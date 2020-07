Không đủ căn cứ để truy tố Nguyễn Xuân Đường vụ gian lận đấu giá đất

Bản kết luận điều tra số 36/KLĐT của Công an tỉnh Thái Bình có nhắc đến hành vi của Nguyễn Xuân Đường trong vụ gian lận đấu giá lô đất số 9, khu quy hoạch dân cư Bồ Xuyên, TP Thái Bình.

Theo đó, khi bị can Nguyễn Thị Dương hay tin đấu giá đất thất bại, người thắng là anh Vũ Thành Đ. (SN 1995, TP Thái Bình) nên đã gọi điện cho chồng là Nguyễn Xuân Đường nhờ "can thiệp".

Nguyễn Xuân Đường có can thiệp, đe dọa nạn nhân trong vụ án nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Đường hay tin, qua các mối quan hệ quen biết đã tìm thấy anh Đ. trong một quá internet đường Đinh Tiên Hoàng, TP Thái Bình. Mục đích của Đường là thuyết phục anh Đ. nhường lại quyền đấu giá thắng lô đất số 10.

Khi thấy anh Đ., Đường "mời" nạn nhân lên xe của mình, rồi cho xe quay lại Sở Tư pháp TP Thái Bình. Trên đường đi, Nguyễn Xuân Đường thuyết phục anh Đ. nhượng lại quyền đấu giá thắng lô đất, đổi lại Đường sẽ cho anh Đ. 20 triệu đồng. Nhưng anh Đ. không đồng ý.

Khi đến cổng Sở Tư pháp, Đường và anh Đ. xuống ngồi một quán nước. Lúc sau thì Nguyễn Thị Dương và một số đàn em là Đào Văn Bằng (SN 1986, TP Thái Bình), Nguyễn Đức Huy (SN 1988, TP Thái Bình) xuất hiện tại đây.

Tại quán nước, Dương tiếp tục ép anh Đ. nhượng lại quyền đấu giá thắng. Anh Đ. không đồng ý thì bị Dương hắt cốc nước chè vào mặt, đàn em Dương xông vào đánh đấm anh Đ.

Anh Đ. vùng bỏ chạy ra xe của một người bạn gần đó. Thấy vậy, Đường đuổi theo lên xe và yêu cầu anh Đ. nhượng lại quyền đấu giá thắng lô đất. Anh Đ. sợ bị đánh tiếp nên phải đồng ý.

Nguyễn Xuân Đường tuy không có hành động gì xâm hại sức khỏe của anh Đ., song đã tìm và dùng lời đe dọa, ép anh Đ. từ bỏ quyền trúng đấu giá lô đất số 9.

Theo Cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Đường chỉ làm theo ý muốn của vợ mình, bản thân không đặt vấn đề gì, không tác động với những người có chức vụ quyền hạn của cuộc đấu giá, không biết làm thế nào thay đổi kết quả đấu giá. Do đó, không đủ căn cứ buộc Nguyễn Xuân Đường là đồng phạm với các bị can trong vụ án này.

Liên quan đến vụ án, bị can Phạm Văn Hiệp (Giám đốc Trung tâm Đấu giá tỉnh Thái Bình) khai, gia đình bị can đã bị vợ chồng Đường Dương uy hiếp, dọa bắt cóc con, đánh ghen xịt hơi cay với vợ, nhắn tin uy hiếp... Do đó, vì lo sợ, Phạm Văn Hiệp phải thay đổi kết quả đấu giá có lợi cho Nguyễn Thị Dương. Vợ bị can Hiệp là chị Thiệu Thị H. cũng có đơn gửi cơ quan điều tra trình bày nội dung này./.