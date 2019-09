Hành trình triệt phá ổ ma túy của “chủ shop bán hàng online” Huyền Cày

Công an thành phố Hà Tĩnh ngày 4/9 thông tin cho biết, cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1976, trú tại tổ 9, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thị Thu Huyền tại cơ quan điều tra

Trước đó, khoảng 4h10 ngày 24/8, Công an thành phố Hà Tĩnh đã phá chuyên án MT0717, khám xét nhà riêng và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thu Huyền có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ một lượng lớn ma tuý các loại.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 680 viên thuốc lắc có trọng lượng 339 gam, 1 gam hồng phiến, 8 gam Ketamin, 1 gam ma tuý đá, 3 điện thoại di động, 01 cân điện tử, 340 túi nilon dùng để chia nhỏ ma tuý, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý và số tiền 2.540.000 đồng.



Theo hồ sơ của Cơ quan điều tra, từ giữa năm 2017, trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh xuất hiện một đối tượng chuyên cung cấp thuốc lắc cho dân chơi. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát của Công an thành phố đã phát hiện Nguyễn Thị Thu Huyền, còn gọi là Huyền Cày. Ngay sau đó, lãnh đạo CATP xác lập chuyên án MT0717 để đấu tranh, ngăn chặn hành vi trái pháp luật của đối tượng này.

Dưới vỏ bọc bán hàng gia dụng trên Facebook, Huyền chuyên cung cấp ma tuý cho dân chơi. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, Huyền chỉ giao dịch với khách quen, tin tưởng, không bao giờ gặp mặt khách hàng, việc giao hàng đều do các "chân rết". Để trốn tránh sự điều tra của cơ quan Công an, Huyền cũng liên tục thay đổi chỗ ở, nhiều lần thoát được sự truy bắt của công an thành phố.

Với quyết tâm bắt giữ, xử lý đến cùng, 4h sáng 24/8/2019, nhận thấy thời điểm thuận lợi đã tới, Ban chuyên án quyết định tổ chức khám xét nhà riêng của Nguyễn Thị Thu Huyền tại tổ 9, phường Tân Giang, bắt quả tang hành vi tàng trữ nhiều loại ma tuý của Huyền.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Thị Thu Huyền phải cúi đầu nhận tội. Hiện Công an thành phố đang mở rộng điều tra, củng cố căn cứ để xử lý đối tượng nghiêm minh trước pháp luật./.