Đâm chết vợ trẻ trong bữa ăn, lĩnh án 19 năm tù

Sáng 4/4, TAND Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thành Nam về tội Giết người.



Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 16/9, Nguyễn Thành Nam (27 tuổi, trú xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân) tới nhà bạn ở trong thôn uống rượu. Đến giờ ăn cơm, không thấy chồng về, chị Mai Thị Bảo Chi (17 tuổi) đến gọi về, Nam bảo 30 phút nữa sẽ về.

Bị cáo Nguyễn Thành Nam

Một tiếng sau, Nam về đến nhà, Chi trách móc rằng “nói về sớm cũng không về được, để mẹ và vợ phải chờ”. Nam bực tức đáp lại, bảo vợ “đừng nói nhiều”. Sau khoảng thời gian lời qua tiếng lại, Nam không giữ được bình tĩnh cầm chiếc kéo cắt bánh xèo để giữa mâm cơm, đâm liên tiếp vào người vợ khiến chị Chi gục ngã trên sàn nhà.

Gây án xong, Nam định cầm dao đâm vào người tự tử nhưng được người cậu của vợ can ngăn. Do vết thương quá nặng, chị Chi tử vong lúc 23h cùng ngày. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Nam đã đến Công an huyện Nghi Xuân đầu thú.

HĐXX nhận thấy hành vi của Nam thể hiện tính côn đồ, coi thường tính mạng của người khác, tòa tuyên phạt Nam 19 năm tù về tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015./.

