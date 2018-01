Lý do “con rể hờ” sát hại dã man mẹ và em vợ ở Sóc Trăng

Theo Người Lao Động, sáng 7/1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng C45 đã bắt được Lê Văn Ri (71 tuổi) - nghi phạm sát hại dã man cụ bà Nguyễn Thị Năm (79 tuổi) và con gái của cụ là bà Võ Thị Phượng (45 tuổi), cùng ngụ tại ấp 2, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Theo Vietnamnet, sau khi sát hại bà Năm và chị Phượng, nghi phạm Ri bỏ trốn và bị công an bắt giữ tại TP.HCM. Ri là con rể của bà Năm. Trong ảnh, Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: báo Sóc Trăng) Thông tin trên báo Giao Thông cho biết, hơn 10 năm trước, ông Ri có quen biết với con gái nạn nhân là Võ Thị Bảnh (47 tuổi), quen nhau được một thời gian, hai người cất nhà ở gần gia đình cụ Năm và sống như vợ chồng. (Ảnh: Công an Nhân dân) Thời gian gian gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn nên bà Bảnh bỏ nhà đi. Cho rằng gia đình bà Năm che giấu vợ mình, tối 5/1, ông Ri cầm dao đến nhà mẹ vợ hỏi chuyện (Ảnh: Zing) Ông Nguyễn Văn Đời (44 tuổi, chồng bà Phượng) cho biết, trong lúc đang ngủ, ông nghe tiếng của mẹ vợ kêu, nên vội chạy ra thì thấy ông Ri hét lớn: “Tôi bực lắm rồi đó nghe. Vợ tôi đâu?”. Thấy ông Ri giận dữ, ông Đời có khuyên răn nhưng không được và bị ông Ri dùng dao tấn công. Ông Đời may mắn né được và chạy thoát. (Ảnh: Công an Nhân dân)

