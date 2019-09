Giả tin nhắn ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 162 triệu đồng

Ngày 27/9, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Thế Hoàng (SN 1995, trú tại TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Thế Hoàng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào đầu tháng 9/2019, Công an huyện Thanh Chương nhận được đơn trình báo của chị Lê Th.D. (SN 1993, trú tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về việc bị một đối tượng sử dụng tin nhắn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng. Chị D đã bị đối tượng chiếm đoạt 162 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an huyện Thanh Chương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Quá trình điều tra, công an xác định đối tượng nghi vấn là Lê Thế Hoàng.

Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng liên quan, ngày 6/9, Công an huyện Thanh Chương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Lê Thế Hoàng khi đối tượng đang ở trong căn nhà tại đường Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Tại hiện trường cơ quan điều tra thu giữ 2 máy vi tính, 4 điện thoại di động, 2 thẻ tài khoản ngân hàng, 10 sim điện thoại các loại và một số thiết bị điện tử.

Bước đầu, Hoàng khai nhận, đã làm giả tin nhắn ngân hàng để chiếm đoạt của chị D. 162 triệu đồng. Cụ thể, đối tượng thường lên mạng, vào các trang Facebook, Zalo… của người khác, rồi tìm hiểu về thông tin cá nhân của họ.

Sau đó, bằng thủ đoạn dùng các thiết bị viễn thông, điện thoại di động liên lạc nhờ bị hại chuyển tiền qua tài khoản, khi được bị hại đồng ý thì đối tượng tạo các tin nhắn giống cú pháp của các ngân hàng với nội dung đã chuyển tiền vào tài khoản của bị hại, làm cho bị hại lầm tưởng đã nhận được tiền và lập tức chuyển khoản số tiền đó cho đối tượng để hưởng hoa hồng.

Công an huyện Thanh Chương cũng khuyến cáo người dân hãy cảnh giác với loại tội phạm công nghệ cao. Khi có tin nhắn hay thông báo, liên quan đến tài khoản ngân hàng thì hãy kiểm tra thật kỹ lưỡng, nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo thì báo ngay với cơ quan công an.

Hiện, Công an huyện Thanh Chương đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.