhờ Lò Văn Huynh nâng điểm cho 2 thí sinh là N.A.T và T.D.H với số điểm 27 trở lên để trúng tuyển vào các trường công an nhân dân. Mỗi trường hợp Khoa đưa cho Huynh 700 triệu đồng. Theo đó Khoa đưa trước cho Huynh 1 tỉ đồng. Số tiền này được Khoa để trong túi nilon màu đen. Sau khi Khoa về, Huynh cầm túi tiền cất vào tủ. Hôm sau Huynh xem lại thấy đủ 1 tỉ đồng gồm các tập tiền mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng.



Khi tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo lên kiểm tra tại tỉnh Sơn La, Lò Văn Huynh bị triệu tập làm việc với Cơ quan an ninh điều tra. Tối ngày 26/7/2018, Nguyễn Minh Khoa gọi điện đến số máy điện thoại của vợ Huynh là bà Lê Thị Thanh Yến để gặp Huynh xin lại số tiền đã đưa để trả lại cho gia đình thí sinh. Huynh nói, lúc nào có điều kiện sẽ đưa sau. Tối ngày 27/7/2018, Lê Thanh Sơn (em vợ Huynh) đến nhà chơi, Huynh đưa số tiền 1 tỉ đồng cho Sơn và dặn đưa cho Khoa nhưng khi nào Huynh điện báo Sơn mới đưa cho Khoa. Sau đó Sơn đã giao nộp cho cơ quan điều tra số tiền trên.



Sau khi bị khởi tố bổ sung tội nhận hối lộ và tại phiên tòa này, bị can Lò Văn Huynh thay đổi lời khai phủ nhận việc thỏa thuận và cầm tiền của Khoa. Số tiền 1 tỉ đồng đã nộp cho cơ quan điều tra là tiền tiết kiệm và bán đất của gia đình.



Trong buổi chiều nay, trả lời trước tòa về câu hỏi của người bào chữa cho mình, Nguyễn Minh Khoa cũng khai chỉ đưa danh sách nhờ Huynh xem điểm chứ không thỏa thuận về vật chất để sửa bài thi, nâng điểm. Do ông Lê Minh Loan và ông Trần Hùng Mạnh là đồng nghiệp công tác trong ngành công an tỉnh nên Khoa nhận lời và nhờ Huynh xem điểm cho 2 thí sinh là N.A.T và T.D.H. Mặc dù bản thân lúc đó là phó phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh và biết việc xem điểm trước thời điểm công bố là vi phạm quy định.



Bản thân Khoa chỉ quen biết bà Yến chứ không biết số điện thoại để gọi đòi tiền.



Đối với 2 người làm chứng là ông Lê Minh Loan, nguyên Trưởng phòng cảnh sát phòng chống ma túy và ông Trần Hùng Mạnh, Phó trưởng phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, công an tỉnh Sơn La, khi được mời lên bục khai báo cũng khẳng định chỉ nhờ Khoa xem điểm, không nhờ nâng điểm./.