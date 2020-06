Ngày 12/6, mở phiên tòa giám đốc thẩm vụ ông Lương Hữu Phước

Dự kiến ngày 12/6 tới, Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM sẽ xét xử giám đốc thẩm vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển khiển giao thông đường bộ” đối với bị cáo Lương Hữu Phước - người đã nhảy lầu tự tử sau khi nghe phán quyết của TAND tỉnh Bình Phước vào ngày 29/5.

Ông Lương Hữu Phước

Chủ tọa phiên xử giám đốc thẩm là thẩm phán Lê Thành Văn, Chánh tòa Hình sự TAND cấp cao tại TPHCM.



Trước đó, ngày 5/6, Chánh án TAND cấp cao tại TPHCM đã kháng nghị theo hướng hủy bản án sơ thẩm của TAND TP Đồng Xoài và TAND tỉnh Bình Phước, đề nghị Uỷ ban thẩm phán huỷ hai bản án sơ, phúc thẩm để điều tra lại vụ tai nạn giao thông mà ông Phước là bị cáo. Kháng nghị đã chỉ ra nhiều điểm mà các cơ quan tố tụng chưa làm rõ, như tốc độ xe của ông Lâm Tươi, lời khai của bà Trần Thị Kim Liên (vợ ông Quý, nạn nhân tử vong do vụ tai nạn) xác định: Trước khi xe ông Tươi điều khiển đâm vào xe của bị cáo Phước thì thấy ông Tươi quay đầu nói chuyện với ông Tiếp…



Ông Phước bị khởi tố và tuyên phạt 3 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Chiều ngày 29/5, sau khi TAND tỉnh Bình Phước tuyên án vào buổi sáng, ông Phước mang theo chai thuốc trừ sâu, đến trụ sở tòa án vào chiều cùng ngày và nhảy từ lầu 2 tử vong tại chỗ.



Theo nội dung vụ án, trưa 15/1/2017, sau khi uống rượu ở nhà người quen ở thị xã Đồng Xoài, ông Lương Hữu Phước đi về nhà. Đến 13h cùng ngày, ông Trần Hữu Quý gọi điện thoại bảo ông Phước quay lại để đổi dép. Sau đó, ông Quý rủ ông Phước đi hát karaoke. Do ông Quý không đội mũ bảo hiểm nên ông Phước lái xe quay về để lấy mũ. Đến gần nhà ông Quý ở khu phố Suối Đá, ông Phước lái xe (không bật tín hiệu đèn xi nhan) rẽ trái đi qua đường, khi tới phần đường dành cho xe đi ngược chiều thì va chạm với xe máy do Lâm Tươi (23 tuổi, ngụ Bình Phước) điều khiển. Vụ tai nạn khiến ông Quý tử vong./.