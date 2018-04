Diễn biến mới nhất vụ vợ giết chồng phân xác phi tang ở Bình Dương

Liên quan đến vụ án vợ giết chồng rồi phân xác phi tang ở Bình Dương xảy ra vào đêm 15/12/2017, ngày 6/4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã soạn thảo xong kết luận điều tra. Trong ảnh, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường khu vực phát hiện các phần thi thể của nạn nhân. Dự kiến tuần sau, hồ sơ và kết luận điều tra vụ án sẽ được chuyển cho VKSND tỉnh Bình Dương để truy tố Hàng Thị Hồng Diễm - ảnh (33 tuổi, quê Hậu Giang) với tội danh "Giết người". Theo kết luận điều tra, Diễm là hung thủ duy nhất của vụ án, không có đồng phạm, thông tin trên VTC News. Kết luận điều tra được đưa ra sau khi cơ quan công an hoàn tất việc tìm kiếm các bộ phận thi thể và có kết quả giám định các bộ phận đó. Trong ảnh, người dân hiếu kỳ theo dõi vụ án. (Ảnh: Người Lao động). Vụ án mạng được phát hiện vào trưa 16/12, khi một người đi gom rác trước dãy khu nhà trọ tổ 30 (khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) phát hiện 1 túi ni lon màu đen buộc kín, bên trong là một đầu người nam giới, nên tri hô mọi người, báo cơ quan công an. Trong ảnh: Khu vực thùng rác nơi phát hiện một số bộ phận cơ thể của nạn nhân (ảnh: Tuổi Trẻ) Trong lúc công an đang xác minh, đêm 17/12, một số người dân ở khu nhà trọ trên đường Thuận Giao 5 phát hiện có mùi hôi tại khu vực để rác nên báo lực lượng chức năng. Sau đó, công an kiểm tra phát hiện trong thùng rác trước dãy trọ là các bộ phận cơ thể người. Cùng lúc, cơ quan công an nhận được tin báo của người dân về việc có người quen tên Nhí (tên thường gọi của nạn nhân Trần Thanh Tú, 37 tuổi, quê Sóc Trăng) mất tích. Đầu người được tìm thấy trong bãi rác có nhiều đặc điểm giống với anh Tú. Trong ảnh: Hiện trường khu vực bãi rác phát hiện 1 phần thi thể nạn nhân. (Ảnh: An ninh Thủ đô) Tại khu trọ của ông Trần Thanh Tú trên đường Thuận Giao 5 (khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao), hàng xóm nghe tiếng cãi, đánh nhau giữa 2 vợ chồng ông này từ đêm 15/12. Sau đó, không thấy ông Tú xuất hiện nữa. Từ những chứng cứ thu thập được, công an mời Diễm về làm việc. Tại đây, nghi phạm đã cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của nghi can, đêm 15/12, vì có mâu thuẫn từ trước nên sau khi đi nhậu về, Tú đánh và dọa sẽ giết chết vợ. Trong lúc đánh vợ, Tú dùng dao để chém nhưng Diễm né được và giật dao chém lại trúng vào vùng cổ Tú. Trong ảnh, Công an tỉnh Bình Dương dẫn giải Hàng Thị Hồng Diễm quay trở lại hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Công an TPHCM) Sau khi giết chồng, để tránh mọi người phát hiện, Diễm dùng con dao phân thi thể chồng thành nhiều phần bỏ vào các bịch ni lon. Đến sáng hôm sau, Diễm mang các túi này bỏ nhiều nơi chứa rác ở các khu nhà trọ. Trong ảnh, lực lượng chức năng đem những hình nhân tới để phục vụ công tác thực nghiệm hiện trường. (Ảnh: Công an TPHCM) Trong ảnh: Rất đông người dân tập trung trước phòng trọ của nạn nhân trên đường Thuận Giao 05, P.Thuận Giao, TX.Thuận An (Ảnh: Người Lao Động).

