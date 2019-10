Thay tên đổi họ trốn truy nã gần 20 năm vẫn không thoát

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về việc mở đợt cao điểm rà soát, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã, Phòng Cảnh sát Hình sự đã cử Tổ công tác gồm 5 cán bộ vào các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên để xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã.



Bốn đối tượng được dẫn giải về Nghệ An sau nhiều năm lẩn trốn.

Sau 12 ngày, tổ công tác đã phối hợp với Công an các tỉnh, thành bắt giữ và vận động đầu thú 6 đối tượng truy nã. Cả 6 đối tượng lẩn trốn rải rác ở Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam.



Các đối tượng gồm bị bắt giữ gồm: Trần Văn Bảy (SN 1964, quê tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa ra quyết định truy nã tháng 4/2017 về tội đánh bạc. Bảy bị bắt khi đang ở phường Phước Long B, quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Hồ Vĩnh Hùng (SN 1978, quê tại xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) bị Công an huyện Đô Lương ra quyết định truy nã tháng 7/2019 về tội đánh bạc và Đào Công Đạo (SN 1993, quê tại xã Tân Sơn, huyện Đô Lương) bị truy nã về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự theo quyết định truy nã của Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Tổ công tác đã phối hợp với công an địa phương tiến hành xác minh nơi lẩn trốn, bắt thành công đối tượng truy nã Hồ Vĩnh Hùng.

Riêng đối tượng Đào Công Đạo nhanh chân bỏ trốn trước khi Tổ công tác có mặt nhưng sau đó tổ công tác đã vận động đối tượng ra đầu thú và bàn giao cho Công an huyện Gò Dầu.



Cũng trong đợt này, Tổ truy nã đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Phan Bá Mai (SN 1976, quê ở xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng ra quyết định truy nã tháng 3/2018 về tội cố ý gây thương tích. Sau khi bị bắt, Mai cũng được bàn giao cho Công an địa phương tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định.



Trong số 6 đối tượng truy nã bị bắt giữ có Trần Văn Hiền (SN 1954, quê tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) bị Công an huyện Quỳ Châu ra quyết định truy nã tháng 2/2000 về tội trộm tài sản XHCN. Tuy nhiên, Hiền đã trốn khỏi địa phương, vào Tây Nguyên. Trong suốt 19 năm sinh sống tại huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông, đối tượng đã thay tên đổi họ, kết hôn và sinh con để che giấu thân phận của mình.



Đối tượng Đàm Phi Long (SN 1976, quê tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) có tới 23 năm lẩn trốn khi bị Công an huyện Nghĩa Đàn ra quyết định truy nã từ tháng 10/1996 về tội trộm cắp tài sản. Trong khi đang được tại ngoại, Long đã bỏ trốn khỏi địa phương vào TP Hồ Chí Minh, lang bạt khắp các tỉnh phía Nam.



Tại đây, Long làm nhiều nghề từ phụ hồ, thợ sửa chữa xe đạp, sửa chữa đồ điện dân dụng. Sau đó, Long tiếp tục lẩn trốn vào huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang giáp biên giới Campuchia, thay tên đổi họ, sống khép kín, không giao lưu với mọi người bên ngoài.



Hiện các đối tượng đã được bàn giao cho các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn tất hồ sơ đưa ra xét xử trước pháp luật./.