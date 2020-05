Lĩnh án 14 năm tù vì giở trò đồi bại với bé gái hàng xóm tại An Giang

Sau một ngày xét xử sơ thẩm, chiều 21/5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hùng, 44 tuổi, trú tại xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, 14 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 29/11/2019, cháu A., sinh năm 2013, cùng trú tại địa phương đến nhà chơi với vợ Hùng. Do bận công việc phải đi ra ngoài, vợ Hùng đã cho cháu mượn máy tính bảng chơi. Khi đó Hùng đang ngủ ở trong phòng.

Bị cáo Lê Văn Hùng tại tòa.

Do máy tính bảng không kết nối mạng Internet được, cháu A. vào phòng nhờ Hùng chỉnh sửa, Hùng nảy sinh ý định giao cấu với cháu. Trong lúc thực hiện hành vi đồi bại với cháu A., Hùng bị người dân phát hiện và kêu cháu A. về nhà. Ngày 2/12/2019, mẹ cháu A. biết sự việc đến Công an xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang trình báo.

Đến ngày 10/12/2019, Hùng bị khởi tố điều tra. Trong quá trình điều tra, gia đình Hùng đã bồi thường số tiền 30.000.000 đồng cho gia đình bị hại nhằm khắc phục một phần hậu quả. Tại phiên tòa cũng như trong quá trình điều tra, Hùng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án đã tuyên 14 năm tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Hùng có trách nhiệm bồi thường thêm số tiền 40.000.000 đồng cho gia đình bị hại./.