Diễn biến vụ lái xe gây tai nạn làm 5 công nhân tử vong

Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 công nhân tử vong tại Hà Giang, thông tin trên Tuổi Trẻ cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP Hà Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự Lương Công Hiếu (SN 1989, trú xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang), người lái xe gây tai nạn về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Trong ảnh: Lái xe Lương Công Hiếu tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. (Ảnh: Vietnam+) Trước đó, khoảng 14h40 ngày 2/1, tại Km 1+500 đường Cầu Mè - Công viên nước Hà Phương (thuộc địa bàn thôn Mè Thượng, xã Phương Thiện, TP Hà Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Báo Giao thông) Xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 23A-046.54 đã đâm thẳng vào tổ công nhân thuộc Công ty TNHH Phương Anh (trụ sở tại TP Hà Giang) đang thi công dải phân cách công trình đường đôi Cầu Mè - Công viên nước Hà Phương. Trong ảnh: Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Nhân Dân) Vụ tai nạn đã khiến 2 người chết tại chỗ và 3 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, sau đó tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Cả 5 nạn nhân đều trú tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, có độ tuổi từ 19-42 tuổi. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ. (Ảnh: Zing) Sau khi tai nạn xảy ra, lái xe Lương Công Hiếu đã bỏ trốn và đến 10h ngày 3/1 đã ra đầu thú tại Công an thành phố Hà Giang. Trong ảnh: Lái xe Lương Công Hiếu tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. (ảnh: Thanh Niên) Vietnamplus đưa tin, bước đầu qua đấu tranh, lái xe Lương Công Hiếu khai nhận khi đang điều khiển xe với tốc độ cao, đã nhìn thấy nhóm công nhân đang thi công trên đường nhưng không kịp xử lý. Trong ảnh: Chiếc xe gây tai nạn tại hiện trường. (Ảnh: Soha.vn) Công an tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn ngổn ngang dép và mũ của công nhân xấu số sau một ngày xảy ra vụ việc. (Ảnh: Báo Giao thông) Được biết, cả 5 nạn nhân đều là lao động thời vụ. Họ mới làm việc được khoảng 10 ngày thì xảy ra vụ tai nạn. (ảnh: Soha.vn). Chiếc xe gây tai nạn. (ảnh: Vietnamnet) Xã Phương Thiện, TP Hà Giang (chấm đỏ) nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Google Maps/Zing./.

Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 công nhân tử vong tại Hà Giang, thông tin trên Tuổi Trẻ cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP Hà Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự Lương Công Hiếu (SN 1989, trú xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang), người lái xe gây tai nạn về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Trong ảnh: Lái xe Lương Công Hiếu tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. (Ảnh: Vietnam+) Trước đó, khoảng 14h40 ngày 2/1, tại Km 1+500 đường Cầu Mè - Công viên nước Hà Phương (thuộc địa bàn thôn Mè Thượng, xã Phương Thiện, TP Hà Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Báo Giao thông) Xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 23A-046.54 đã đâm thẳng vào tổ công nhân thuộc Công ty TNHH Phương Anh (trụ sở tại TP Hà Giang) đang thi công dải phân cách công trình đường đôi Cầu Mè - Công viên nước Hà Phương. Trong ảnh: Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Nhân Dân) Vụ tai nạn đã khiến 2 người chết tại chỗ và 3 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, sau đó tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Cả 5 nạn nhân đều trú tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, có độ tuổi từ 19-42 tuổi. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ. (Ảnh: Zing)

Sau khi tai nạn xảy ra, lái xe Lương Công Hiếu đã bỏ trốn và đến 10h ngày 3/1 đã ra đầu thú tại Công an thành phố Hà Giang. Trong ảnh: Lái xe Lương Công Hiếu tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. (ảnh: Thanh Niên) Vietnamplus đưa tin, bước đầu qua đấu tranh, lái xe Lương Công Hiếu khai nhận khi đang điều khiển xe với tốc độ cao, đã nhìn thấy nhóm công nhân đang thi công trên đường nhưng không kịp xử lý. Trong ảnh: Chiếc xe gây tai nạn tại hiện trường. (Ảnh: Soha.vn)

Công an tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn ngổn ngang dép và mũ của công nhân xấu số sau một ngày xảy ra vụ việc. (Ảnh: Báo Giao thông) Được biết, cả 5 nạn nhân đều là lao động thời vụ. Họ mới làm việc được khoảng 10 ngày thì xảy ra vụ tai nạn. (ảnh: Soha.vn). Chiếc xe gây tai nạn. (ảnh: Vietnamnet) Xã Phương Thiện, TP Hà Giang (chấm đỏ) nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Google Maps/Zing./.