Không khởi tố vụ Phó Chi cục Hải quan ở Bình Phước gây tai nạn rồi bỏ chạy

Ngày 3/9, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước thông tin quá trình điều tra việc ông Mai Như Vệ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu-Cục Hải quan tỉnh Bình Phước say xỉn, gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy. Theo đó, cơ quan công an cho biết không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc trên.

Trong lúc gây tai nạn ông Vệ vẫn mặc đồng phục của lực lượng hải quan

Suốt quá trình điều tra, ông Vệ không thừa nhận mình là người điều khiển xe ô tô 93A - 160.78 gây tai nạn giao thông. Tuy nhiên, căn cứ các chứng cứ thu thập được, công an xác định ông Vệ chính là người điều khiển ô tô đi không đúng phần đường gây tai nạn.

Ông Vệ đã vi phạm những quy định như: Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, không tham gia cấp cứu người bị nạn; không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ; đưa phương tiện có giấy đăng ký xe nhưng đã hết hạn sử dụng tham gia giao thông.



Tuy nhiên sau đó, bị hại đã có đơn bãi nại. Vì vậy, căn cứ vào các quy định, công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ tai nạn mà chỉ đề xuất ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Vệ. Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập cũng đã có thông báo thống nhất quyết định không khởi tố vụ án.

Mức phạt đối với các hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt Công an huyện Bù Gia Mập nên Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo công an huyện hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu UBND huyện Bù Gia Mập có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Bình Phước ra quyết định xử phạt.

Vụ tai nạn được camera ghi lại nhưng ông Vệ không thừa nhận.

Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Công an huyện Bù Gia Mập có văn bản gửi Cục Hải quan tỉnh Bình Phước đề nghị xử lý ông Mai Như Vệ theo quy định của Đảng và Nhà nước. Trong đó nhấn mạnh việc một cán bộ, đảng viên nhưng không nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu; vi pham quy định về các điều đảng viên không được làm; không chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ; thiếu hợp tác và khai báo gian dối.

Như Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin, chiều ngày 26/6, ông Mai Như Vệ điều khiển ô tô mang biển số 93A-160.78 lưu thông trên đường ĐT 759 hướng từ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đi TP.HCM.

Khi đến đoạn đường thuộc địa bàn xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập thì bất ngờ xe ô tô của ông Vệ tông thẳng vào xe máy biển số 93H1-202.42 do bà Phạm Thị Năm (36 tuổi, cư ngụ tại huyện Bù Gia Mập) điều khiển theo chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến bà Năm văng ra đường, bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn, ông Vệ tiếp tục lái xe ô tô đi gần 3km thì bị người dân đuổi theo chặn lại và báo công an. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, kết quả giám định thương tích 27%.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện ông Vệ có vi phạm nồng độ cồn. Toàn bộ sự việc được camera an ninh của người dân ghi lại. Trong lúc gây tai nạn, ông Vệ vẫn đang mặc đồng phục của lực lượng hải quan./.