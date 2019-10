Tài xế Range Rover đâm chết hai người bị tuyên phạt 18 tháng tù

Chiều 10/10, TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đưa ra xét xử vụ “Vi phạm qui định về tham gia giao thông đường bộ” đối với bị cáo Lê Đình Tùng (SN 1985, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội).

Theo cáo trạng, khuya 16/2, Tùng điều khiển xe Range Rover đi trên đường vành đai 2, hướng đi từ Võ Chí Công ra đường Láng. Trong khi vượt một xe ô tô khác, do thiếu quan sát và không làm chủ được tốc độ, Tùng đã đâm thẳng vào xe mô tô do anh Vũ Cơ Bách (Sinh năm 1981, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chở chị Trương Thị Thanh Lê (Sinh năm 1981, quê Nghệ An).

Lê Đình Tùng đã gây tai nạn khiến 2 người tử vong.

Cú đâm mạnh khiến anh Bách và chị Lê tử vong sau đó. Sau cú đâm, Tùng liền bỏ trốn khỏi hiện trường. Chiều 17/2, Tùng đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đầu thú.

Tại tòa, đại diện gia đình người bị hại cho rằng: Từ khi gây án, Tùng chưa từng đến gia đình thăm hỏi, thắp nén nhang cho nạn nhân. Do đó, đại diện gia đình bị hại đề nghị tòa xử bị cáo nghiêm minh theo pháp luật.

HĐXX xác định Tùng đã chủ động đầu thú, bồi thường cho gia đình nạn nhân... Xác định Lê Đình Tùng phạm tội "Vi phạm qui định về tham gia giao thông đường bộ", TAND quận Hai Bà Trưng tuyên phạt bị cáo Lê Đình Tùng 18 tháng tù giam./.